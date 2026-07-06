День семьи в Челябинске отпразднуют парадом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

8 июля вся страна отмечает День семьи, любви и верности – светлый и душевный праздник, посвященный самым важным ценностям. Челябинск не стал исключением и на эту дату горожан ждет насыщенная программа. Рассказываем, куда сходить в День семьи 8 июля 2026 года в Челябинске.

Самым главным событием Дня семьи в Челябинске 8 июля 2026 года станет уже четвертый по счету Парад семьи, который объединит тысячи горожан. Праздничное шествие начнется в 18:00 на площади у памятника И.Курчатову. Колонна семей двинется по пешеходной части проспекта Ленина в сторону улицы Энтузиастов, а дальше – ко входу в парк Гагарина. Прийти на праздник можно всей семьей: не только с детьми, но и бабушками, дедушками, тетями и дядями. Не требуется никакой предварительной записи. Главное – желание показать, что ваша семья – настоящая сила и опора.

В парке Гагарина с 19:00 всех гостей ждет интерактивный фестиваль с увлекательными активностями и мастер-классами, уютные фотозоны, где можно сделать красивые снимки, а также яркая музыкальная часть вечера.

Особой изюминкой Парада семьи 8 июля 2026 года в Челябинске станет первый городской конкурс колясок. К участию приглашаются семьи с детьми 0 до 5 лет. Маленькие пассажиры и их родители смогут проявить фантазию и превратить обычную коляску в настоящее произведение искусства. Жюри оценит их прямо время шествия, а победителей наградят на концерте в парке Гагарина.

Для конкурса колясок предусмотрены несколько номинаций: «Семейный экипаж», «Техно-коляска», «Национальный колорит», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра». Основное условие – проявить творческий подход, прикрепить к коляске табличку с фамилией семьи. Остальное – ваш полет фантазий. Приветствуются тематические костюмы для всей семьи. Коляски с малышами обязательно возглавят колонны, и все взгляды будут прикованы именно к самым маленьким участникам парада. Праздник в парке Гагарина продлится до 21:00.

Кроме главного шествия, в Челябинске пройдут и другие мероприятия. В сквере ЧелГУ с 14:00 до 16:00 8 июля состоится праздник, где каждый желающий сможет поучаствовать в викторинах, играх и творческих мастер-классах. Гости смогут проверить свои знания о здоровом образе жизни и получить призы за правильные ответы.

Из-за парада в Челябинске временно перекроют движение транспорта по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до улицы Коммуны.

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