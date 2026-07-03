Привязали к кровати и оставили: в Троицке вынесли приговор сотрудникам интерната за гибель подростка-инвалида

Преступление было совершено четыре года назад. Фото: соцсети.

Суд вынес приговор трем бывшим работникам интерната в Троицке Челябинской области, по вине которых умер 16-летний подросток. Они признаны виновными в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего воспитанника, повлекшем его смерть. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Как установили в СК вечером 7 июля 2022 года дежурные сотрудники применили к мальчику «меры жесткой фиксации», которые не были предусмотрены правилами. Подростка против его воли привязали к кровати и оставили одного. Страшно представить, что чувствовал мальчик. В какой-то момент его начало тошнить... Не имея возможности пошевелиться, он перестал дышать.

– Установлено, что между действиями работников учреждения и наступившей смертью несовершеннолетнего имеется прямая причинно-следственная связь, – добавили в ведомстве.

Суд назначил осужденным наказание от 6 до 6,6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Все трое взяты под стражу в зале суда.

Погибшему подростку было 16 лет. Еще в детстве он получил инвалидность, а чуть позже был установлен еще один тяжелый диагноз. За парнем нужен был постоянный присмотр, поэтому мама была вынуждена отдать сына в интернат.

Незадолго до гибели он рассказал ей о страшной комнате, в которой наказывают провинившихся ребят, привязывая их к кровати. Спустя несколько дней подросток оказался в ней.

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