В Кургане объявили тревогу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области 6 июля объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщило региональное правительство.

— Работают дежурные службы и силовые ведомства, — заявили в областной администрации. — Спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище.

Режим беспилотной опасности в Кургане 6 июля 2026

О режиме угрозы беспилотной опасности сообщили в региональном правительстве в 9:50 6 июля. При этом сирены в городе не зазвучали. Их включили в 11:25, вместе с объявлением режима уже не просто угрозы, а полноценной беспилотной опасности.

В администрации инструктируют курганцев:

— Если вы заметили подозрительный объект в небе, не предпринимайте самостоятельных действий. Не пытайтесь сбить дрон. Это опасно и может быть незаконным. Не приближайтесь к дрону. Держитесь на безопасном расстоянии, скройтесь из зоны его видимости.

Почему ввели режим беспилотной опасности в Кургане 6 июля 2026

Режим беспилотной опасности означает, что БПЛА заметили недалеко от границ Курганской области. Ранее тревогу объявили в Уфе и Оренбурге, а затем и в соседней Челябинской области.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Кургане 6 июля 2026

Заранее спрогнозировать длительность режима беспилотной опасности затруднительно. Судя по предыдущим случаям, он может продолжаться до нескольких часов.

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