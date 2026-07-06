Южноуральцев просят соблюдать осторожность Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области c 8:30 6 июля ввели режим беспилотной опасности. Об этом объявила региональная РСЧС.

Режим беспилотной опасности в Челябинске 6 июля 2026

Работают экстренные службы. В регионе могут возникнуть проблемы со связью и подключением к мобильному интернету.

Жителей Челябинской области просят покинуть автомобили и общественный транспорт, укрыться в подземных переходах, на подземных парковках, первых этажах или подвалах зданий.

— Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие, — сообщили в РСЧС. — Запрещена съемка БВС и работы ПВО.

Почему ввели режим беспилотной опасности в Челябинске 6 июля 2026

Режим беспилотной опасности означает, что БПЛА заметили на подлете к границе Челябинской области. Ранее утром 6 июля тревогу объявили в Уфе и Оренбурге. В обоих городах приостановлена работа аэропортов.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Челябинске 6 июля 2026

Заранее спрогнозировать, сколько продлится тревога, затруднительно. Судя по предыдущим подобным случаям, особый режим может продолжаться до нескольких часов.

В региональном правительстве попросили южноуральцев сохранять бдительность, учитывать возможность проблем со связью, а о подозрительных объектах сообщать по номеру 112.

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