«Отказали правая рука и нога, нарушена речь»: известный музыкант Борис Каплун месяц провел в больнице после инсульта

Борис Каплун прошел лечение, но теперь ему нужна реабилитация. Фото: из личного архива Бориса Каплуна, Александр Каплун / ВКонтакте.

Барабанщик ВИА «Ариэль» и известный музыкант Борис Каплун месяц провел в больнице после обширного инсульта. О несчастье рассказал его сын Александр в своих социальных сетях.

– Отказали правая рука и нога, нарушена речь, месяц человек провел на ИВЛ. На сегодняшний день отец переведен в реабилитационное отделение в Челябинске, – рассказывает Александр.

Понемногу к Борису Каплуну возвращается речь, начинает двигаться нога и рука. Но впереди еще реабилитация. Александр хочет, чтобы папа прошел ее в подмосковном центре, где помогают людям, пережившим инсульт. Но доставить туда музыканта в таком состоянии и оплатить курс реабилитации – совсем недешево. На все это нужно два миллиона рублей.

– Поэтому я организую сбор необходимых средств в соцсетях и всеми возможными способами. Прошу откликнуться всех, кто помнит этого замечательного человека и прекрасного артиста, – обратился ко всем Александр.

Борис Каплун – заслуженный артист России, барабанщик и скрипач вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Его биографию можно прочитать здесь.

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