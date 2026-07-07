«В их семье 33 внука»: мегамногодетные мамы получат выплаты по миллиону рублей и 500 тысяч в Курганской области

На выплату могут рассчитывать на все многодетные родители. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мегамногодетные мамы получат дополнительные выплаты к Дню семьи, любви и верности в Курганской области. Крупные суммы получат женщины, которые в этом году получили звание «Мать-героиня» и региональный знак отличия «Материнская слава».

– К празднику первая областная выплата в 1 млн рублей будет перечислена отмеченной званием «Мать-героиня» Наталье Семеновой. А еще 8 мамам, отмеченным в этом году региональным знаком отличия, перечисляем уже традиционную выплату, но в увеличенном размере – 500 тысяч рублей, – рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Наталья Семенова и ее супруг Василий (настоятель шадринского храма в честь Воскресения Словущего) воспитывают 12 детей. Старшие из них уже создали свои семьи, в том числе и многодетные. У двух дочерей уже по семь детей. А всего в семье Семеновых уже 33 внука, а скоро появятся еще двое.

Дополнительную выплату за пять лет получили уже 170 женщин, отмеченных знаком «Материнская слава».

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