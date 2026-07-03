«Мой ребенок, мой ангел отмщен»: мама мальчика-инвалида проводила его убийц в тюрьму. Что она сказала после приговора

Мама этого мальчика намерена наказать всех виновных в том, что произошло с ее сыном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Пережила страшную гибель старшего сына, бесконечные дни и ночи добивалась восстановления справедливости. Все это о Марине – женщине, которая последние четыре года пыталась наказать виновных в том, что ее сыну всегда будет 16 лет… Сегодня суд вынес приговор тем, по чьей вине мальчик оказался привязанным к кровати, с которой больше не встал. Что Марина сказала мучителям напоследок и каким будет ее следующий шаг?

«Наказание и усмирение»

Для начала давайте вспомним историю этого мальчика. Он был инвалидом с детства, а, когда подрос, врачи поставили еще один тяжелый диагноз, связанный с психикой.

За ним нужен был постоянный присмотр, поэтому мама была вынуждена отдать сына в интернат. Но это не значит, что она его бросила. Марина часто приезжала к сынишке, привозила лекарства и гостинцы – причем не только для своего, но и для других детей. А как только получалось, забирала сына домой, сама ездила с ним во все больницы.

Во время одной из таких поездок сын признался маме, что у них есть железная кровать, где наказывают воспитанников. Между собой они называли ее растяжкой… Туда отправляли детей, которые, например, не хотели спать.

– 22 июня, когда я привезла сына после лечения, сообщила в интернате, что знаю о существовании такого наказания и усмирения. Сказала, что возмущена, на что мне ответили, что будут разбираться, когда из отпуска выйдет заведующая – 4 июля, – вспоминает Марина.

Но проблему решить не успели. 7 июля 2022 года в 21:30 мальчика не стало. Следствие установило, что вечером он вел себя беспокойно. Сотрудницы решили «успокоить» его по-своему – зафиксировали на кровати и ушли.

Так он провел несколько часов. От стресса его начало тошнить. Но он не мог даже пошевелиться и в итоге перестал дышать…

«Удачи на нарах!»

Виновных наказали спустя четыре года после того, как мальчика не стало. Его маме пришлось добиваться этого почти каждый день. Ее жизнь превратилась в постоянную борьбу за справедливость. Пока шло следствие, в интернете Марину поддерживали несколько тысяч людей.

Поэтому в социальных сетях она опубликовала видео того, как виновные слушали свой приговор – у них не было ни единой слезинки.

– Удачи на нарах, убийцы! Чтобы вам ребенок мой снился до скончания веков, – крикнула осужденным Марина, когда их вели по коридору суда.

А потом женщина поблагодарила всех, кто поддерживал ее и вселял веру, что она сможет добиться справедливости.

– Я прошла такой долгий путь, и мой ребенок, мой ангел отмщен. Подсудимые получили по заслугам. Но я напомню, что им предстоит божий суд, который не знает, наверное, никаких амнистий, у этого суда нет никаких предлогов, – настаивает Марина.

Но женщина признается, что это еще не финал. Она планирует добиться привлечения к ответственности директора «этого ада на земле», как называет этот интернат сама Марина.

– Я от нее не отстану! Придет очередь ей отвечать за ее действия, – добавляет мама мальчика, которому навсегда осталось 16…

Официально

Суд признал виновными троих (теперь уже бывших) сотрудников интерната. Их судили по статье «Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

– Приговором суда виновным назначено наказание от 6 до 6,6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

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