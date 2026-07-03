Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске прошло торжественное построение, посвященное 90-летнему юбилею Госавтоинспекции. Сотрудников и ветеранов службы поздравил начальник ГУ МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции, кавалер Ордена Мужества Сергей Космачев. Он подчеркнул, что работа инспекторов — это не просто контроль, а ежедневная работа по воспитанию культуры на дорогах.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Ваш труд — это постоянная и кропотливая работа. Благодаря вашим усилиям и профессионализму снижается количество ДТП и травматизма на дорогах. Каждая спасенная человеческая жизнь, каждая предотвращенная трагедия — ваша личная заслуга. Особые слова благодарности — ветеранам, которые заложили фундамент успешного развития подразделения, — отметил Сергей Космачев.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Полковник милиции в отставке, почетный гражданин Челябинска Валерий Москаев, возглавляющий региональное отделение Совета ветеранов ОВД, поздравил действующих сотрудников и напомнил о преемственности поколений:

— Служба ГАИ вместе с участковыми — самая востребованная и самая контактная с населением. От вас во многом зависит авторитет всей полиции. Глядя на сотрудников, которые несут службу в любую погоду, хочется сказать им огромное спасибо. Сегодня это должно звучать особенно громко.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В этом году в Орле прошел X Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников ДПС на звание «Лучший по профессии». В нем участвовали 89 инспекторов из всех регионов страны, а также представители шести стран СНГ. Конкурсанты соревновались в знании ПДД, навыках оказания помощи пострадавшим, ручном регулировании, скоростном маневрировании, огневой и физической подготовке. Старший инспектор Александр Инкин из Челябинской области также представлял честь региона на конкурсе:

— С детства мечтал работать в ГАИ. Каждая смена — это отдельная ситуация, никогда не знаешь, с чем придется столкнуться. Мы работаем на первой линии, общаемся с разными участниками движения — от законопослушных граждан до нарушителей. Всегда готовы прийти на помощь.

В рамках построения также состоялось награждение сотрудников ГАИ. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Напомним, накануне, 2 июля, в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова состоялся торжественный концерт и церемония награждения сотрудников и ветеранов службы. Губернатор Алексей Текслер вручил медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени полковникам полиции в отставке Сергею Курышеву и Вячеславу Парубочему, а также благодарственные письма отличившимся инспекторам.

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