В теплице выращивают однолетние культуры для клумб и кашпо города Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Весной и летом город преображается — клумбы, вазоны и подвесные кашпо с цветами добавляют Челябинску ярких красок. Самое удивительное, что вырастили этих красавчиков, которые так полюбились жителям, в современной теплице на территории бывшей городской свалки.

План: 170 тысяч растений

Помните жуткую гору мусора за забором на Северном луче? Раньше городская свалка была, мягко говоря, не самым приятным местом, но за последние несколько лет все серьезно изменилось. После рекультивации мусор скрыл большой зеленый холм. Рабочие признаются, что это место полюбили краснокнижные чёрные вороны, зайцы и даже лисы.

В 2021 году челябинскую свалку превратили в зелёный холм Фото: Дарья МАКСИМОВА.

А пару лет назад у подножия этой горы появилась современная теплица. У входа — яркие цветочные композиции. А внутри нас встречает главный агроном Александр Шершнёв. Он строил и запускал этот комплекс, а теперь трудится там вместе с командой.

— Мы производим однолетние культуры для клумб и кашпо города. Наш план в этом году — вырастить 170 тысяч растений. В основном это петуния, колеус, сальвия, цинерария, агератум, герань и бегония, — рассказывает Александр Шершнёв.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Эти цветы выбирают, потому что они неприхотливые. Но агроном обещает: если к ним обратятся с более необычным и интересным заказом, они с радостью попробуют реализовать и его. Да и сейчас в теплице выращивают сосны, можжевельник, дубы и разные комнатные растения.

Теплица работает от свалочного газа

Удивительно, но инновационная теплица работает, благодаря «варящемуся» в этой горе мусору. Бывшая свалка выделяет такое количество энергии, что в комплексе автоматизировано абсолютно всё: даже кондиционеры и система вентиляции.

— Особенность этого комплекса в том, что он работает от свалочного газа. Он накапливается, проходит предварительную очистку и переходит в газопоршневую установку, которую доработали, чтобы она «ела» этот газ и давала электричество. От него на территории свалки работает всё, — объясняет Александр Шершнёв.

Свалочный биогаз больше не отравляет воздух, а помогает в благоустройстве города. Фото: Алексей Тимошенко, пресс-служба администрации Челябинска

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Благодаря этой системе расходы на энергоресурсы снижаются на 60%. А света в этой теплице нужно много! Большая часть уходит на освещение. На каждом ярусе всех 30 стеллажей закреплены светодиодные светильники полного спектра, подобранные специально под растения, которые тут выращивают.

— Мы светим растениям круглый год, по 16-18 часов в сутки. Также у нас автоматизирована климатическая система, которая отвечает за влажность, температуру и уровень углекислоты в воздухе, — добавляет главный агроном.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Отдельного внимания заслуживает то, как «кормят» растения. На каждое из них рассчитывают питательный раствор индивидуально, в зависимости от фазы роста и сорта. А поливная система с подтоплением — это настоящая находка для такого масштабного производства.

— Питательный раствор подаётся прямо на поддон, затапливает, а потом сбрасывается в накопители. Затем этот дренаж проходит фильтрацию, возвращается в главный накопитель питательного раствора, фильтруется, доводится до нужных параметров и так крутится по кругу. В течение месяца его становится все меньше и меньше. Потом мы его просто сбрасываем в растения, которые растут снаружи теплицы. Это очень экономный вариант.

Сразу видно, что тут о растениях заботятся — с особым теплом для них создают идеальные условия с уютной атмосферой и полезным питанием. Всё это — детальки пазла, которые позволяют создать технологию интенсивного растениеводства, увеличивающую скорость выращивания. Причина проста — в таких идеальных условиях цветы занимаются не выживанием, а ростом.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Мама-петуния и ее детки

Работники теплицы с каждым годом придумывают что-то новое и наращивают масштабы. При этом здесь трудятся всего пять человек. Они не только контролируют автоматическую работу, но и каждый день осматривают как малышей, которые только взошли, так и уже пышные двухмесячные цветы. А недавно в комплексе запустили новый эксперимент по черенкованию.

— Мы выращиваем, например, одну большую маму-петунию, а потом черенкуем, малыши дают корешки, мы их пересаживаем. Это очень прикольная технология! С августа и до Нового года мы выращиваем материнские растения, а в январе–феврале начинаем черенковать. В таком случае ты точно знаешь, что из этого вырастет, понимаешь сразу, какой будет процент потерь, — объясняет новую идею Александр Шершнёв.

Фото: Алексей Тимошенко, пресс-служба администрации Челябинска

Фото: Алексей Тимошенко, пресс-служба администрации Челябинска

Мы попали в теплицу летом, когда основная часть растений уже высажена. Но сезон еще не закончился — в июле запустят второй оборот, чтобы подсадить растения в уже существующие клумбы и кашпо. А потом теплицу будут мыть, дезинфицировать и готовить к новым посадкам.

К сожалению, подсаживают растения и полностью заменяют кашпо из-за шкодливых людей. Кто-то подворовывает петунии, чтобы высадить на своём участке, а кто-то просто пакостит и опрокидывает живые цветы вместе с землёй.

— Первые два года сердце кровью обливалось. Сейчас уже поспокойнее. Мы закладываем подстраховку на такие случаи. Но это очень печально, таких людей надо наказывать, — считает Александр Шершнёв.

Главный агроном Александр Шершнёв строил и запускал этот комплекс Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Кстати

Челябинскую свалку в 2021 году превратили в зелёный холм по нацпроекту «Экология». Проведённая работа позволила, в том числе, значительно снизить объемы загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

от 12 до полутора лет. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Прямая речь

Глава Челябинска Алексей Лошкин:

— Раньше челябинская свалка была нашей экологической бедой. Теперь это инновационный актив, который приносит пользу городу и может помочь другим территориям с аналогичной проблемой.

Схема замкнутого цикла, как видите, проста и эффективна. Свалочный биогаз больше не отравляет воздух, а помогает нам в благоустройстве города. Даже техническая вода, пройдя каскадную очистку с использованием бактерий, идёт в дело: на полив растений или мытьё улиц.

Алексей Лошкин: «На месте бывшей свалки мы выращиваем больше 100 тысяч растений с годовой экономией до 4 млн рублей». Фото: Алексей Тимошенко, пресс-служба администрации Челябинска

Потенциал у такого подхода внушительный. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году в стране ликвидируют больше 50 крупных полигонов с органикой. Наша технология способна дать им вторую жизнь. Опытом её реализации в прошлом году мы делились на всероссийском форуме-выставке «Большие решения малой родины» и получили положительный отклик.

А ещё тепличный комплекс важен как образовательная площадка. Тысячи школьников, участников Всероссийского детского экофорума, увидели здесь живые принципы зелёной экономики, которые можно потрогать руками. Это и есть бережное преобразование среды, результат которого, надеюсь, видят и ценят челябинцы.

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