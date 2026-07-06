Положение о конкурсе «Ветклиника года – 2026»

1. Основные положения

Главное свидетельство профессиональной работы и успешного развития любого ветеринарного учреждения – это мнение и выбор владельцев и их питомцев.

Проект «Ветклиника года - 2026» (далее также – «Проект») призван популяризировать профессию ветеринарного врача, показать важные достижения в ветеринарной сфере, рассказать об учреждениях, оказывающих помощь животным, максимальному количеству южноуральцев и жителей соседних регионов.

В рамках проекта также будет рассказано о ветеринарах, которые являются несомненными профессионалами и представляют те или иные клиники.

Одна из главных целей проекта – сделать сферу ветеринарии более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием владельцев питомцев и уважением экспертов, привлечь южноуральцев в самые достойные ветеринарные учреждения.

Проект «Ветклиника года-2026» проводится на основе настоящего Положения. Организатором проекта является Челябинский филиал Акционерного общества «Издательский Дом «Комсомольская правда» (далее – «Организатор»).

Информационная поддержка осуществляется Организатором в средствах массовой информации медиахолдинга «Комсомольская правда»: радио «Комсомольская правда» (г. Челябинск, Копейск, Миасс, Златоуст 95,3 FM), сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru, доменное имя – chel.kp.ru, периодическое печатное издание – газета «Комсомольская правда», периодическое печатное издание – газета «Комсомольская правда. Еженедельник», периодическое печатное издание – журнал «КП-Авиа», социальные сети.

2. Цели и задачи проекта

2.1 Целями проекта являются:

— Демонстрация среза общественного мнения: Выявить, какие ветеринарные учреждения пользуются наибольшим доверием владельцев животных и уважением экспертного сообщества.

— Навигация для владельцев питомцев: Создать понятный и авторитетный навигатор по ветеринарным услугам региона для широкой аудитории, помогая сделать правильный выбор в пользу здоровья своих любимцев.

— Популяризация новых технологий: Рассказать о современных методах диагностики, лечения и профилактики в ветеринарии, делая сложные технологии понятными и доступными для владельцев животных.

— Стимулирование качества услуг: Мотивировать ветеринарные клиники к постоянному развитию, повышению качества лечебного процесса и внедрению передовых практик для обеспечения наилучшего ухода за животными.

— Развитие профессионального сообщества: Способствовать развитию новых форм профессионального общения и обмена опытом между ветеринарными врачами Челябинской области.

— Информирование граждан: По результатам проекта проинформировать жителей Челябинской области о ветеринарных учреждениях и специалистах в области ветеринарной медицины.

2.2 Организатором Конкурса является Акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда», Челябинский филиал.

2.3 Территория проведения конкурса: Челябинская область, Курганская область, Россия.

2.4 Проект является коммерческим, участие в проекте осуществляется на коммерческой основе.

2.5 Оргкомитет Конкурса (Челябинский филиал АО «ИД «Комсомольская правда»), тел.: +79822872341, почта: tatyana.sterhova@phkp.ru.

Светлана Тошарева — по вопросам информационной поддержки: svetlana.toshareva@phkp.ru

Евгения Вараксина — стать участником проекта: e.varaksina@phkp.ru.

3. Участники проекта

3.1 К участию в конкурсе допускаются организации, осуществляющие деятельность в сфере ветеринарии на территории проведения Конкурса.

3.2 Информация об участниках проекта размещается в рамках тематического раздела «Ветклиника года» в сетевом издании «Комсомольская правда», WWW.CHEL.KP.RU.

3.3 К участию в проекте не допускаются ветеринарные учреждения, имеющие за год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе, зафиксированные случаи нарушения правил обращения с животными и/или несчастные случаи, произошедшие по вине работников. Участниками Конкурса не могут быть: представители и близкие родственники представителей Организатора; лица, осуществляющие работу на возмездной основе у Организатора.

3.4 Участие в проекте означает, что участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения. Нарушение требований настоящего положения влечет исключение из участников проекта без возможности возврата оплаты за участие.

3.5 По вопросам направления заявки на участие участник конкурса обращается по контактам Организатора, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения.

4. Сроки и условия проведения проекта

Проект проводится с 1 июля 2026 года по 4 октября 2026 года. Организатором устанавливаются следующие сроки и этапы проведения Конкурса:

4.1 Первый этап

С 1 июля по 5 августа 2026 года – прием заявок от участников проекта, размещение информации о проекте на медиаресурсах Организатора, указанного в разделе 1 настоящего положения.

Организатор определяет номинации проектов. Номинации проектов публикуются в сетевом издании «Комсомольская правда».

Организатором размещается информация о проводимом Конкурсе в сетевом издании «Комсомольская правда», в том числе размещение Положения о проведении Конкурса.

Организатором формируется раздел «Ветклиника года-2026» в сетевом издании «Комсомольская правда», доменное имя chel.kp.ru.

Организатор оставляет за собой право привлекать партнеров, спонсоров к мероприятию, включая средства массовой информации.

Организатор в целях анонсирования, информирования и продвижения настоящего Конкурса имеет право использовать следующие медиаплатформы: периодическое печатное издание (газета) «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» (г. Челябинск, Копейск, Миасс, Златоуст 95,3 FM).

4.2 Второй этап

С 6 августа по 30 сентября 2026 года – голосование за участников проекта «Ветклиника года-2026» в сетевом издании «Комсомольская правда».

Участники могут осуществить выбор дополнительных опций (номинаций) Конкурса для прямого общения с многочисленной аудиторией Организатора, а также демонстрации профессионализма в этих номинациях. Выбор дополнительных опций (номинаций) осуществляется напрямую между конкретным участником и Организатором. Дополнительные опции (номинации) оплачиваются отдельно.

4.3 Третий этап

С 30 сентября 2026 года – подведение Организатором итогов, изготовление наград и дипломов для участников.

4.4 Четвертый этап

Октябрь 2026 года – финал проекта, торжественное мероприятие, награждение победителей. Точная дата будет объявлена в сетевом издании «Комсомольская правда».

На торжественную церемонию приглашаются участники-победители проекта, партнеры и спонсоры проекта, вручение призов осуществляется партнерами проекта, приглашенными Организатором.

Победитель объявляется Организатором отдельно по каждой выигранной номинации.

4.5 Пятый этап

Октябрь-ноябрь 2026 г. – итоговые публикации с комментариями победителей Конкурса, партнеров и спонсоров в сетевом издании «Комсомольская правда». Точная дата этапа будет объявлена в сетевом издании «Комсомольская правда».

5. Партнеры проекта

5.1 Проект предусматривает возможность привлечения одного или нескольких партнеров.

5.2 Статус партнера проекта не предоставляет права влиять на процедуру, ход и результаты голосования.

5.3 Каждый партнер вправе, по согласованию с организатором, учредить от своего имени специальную номинацию, премию или приз в рамках проекта.

5.4 Партнер имеет право участвовать в церемонии награждения победителей проекта.

5.5 Опция «Партнер конкурса» является возмездной и может быть реализована неоднократно в течение всего периода проведения конкурса.

6. Блоки и номинации голосования

6.1 Блок «Многопрофильные клиники». Голосование на сайте chel.kp.ru по различным номинациям в области сервиса. По итогам голосования победителю вручается награда и диплом.

Номинации голосования:

— Лучшая ветклиника

— Лучшая круглосуточная клиника

— Клиника с передовым оборудованием

— «Открытое сердце» — за вклад в спасение бездомных животных

— Лучший стационар

— Лучшая диагностика

6.2 Дополнительная номинация «Лучший ветеринарный врач». Награждается специалист за высокий профессионализм, значительный вклад в лечение животных и преданность профессии.

— Выдвижение: Каждая ветеринарная клиника может представить к участию одного своего сотрудника, указав его стаж, а также профессиональные достижения.

— Голосование: Победитель определяется по итогам открытого голосования на платформе конкурса.

7. Критерии выявления победителей Проекта

7.1 Участники проекта оцениваются в ходе голосования в срок, установленный Организатором в пункте 4.2 настоящего Положения.

Проголосовать за участников проекта можно на странице «Голосование» в сетевом издании «Комсомольская правда», доменное имя – chel.kp.ru, в разделе проекта: «Ветклиника года - 2026». За каждого участника можно проголосовать только один раз в сутки.

7.2 Победителями в каждой номинации проекта становятся организации (специалисты), набравшие наибольшее количество голосов.

7.3 Победители в номинации «Номинация от партнера» определяются голосованием среди членов жюри номинации при проведении третьего этапа проекта. Количество и состав членов жюри утверждаются Организатором.

7.4 Организатор оставляет за собой право проводить проверку голосов на предмет наличия признаков накрутки. Участник, в отношении которого будет установлен факт использования запрещенных методов для искусственного завышения результатов, исключается из участников проекта без возврата стоимости участия. Все голоса, признанные недействительными, будут аннулированы.

8. Согласие на обработку персональных данных

8.1 Обработка персональных данных участников, их законных представителей, включающая сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование и др., производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

8.2 Физическое лицо – участник или партнер конкурса, является субъектом персональных данных, которое в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" дает конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку своих персональных данных Организатору, являющемуся оператором персональных данных. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, возраст, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер телефона, адрес электронной почты, место работы. Оператору (Организатору конкурса) разрешается производить автоматизированную, а также осуществляемую без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее согласие действует бессрочно. Участие в конкурсе автоматически означает согласие на обработку персональных данных.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящее Положение действует в течение всего срока проведения проекта и после его завершения, и может быть изменено по инициативе Организатора, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения проекта. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации в сетевом издании Организатора.

9.2 В случае передачи для публикации цифровых фотографий для участия, участник подтверждает, что все исключительные права на размещённую им фотографию, принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц и право гражданина на изображение.

9.3 Организатор имеет право без какой-либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.