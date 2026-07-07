Праздники для всех: как Челябинск отметил областной выпускной и День молодежи

«Атомный выпускной» — событие, аналогов которому в России еще поискать. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области очень громко прошли сразу несколько мероприятий, рассчитанных на молодежную аудиторию, такие, как «Атомный выпускной», куда пригласили выпускников школ со всего региона, или «Молфест» с насыщенной концертной программой, тематическими встречами, мастер-классами, дискуссионными площадками. В этих мероприятиях принимал участие губернатор Алексей Текслер, что подчеркивает внимание власти к работе с молодежью.

Как молодежь определяет социально-экономический и культурный облик региона и что делается для того, чтобы ребята не уезжали покорять другие города, а стремились реализоваться здесь, на Южном Урале. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) рассказал министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Всемирная организация здравоохранения периодически обновляет понятие «молодежь», расширяет этот возраст. Кого можно отнести к молодежи в нашем регионе сегодня и сколько таких людей у нас?

— По закону Российской Федерации молодежь в нашей стране — это люди от 14 до 35 лет включительно. Все, кто по паспорту соответствует этому критерию — молодежь. И в Челябинской области таких практически 900 тысяч.

Как губернатор Алексей Текслер отмечает в своих посланиях, в своем взаимодействии с административными структурами эту возрастную группу?

— Абсолютно четко все видят заинтересованность и вовлеченность нашего губернатора в молодежную повестку. Это не только про личное участие в событиях и мероприятиях — это в принципе та повестка, которая озвучивается, прорабатывается, проекты, которые реализуются. Так или иначе везде фигурирует молодежь — она правда везде, начиная от школы и заканчивая абсолютно всеми отраслями экономики, везде есть молодежь.

С одной стороны, это и сложность, потому что молодежь слишком разноформатная, у нее разные влечения, интересы, разные возрастные особенности, нюансы поколенческого толка: 14 и 35 — это по сути отцы и дети. Но при этом важность вовлечения молодежи в повестку, в неравнодушие ко всему, что происходит в регионе и в стране, понимают все, от этого и произрастает эффективность, о которой мы говорим, будь то эффективность в учебе, в работе, в общественно-политической жизни.

Вы упомянули о том, что интересы разные, разбег большой, но есть ли какие-то векторы, на которых интерес нашей молодежи концентрируется?

— Я бы отметил, если можно так сказать, уровень неравнодушия. Мы видим, как ребята вовлекаются в добровольческую, волонтерскую деятельность вне зависимости от возраста. И тут даже за пределами молодежи, имеются в виду и «серебряные» волонтеры, линейка от мала до велика в волонтерской деятельности очень ярко видна, заметна. Это как раз-таки многие межпоколенческие истории сглаживает, помогает создавать проекты, которые являют коллаборацию разных возрастных групп. Ты делаешь доброе дело и неважно, сколько лет твоему товарищу, который стоит справа или слева от тебя.

И это очень объединяет, это повышает уровень неравнодушия и в том числе и какой-то уровень, знаете, такой патриотической вовлеченности и убежденности, если можно так сказать. Я отметил это как характерную черту, вне зависимости от возрастных особенностей: где-то международная повестка этому помогает, где-то ребята видят, как меняются их территории и регионы к лучшему и ощущают это на себе. И это тоже их заставляет еще больше влюбляться, ценить то, что у них есть здесь сейчас. Это очень важно.

Давайте поговорим про фестиваль «Молфест». Очень хорошее, понятное название. Каким он был, и, говоря уже о следующем, каким он будет?

— На мой взгляд, он получился интересным, разнообразным, ярким. Настолько ярким, что даже тучи испугались и убежали в определенные моменты времени. И мне кажется, это все от неравнодушия той команды, которая его делала. Она огромная, и это не только сотрудники министерства или подведомственных организаций — это представители молодежных организаций, бизнеса, крупных компаний. Все наши топовые спортивные клубы были представлены. И все эти люди объединились ради того, чтобы создать повестку, контент, комфортную территорию для ребят в рамках Дня молодежи.

Мне кажется, это у нас получилось. Мы рассказали о разных направлениях. С одной стороны, это была очень пестрая, разнообразная картинка, а с другой стороны кто-то увлекся чем-то одним и целый день в одном шатре, в одной локации рисовал, проходил мастер-классы, слушал спикеров, а кто-то ходил от площадки к площадке и пытался выхватить максимум, где-то набрать призов, подарков. Это для кого-то тоже мотивация, но тем не менее он узнал максимально широкий круг информации, побывал везде и зафиналил это хедлайнерами.

Вы наверняка видели, как вся площадь Революции в едином порыве подпевала песни, даже если люди их не знали, просто подпевали, потому что это был общий такой настрой, общий порыв в единении. И отдельно подчеркну, что опять же от мала до велика, потому что те песни и те исполнители, которые были, достаточно много поклонников имеют и в возрасте 14 лет, и в возрасте 50 лет.

Собственно мы так и хотели сделать: чтобы день молодежи был не только праздником тех, кому от 14 до 35. Это праздник для всех: кому-то будет 14 скоро, а кому-то было 35 не так давно — всего лишь 20 лет назад (смеется), и почему бы не вспомнить, не поностальгировать, чтобы потом не сидеть на лавочке и не говорить, что «молодежь у нас какая-то не та».

Фестиваль открывал губернатор Алексей Текслер, и он там упомянул, что у нас в регионе реализуют проекты, которые направлены на создание комфортных условий для молодежи, чтобы люди могли развиваться, о чем-то мечтать, к чему-то стремиться. Давайте об этих проектах поговорим.

— Ну, в первую очередь, это проект «Своя атмосфера», когда мы вместе с муниципалитетами на конкурсной основе выбираем те локации, пространства, которые будут приведены в порядок в территориях Челябинской области. Со сцены Дня молодежи губернатор озвучил победителей этого года, тех, кто в 2027 году получит средства и приведет в порядок те или иные молодежные пространства. Это девять молодежных пространств в восьми муниципальных образованиях Челябинской области. Будем внимательно следить, смотреть.

В этом году откроются девять пространств-победителей прошлогоднего проекта. Уже одно мы открыли в преддверии Дня молодежи, в Еткульском районе, еще осталось восемь. Ждем с нетерпением, когда закончатся ремонтные работы и пространства начнут работать на полную, вовлекать молодежь, думаю, это будет осенью. Когда ребята вернутся с каникул, пойдут в школу и у них появится внеурочное время, они будут проводить его в этих молодежных пространствах.

Будет ли количество этих территорий прирастать?

— Мы никого не ограничиваем с точки зрения подачи заявок. Есть муниципалитеты, которые по три заявки в год подают, защищают. В этом году у нас впервые, по крайней мере, на моей памяти, Агаповский район получил два пространства, и в следующем году в двух поселениях появятся молодежные пространства.

Это не какие-то большие территории, но на самом деле нам важна вся молодежь, нельзя говорить, что молодежь в населенном пункте, где проживает тысяча человек, почему-то не важна. Иногда она даже важнее, потому что у нее не всегда есть палитра выбора: из-за удаленности, из-за какой-то закрытости территории. Поэтому мы стараемся все эти ограничения, убирать и смотрим на ту проектную команду, которая делает, что она доведет дело до конца и создаст ту картинку, про которую рассказывает.

Мы очень надеемся, что все пространства реализуются. Самое главное их не отремонтировать, а чтобы они были наполнены событийной повесткой, чтобы это не превратилось в комнату досуга по желанию, а чтобы это был управляемый процесс, чтобы муниципалитеты, органы власти, администрации муниципалитетов рулили этим процессом, вовлекали молодежь, ретранслировали. Ну и в некоторых пространствах мы стараемся какие-то мероприятия проводить: выезжаем в территорию, общаемся, проводим.

Событийная программа и наполненность территорий везде разные: где-то сильнее добровольческий уклон, где-то творческий, где-то спортивный, здоровьесберегающий, где-то это юмористическая, КВНовская деятельность, где-то — трудовое воспитание по линии студенческих отрядов, где-то это темы «Движения первых». Везде по-разному, разные группы интересантов. Самое главное, чтобы пространство жило. Самое ужасное — когда мы приезжаем в территорию и есть ощущение, что тебе дверь открыли только для того, чтобы ты приехал и посмотрел.

Предлагаю из территорий, отдаленных от Челябинска, снова вернуться в областной центр и поговорить про такое масштабное мероприятие, как «Атомный выпускной». У нас иногда слушатели говорят, что мероприятие, куда не пускают взрослых — это какой-то праздник непослушания. Что там происходит на этом «Атомном выпускном»?

— Взрослых туда пускают, но ограниченно, по спискам, потому что вся молодежь туда приезжает с учителями. Какой выпускной без учителей? Это же их праздник тоже. Поэтому отдельная небольшая программа для учителей тоже придумана — комфортная территория, где они могут спокойно подождать своих учеников. В том числе и погреться, в прямом смысле этого слова, потому что ночью бывает свежо.

А молодежь не мерзнет — она носится между площадок. Кто-то слушает хедлайнеров, причем разные жанры представлены, и рок, и поп-музыка, и какие-то приглашенные звезды. Одна из сцен с такой, конкурсной повесткой. В этом году отдельная сцена была посвящена юмору, стендапу, КВН — ребята сидели, слушали полночи и радовались, кто-то выбрал такую повестку.

Поэтому абсолютно точно это не «праздник непослушания», это про культуру. Потому что праздник, он же не только когда непослушание. Праздник — это когда ты в команде единомышленников, своих товарищей, радуешься чему-то общему.

Выпускной — это, как все говорят, переход на другой уровень, во взрослую жизнь. Огромный период жизни закончился у ребят, и они должны его красиво закончить, и наша область для них делает это. «Атомный выпускной» — большое событие, каждый год оно бьет рекорды, ну и мало где в стране такое есть.

Расскажите, как туда попасть вообще, продаются ли билеты, или просто главное быть выпускником?

— Чтобы туда попасть, надо учиться хорошо 11 лет в школе. Понятно, что аттестаты на входе не проверяют, тем более, они у многих еще не выданы к тому моменту, но абсолютно точно каждая школа старается отправить туда таких ребят, чтобы это действительно не превратилось в «праздник непослушания».

Давайте про Петербургский экономический форум поговорим. У нас был очень колоритный стенд Челябинской области, делегация большая. Губернатор встречался с председателем правления молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Каковы были итоги этой встречи?

— Само собой, для нас это значимо. Во-первых, это говорит о вовлеченности и внимании губернатора к вопросам трудового воспитания. Сегодня трудовое воспитание и правильная, ответственная, безопасная работа молодых ребят — это патриотизм в чистом виде: когда ты понимаешь, что твой труд идет на благо региона, страны, и ты видишь результаты своего труда здесь и сейчас. Это очень важно, и очень серьезный импульс дает многим молодым ребятам.

Если говорить, чему была посвящена встреча, то, конечно, новым трудовым проектам, развитию уже имеющихся: «Мирный атом», проект «Клиника», который в этом году запускается. Надеемся, что есть там несколько идей и предпосылок для новых трудовых проектов в других направлениях.

Обсуждался Всероссийский слет студенческих отрядов, который в ноябре пройдет в Челябинске: организационные моменты, подходы, видения. И коллеги из РСО очень были удивлены вовлеченности губернатора, насколько он понимает терминологию, насколько он в теме про проекты и какие-то вопросы, которые ему задавали коллеги, не пугают его. И он отвечал иногда, мне кажется, увереннее, чем даже я, хотя я 10 лет целинку (зеленая куртка, форма студенческих отрядов — Прим. ред.) проносил в статусе руководителя.

Где сейчас есть точки приложения тех, кто в студенческих отрядах состоит?

— Огромная палитра от детской железной дороги до «взрослой» железной дороги, от трудовых проектов в медицинских учреждениях до всех лагерей на территории Челябинской области. А сервисное направление работает как на побережье, так и на наших местных курортах. А строители возводят, например, атомные станции: в регионе у нас самая главная студенческая стройка — это «Мирный атом» в городе Озерск. Много ребят работает в различных направлениях, связанных с производственной составляющей: отряды, которые работают на различных предприятиях, в том числе и на «Маяке» — не строительные работы, а по тому профилю, по которым ребята учатся. Это дельное вовлечение в профессию и в отрасль, это очень важно.