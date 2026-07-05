«На суде я сказала, что хочу домой»: маме спустя 7 месяцев вернули дочь после жалобы Екатерине Мизулиной. Почему ребенка изъяли из семьи

Девочка была на балконе, когда в гости пришли полицейские и соцзащита. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы вернуть свою дочку домой, женщина обратилась к Екатерине Мизулиной – главе Лиги безопасного интернета. Упорная борьба и суды закончились тем, что несколько дней назад девочку вернулись в семью – к маме и отчиму. Чего хотела сама девочка и почему ее вообще забрали в социально-реабилитационный центр?

«Полный мрак и беспредел»

Начало этой истории мы рассказывали в мае этого года. Тогда челябинка Надежда обратилась за помощью к Екатерине Мизулиной. Она рассказала, что жила в старенькой пятиэтажке со своей 13-летней дочкой и новым мужем. В квартире напротив – мама Надежды и сестра. Именно они и сняли на видео то, как Надю отправили в психиатрическую больницу, а ее дочь забрали в социально-реабилитационный центр.

– На меня надели наручники, повернули лицом к стенке. А остальные полицейские зашли в квартиру, где была моя 13-летняя дочь. Они напугали ее, что заберут в детдом. Ребенок испугался и убежал на балкон, – рассказывает Надежда.

Эта история ужаснула Мизулину. Она опубликовала в своих социальных сетях возмущенный пост:

– Полный мрак и беспредел. Очевидно, что семья нормальная и любящая, – написала Екатерина Мизулина.

Но тогда в ГУ МВД Челябинской области сообщили, что не вся информация соответствует действительности:

– Предлагаем представителям блогосферы воздержаться от необоснованных высказываний, а за официальной информацией обращаться в уполномоченные государственные органы.

В полиции рассказали, что в прошлом ноябре им сообщили о том, что семья живет в антисанитарии, а мама ведет себя неадекватно. Ситуацию усугубляло и то, что их уже проверяла прокуратура. Оказалось, что мама перевела дочь на домашнее обучение, но ни за какой школой ее не закрепила. Ребенок нигде не учился почти три месяца.

Специалисты много раз выезжали в семью, чтобы проверить, в каких условиях живет девочка и как о ней заботятся. Но мама отказывалась открывать им дверь. В один из таких дней девочку и изъяли из семьи из-за антисанитарии.

Это подтвердили и в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Там заверили, что девочку забрали не просто так. Долгое время проблему пытались решить мирно с мамой и бабушкой девочки, но ничего не получилось. А в квартире, по их словам, творился настоящий ужас:

– Антисанитарные условия, отсутствие работающего холодильника и продуктов, отсутствие унитаза и следы фекалий на полу в комнате и ванной. На 13-летнем ребенке была грязная одежда, сильный запах. На вопрос о последнем приеме пищи она ответила: «Ела гречку, но когда – не помню».

«Хочу вернуться домой, к маме»

Опека планировала ограничить Надежду в родительских правах и вышла с этим в суд. Заседание состоялось 30 июня. Его итоге опубликовала в своем канале в MAX Екатерина Мизулина: суд отказал управлению соцзащиты и вернул девочку домой.

А еще глава Лиги безопасного интернета опубликовала кусочек письма, которое написала ей девочка – она хотела успеть вернуться к семье до своего 14-летия.

– Я уже 7 месяцев не могу вернуться домой к моим любимым маме и бабушке. Все это время я нахожусь в СРЦ. Мама и бабушка навещают меня каждый день. Я их очень люблю, и они меня очень любят. Я на суде сказала, что хочу вернуться домой, к маме. Я говорила это психологу и директору. Но никто не обращает внимания на мои желания и просьбы. Помогите мне вернуться домой к маме и бабушке, – написала девочка.

Тогда Мизулина сказала, что, если девочку не отпустят из социально-реабилитационного центра до дня рождения, она лично приедет туда и поздравит ребенка.

Но девочку вернули в семью до 14-летия – 2 июля она уже была дома и гуляла с мамой по улице.

– Я счастлива, что нам удалось помочь этой семье. Благодарю родительские организации и Следственный комитет за поддержку и помощь. Отправила девочке подарок к дню рождения, пусть все у нее теперь будет хорошо, – рассказала Екатерина Мизулина.

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