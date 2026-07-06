Дороги могут расплавиться: в Курганской области начался адский зной, температура устремилась к +35

Курганцы ищут спасения от жары, дороги закрыли для грузовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области после дождей снова началась аномальная жара. В первый же день беспощадного зноя возникли трудности с транспортом: на всех федеральных трассах ввели ограничения.

Как сообщили в региональном филиале ФКУ «Уралуправтодор», ради сохранения дорожного покрытия запрещен проезд всех машин, перевозящих тяжеловесные грузы с 12:00 до 22:00 6 июля.

— Ограничение касается транспорта, масса которого с грузом или без груза, или нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось, установленные правительством РФ, — уточнили в Росавтодоре.

Дороги закрывают для грузовиков, когда температура воздуха превышает +32 градуса. По всей вероятности, грузовикам придется передвигаться по ночам всю начавшуюся неделю.

В Курганской области столбики термометров уже взобрались выше тридцатиградусной отметки. А по прогнозу, в ближайшие дни температура будет подниматься до +35 градусов. 8 июля возможны грозы. И даже в темное время суток воздух остынет лишь до +18 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.