«Я обомлел!»: экстрасенс Влад Череватый подарил мешочек могильной земли блогеру Максиму Лутчаку. Зачем он это сделал

Кадр с видео: шоу "Мастер игры" / ТНТ.

Популярный блогер родом из Кургана Максим Лутчак получил крайне необычный подарок. Экстрасенс Владислав Череватый вручил ему мешочек с землей с кладбища. Презент должен был помочь им в телевизионном шоу «Мастер игры».

– Я провел очень длительное время рядом с фотографией Макса, булавкой и землей с кладбища. Я сделал все возможное, чтобы он сам того не понимая был очарован мною и был моим временным союзником, – признался Владислав Череватый зрителям.

Но Максиму он преподнес совсем другую версию:

– У вас должна быть защита, чтобы вы никогда не попали под руку «темных».

Тут, наверное, стоит пояснить, что в этом реалити-шоу все участники делятся на «светлых» и «темных» – что-то наподобие «Мафии», но немного сложнее.

Вернемся к необычному подарку. В комплекте с мешочком шла булавочка, которую нужно было закрепить на одежде.

– Я обомлел. Я даже не хочу думать об этом, меня это начинает пугать, – признался Максим Лутчак за кадром.

Своего шока он не смог скрыть и в тот момент, когда напротив него стоял сам экстрасенс.

– Влад, скажите искренне, это же не что-то?.. – спросил блогер.

– Я никогда не делаю никому ничего плохого. Не бойтесь, убирайте в карманы, – ответил Череватый.

Но на финальную церемонию, где проходило голосование на выбывание, Максим Лутчак пришел без нового «талисмана». Возможно, поэтому он и вылетел из шоу, дойдя только до пятой серии.

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