Герои этой публикации приехали из Узбекистана, Марокко и Индии Фото: Яна Антонова и личные архивы

Они говорят на разных языках, но уже выучили русский. Они из разных культур, но уже полюбили пельмени и блины. Они приехали по разным причинам, но остались по одной: здесь смысл, друзья и планы на будущее. Трое учащихся ЮУрГУ из разных стран поделились своими историями.

Набиль Лемниэ, Марокко

— Почему ты решил поехать в Россию и выбрал Челябинск?

— В Россию я приехал 15 октября 2024 года. На самом деле не я выбрал Россию, а наоборот, Россия выбрала меня: подавал документы во многие университеты по всему миру, но остановился на первом, который связался со мной, — это был Южно-Уральский государственный университет.

В Марокко получил степень бакалавра и сертификат TESOL/TEFL. Моя специальность — английская литература и педагогика. В Россию приехал полиглотом, владеющим четырьмя языками: родной арабский, французский, английский, начальный уровень итальянского и сейчас учу русский.

Последние десять лет я в одиночку путешествовал из одной страны в другую в качестве видеоблогера-путешественника и преподавателя английского языка, так что бояться — это не про меня. Думаю, что стремление путешествовать и познавать окружающий мир заложено в ДНК всех африканцев. Чтобы жить дольше, мне не нужно пялиться в книги и мечтать о том, что однажды что-то произойдет, поэтому я странствую, когда чувствую, что готов к этому.

В 2023 году марокканская кухня была признана лучшей в мире по версии шеф-повара Гордона Рамзи на основе международного онлайн-опроса. В 2026 году марокканские студенты ЮУрГУ решили доказать это в кулинарном конкурсе и заняли 4 место Фото: из личного архива героя публикации.

— Как ты изменился после жизни в России?

— Я стал серьезнее относиться к вещам, которые раньше казались обычными. Например, просыпаться в 6 утра или говорить «нет» тому, что мне не нравится. А еще я перестал терпеть раздражение от людей, научился отстаивать границы. Понял, что человек — это отражение своего окружения. Каждый, с кем ты общаешься больше месяца, меняет тебя.

— Какие впечатления от знакомства с нашей зимой?

—Погода в России оказалась не такой уж чужой. В моем родном городе Фесе и особенно в окрестностях: например, в Ифране зимой тоже бывает снежно. Так что я чувствовал себя почти как дома.

Старейший университет в мире университет Аль-Карауин в Фесе (слева). Одно из любимых занятий Набиля — верховая езда — в Марокко Набиль катался на фольклорном фестивале «Тбурида» Фото: из личного архива героя публикации.

— Какое русское слово или выражение стало твои любимым?

— «Спасибо» и «До свидания». Они экономят много времени, не люблю много говорить.

— Какое блюдо тебя приятно удивило?

— Пельмени и борщ великолепны! Не помню названий других блюд, потому что в основном готовлю для себя в общежитии.

— Видишь ли ты свое будущее в России?

—Я уже начал собирать документы на постоянное жительство, чтобы остаться в России. Буду обучать языкам всех желающих.

Дурдона Тожиддинова, Узбекистан

— Почему именно Челябинск?

— В начальных классах я жила с семьей в Калининграде, и мне очень понравилась жизнь в России. Появилось сильное желание вернуться в Россию. Родители сказали: «Если поступишь на бюджет — отправим».

В это время в России уже училась моя сестра. Она нашла информацию о том, как иностранному студенту поступить на бюджет. Я подала документы на квоту в 11-м классе, и в марте 2022 года узнала, что зачислена.

Почему именно Челябинск, а не Калининград? Мне очень понравилось здание университета: оно напоминало замок. Я хотела чувствовать себя принцессой. Когда я уже начала учиться, поняла: снаружи он красивый, а внутри ощущения замка нет. Но это не так важно. Мне понравилось, как преподают, как выстроен процесс, чему учат. После этого осознала, что главное — знания, а снаружи картинка ничего не решает. Сейчас заканчиваю бакалавриат по направлению «Международные отношения, политология и регионоведение».

— Как ты изменилась после переезда в Россию?

— Переезд сильно меня изменил: я стала более самостоятельной, так как живу здесь без семьи. Раньше все мои проблемы решали родные, что бы ни случилось. А в Челябинске пришлось самой заново выстраивать все и учиться жить одной. Когда ты один, начинаешь чувствовать себя иначе, понимать себя. Раньше у меня не было никакой ответственности за свою жизнь, теперь она появилась. Нет уже возможности позвонить и попросить решить проблему, потому что уже стыдно. Да и звонить родителям и жаловаться бесполезно: это ничего не изменит.

Родители поддержали мое решение. Они сказали: «Если ты этого хочешь — это будет». Так что кто, если не родители, помогут осуществить мечту?

— Как складывалось общение со студентами?

— Помню первый день, когда пришла в университет. Я опоздала: приехала в сентябре, а учеба уже началась. Сначала всем было интересно, кто я, потому что я иностранка. В группе нас было очень мало. Меня ждали, расспрашивали.

Фото: из личного архива героя публикации.

Вначале общалась практически со всеми, и все складывалось хорошо. Но потом, как это бывает, общение стало более избирательным. Я стала искать людей, с которыми совпадает мировоззрение. Так и остались те, с кем действительно комфортно.

— Есть ли у тебя близкие люди среди русских студентов?

— Да, могу с уверенностью сказать, что такие люди есть. На протяжении четырех лет они поддерживали меня во всем, помогали. Я иностранный студент, бывает, что многого не понимаю на русском. Они все объясняли, никогда не говорили: «Иди сама разбирайся». Не оставляли без помощи. И у нас всегда была взаимовыручка: они мне объясняют то, чего я не знаю, я им — то, что знаю сама.

Большинство русских студентов дружелюбны. За четыре года не было ни одного случая, чтобы кто-то меня принижал из-за национальности или веры. Наоборот, всегда поддерживали, интересовались моей культурой, моей верой, моей страной. Я часто выступала на мероприятиях для иностранных студентов, показывала свою родину, и мои одногруппники приходили, поддерживали меня.

— Ты празднуешь узбекские национальные праздники в России?

— Да, каждый год мы празднуем Навруз в университете. Приглашаем гостей разных национальностей, а также русских студентов. Они приходят, мы показываем свои традиции. Это, наверное, самый главный национальный праздник — весенний Новый год, который отмечают в странах Центральной Азии. В этот день мы готовим сумаляк, его варят 24 часа на костре в котле. Готовим плов, угощаемся, ходим в гости. Все собираются, даже те родственники, которых давно не видели. Это день, который объединяет всех.

Дурдона часто выступает на мероприятиях для студентов Фото: из личного архива героя публикации.

— Какое у тебя любимое место в Челябинске?

— Мне нравится гулять по Кировке, по набережной. Озеро Шершни — тоже. Сидишь, расстилаешь плед, тишина, умиротворение. Для встреч и знакомств — Белый рынок, там можно увидеть знакомых, пообщаться.

— Каким видишь свое будущее в России?

— Планирую поступать в магистратуру в Петербург на направление «Государственное и муниципальное управление». Хочу совмещать учебу с работой, попробовать устроиться в консульство Узбекистана, набираться опыта. А после уже развиваться дальше в этом направлении.

Фото: из архива героя публикации..

— Ты следила за чемпионатом мира по футболу, где Узбекистан участвовал впервые.

— Я не очень интересуюсь футболом, но смотрела матчи и, конечно, поддерживала свою страну. Было грустно, что проиграли Португалии, но шансов было мало. Они играли с Роналду — для наших футболистов он кумир детства. Наверное, было сложно играть против него. Но я считаю, что в будущем футбол в Узбекистане будет развиваться, и мы еще не раз попадем на чемпионат мира.

Хумаюн Джунаид, Индия

— Почему решил приехать в Россию?

— Честно говоря, я не выбирал. Это был «план Б». Я очень хотел поступить во Францию, в университет Тулузы. Мне нравится климат: тепло, океан, похоже на мой родной город. Но во время пандемии COVID-19 Франция ввела ограничения на въезд, и я не смог получить студенческую визу. В это же время я принял участие в международной олимпиаде Open Doors в России и стал ее победителем, получив полностью финансируемую стипендию. Кроме того, у меня была возможность учиться по другой стипендии, которая покрывала 80% стоимости обучения.

Поначалу было непросто: новая страна, другой язык, другая культура и климат. Я плакал и хотел вернуться, но мама сказала: «Поживи три месяца. Если не понравится — куплю билет обратно». Эти три месяца полностью изменили мое отношение, и я решил остаться.

Сейчас я учусь в аспирантуре ЮУрГУ по направлению «Физическая химия». До этого я окончил магистратуру по направлению «Экология и природопользование» в России. Также у меня есть степень бакалавра по промышленной биотехнологии, которую я получил в Индии. До продолжения учебы я около полутора лет работал в сфере маркетинга, где занимался анализом поведения потребителей. Во время пандемии я также начал самостоятельно изучать русский язык онлайн, что значительно облегчило мою адаптацию в России.

— Ты сказал, что в первые месяцы было тяжело. Что именно?

— Я приехал в Россию, и никто не улыбался. Ни в университете, ни в магазинах, ни на улице. В Индии люди улыбаются, здороваются, могут просто так спросить, как дела. Здесь я чувствовал себя чужим. У меня был настоящий культурный шок. Мне казалось, что здесь невозможно найти друзей, что все закрытые, холодные. У меня была настоящая депрессия. Я не понимал язык, не понимал культуру, не понимал, как здесь жить. Потом начал ходить в разговорный клуб, продолжать изучать русский, участвовать в студенческих мероприятиях, волонтерских проектах и международных форумах. Там я познакомился с иностранцами, потом с русскими студентами. Я начал привыкать к нагрузке: занятий много, экзаменов много. Очень помогли люди вокруг. Сейчас я понимаю, что русские люди могут быть сдержанными при первом знакомстве, но если вы становитесь друзьями, они очень искренние, добрые и надежные.

Джунаид в челябинском Парке Гагарина (слева) и у подножья вулкана Авачинский в Камчатском крае Фото: Из личного архива героя публикации.

— Как тебе русская зима?

— Зима тяжелая. Но я помню, как первый раз увидел снег в парке Гагарина — было красиво. Я гулял, фотографировал, чувствовал энергию. Но вообще погода здесь очень разная. Когда темно, мне грустно. И одежда здесь в основном черная, белая, серая — мало цвета. В Индии мы носим яркое: розовое, желтое, оранжевое, но более в традиционном стиле. Мне нравится, как одеваются у вас, более стильно. Мои любимые цвета — синий, зеленый, черный.

— Что из еды тебе нравится?

— Блины. Я научился их готовить: мука, яйцо, масло — легко и вкусно. Пельмени я пробовал, когда работал в ресторане. Солянка тоже нравится. Но в целом русская еда для меня пресная, я привык к специям. В Индии мы кладем куркуму, чеснок, перец, много разного. А здесь часто только соль и перец. Но рыбу, например, лосось, по-русски готовят очень вкусно.

— Какие слова тебе нравятся в русском языке?

— Мне нравится слово «красавчик». Еще часто использую слова «давай» и «молодец». Они простые, но очень живые и передают настроение.Еще мне нравятся песни: «Ягода малинка», «Белые платочки». Одна песня мне запомнилась: там слова, но я не знаю их значения. Просто звучит красиво.

Фото слева сделано недалеко от дома бабушки Джунаида, на берегу Бенгальского залива. Справа: Джунаид с козой своего друга в Индии Фото: из личного архива героя публикации.

— Как изменился твой характер после жизни в России?

— Я стал более открытым. В Индии я был интровертом, мало разговаривал. А здесь я общительный, счастливый, меньше боюсь людей. Раньше я делал много ошибок, был нервным. Сейчас я хочу жить спокойно. Друзья говорят, что я изменился. И я счастлив.

— Какие стереотипы о России у тебя были до приезда?

— Я думал, что русские много пьют. Это не совсем правда. Еще думал, что русские девушки легко соглашаются на общение. Это тоже не так. Есть язык, культура, другие ценности. Сейчас я вижу, что все сложнее, чем кажется в социальных сетях. Россия оказалась намного интереснее, чем я ожидал, а люди — добрее и дружелюбнее, чем кажется на первый взгляд.

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