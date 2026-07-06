У Челябинской области — один из самых больших региональных павильонов на «Иннопроме». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В выставочном комплексе «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2026». Более 850 компаний из 24 регионов России, а также Индонезии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси представляют на выставке свои новейшие разработки, технологии, товары и услуги. Лейтмотив выставки в этом году – «Индустрия 360: производство без границ», он отражает современные тенденции развития мировой промышленности, где ключевую роль играют гибкие технологии, международная кооперация и интеграция производственных процессов. Ожидается, что выставку в этом году посетят представители 66 государств.

Есть, что продемонстрировать на этом глобальном смотре инноваций и Челябинской области. В этом году регион развернул на «Иннопроме» самую масштабную площадку за всю историю участия — настоящий город технологий площадью 440 кв. метров, где свои разработки представили 22 компании. А отдельная секция будет у региональной Ассоциации приборостроителей. Старт работе площадки дал губернатор Алексей Текслер.

Губернатор Алексей Текслер осмотрел стенды челябинских компаний в самом начале работы выставки. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Южный Урал в этом году участвует в «Иннопроме» под амбициозным лозунгом: «Челябинская область — регион абсолютных возможностей». Особенно широко на южноуральском стенде представлена разнообразная робототехника: промышленные манипуляторы от «Завода роботов» и «Завода АМО Сталь», роботы-уборщики, которые планирует производить «Челябинский завод электрооборудования», робот-шахматист от компании-интегратора промышленной автоматизации «Солид», активно участвующей в программе по развитию производственной кооперации в уральских регионах, которую ведет челябинский филиал «Комсомольской правды».

Робототехника — главный инновационный козырь Южного Урала. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Также в региональном павильоне «Иннопрома» широко представлены производители различных беспилотных систем, разработчики технологий искусственного интеллекта и поставщики решений в сфере экологической безопасности, примеры научно-промышленной кооперации университетов и производственных компаний Челябинской области.

С инновационным потенциалом Челябинской области уже ознакомился министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед Аль Джабер. Гостю из Эмиратов продемонстрировали роботизированные комплексы, автономную технику, системы машинного зрения и контроля качества, проекты по переработке вторсырья и экологическому мониторингу.

Министр промышленности ОАЭ Султан бен Ахмед Аль Джабер в павильоне Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

— Челябинская область последовательно развивает современные высокотехнологичные производства, укрепляет компетенции в роботизации и приборостроении, а также создает условия для внедрения передовых инженерных решений в промышленность, — отмечает первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. — Участие в осмотре стенда представителя Объединенных Арабских Эмиратов стало подтверждением высокого интереса международных партнеров к разработкам южноуральских компаний и перспективам расширения технологического сотрудничества.

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