«Сигналы о завышениях приходят ежедневно»: как власти Челябинской области борются с ценовым сговором на фоне ситуации с топливом

В правительстве области утверждают — дефицита топлива в регионе нет, но оперативно пополнять запасы на АЗС мешают логистические нюансы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинская область вошла в топ-5 регионов по доступности топлива. В одной группе с регионом — Курганская, Омская область и Алтайский край. При этом ситуация на топливном рынке остается в зоне постоянного внимания власти и участников рынка. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера был создан региональный оперативный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке.

Как сегодня организовано топливообеспечение в регионе, в каких муниципалитетах сохраняются наиболее чувствительные точки и как власти совместно с поставщиками энергоресурсов обеспечивают устойчивую работу рынка? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) рассказала заместитель губернатора Челябинской области, руководитель регионального оперативного штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке Татьяна Кучиц.

Татьяна Кучиц. Фото: КП-Челябинск.

По словам губернатора, главная задача — обеспечить стабильность на рынке топлива и, соответственно, обеспечить защиту интересов жителей региона и бизнеса. Как бы вы оценили текущую ситуацию на топливном рынке области с точки зрения стабильности и с точки зрения обеспеченности?

— Если говорить про регион, то дефицита поставок топлива в регион нет. У нас в регионе представлены крупные поставщики топлива, которые постоянно осуществляют поставки. Вместе с тем, сама ситуация и сам период характеризуются сезонностью. Ежегодно в летний период, когда производятся сельскохозяйственные работы, спрос на топливо увеличивается. Дополнительно, конечно, влияет тот ажиотаж, который накладывается в том числе и на ежегодный ремонт нефтеперерабатывающих заводов, что в том числе формирует изменения логистики как в целом по Российской Федерации, так и на уровне региона. Мы сейчас видим эту тенденцию, что топливо крупных поставщиков более дешевое, увеличивается отпуск, появляется дополнительный спрос.

В связи с дополнительным спросом есть технологические перерывы в работе отдельных АЗС. Мы за этим следим, мониторим, но в целом необходимо отметить, что топливо и его запасы в регионе есть.

На федеральном уровне принимаются меры, которые связаны с запретом экспорта, чтобы обеспечить стабильность на розничном рынке. Передвигаются сроки проведения ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы удовлетворить спрос.

Губернатор поручил главам муниципалитетов наладить работу местных штабов, поскольку ситуация по топливу в каждой территории может отличаться. Где сегодня наиболее непростая, ситуация?

— Прежде всего это касается тех муниципальных образований, где не представлены крупные поставщики топлива. Там, где есть вертикально интегрированные нефтяные компании, ситуация более стабильная, потому что у коллег больше возможностей для того, чтобы реагировать на спрос, подстраиваться, менять свою логистику. Независимые поставщики топлива приобретают топливо на бирже, и, учитывая ажиотажный спрос, сталкиваются с проблематикой роста цен и наличия топлива на рынке.

У нас есть такие муниципальные образования, это, прежде всего, Карабашский, Локомотивный городской округ, Брединский, Варнинский, Кизильский, Нязепетровский муниципальный округ, Октябрьский, Увельский, Карталинский, Уйский муниципальные округа. И там, конечно, коллегам сложнее, поэтому тут очень важна, как раз деятельность муниципального штаба, чтобы у главы была возможность заранее проконтролировать ситуацию у поставщиков топлива, исполняются у них биржевые контракты или не исполняются, обратиться с закупкой топлива к вертикально интегрированным нефтяным компаниям, найти поставщиков топлива для конкретного муниципального образования, в случае, если у независимого поставщика на территории муниципалитета возникла проблема с покупкой топлива на рынке.

То есть проблема с отдельными территориями связана с тем, что там мало ВИНКов, и они недостаточно представлены?

— Они могут быть даже вообще не представлены. Поэтому, например, мы занимались вопросом Кизильского муниципального округа. Они только сотрудничают с независимыми поставщиками. Поставщики покупают топливо на территории Башкирии, в Орске, в других регионах, и тут, конечно, очень сложно: нужно организовать эту логистику, подстроиться. Это осложняет ситуацию, и поэтому, конечно, здесь нужна вовлеченность муниципальных штабов по обеспечению топлива, что нужно выстраивать новую логистику и искать новых поставщиков.

Ключевой вопрос: есть ли в регионе необходимые запасы топлива для стабильного снабжения потребителей?

— Безусловно, запас топлива есть, и он регулярно пополняется. Это касается, прежде всего, запасов вертикально интегрированных нефтяных компаний. Кроме того, пополнение запаса — это совместная работа с РЖД — в наш штаб входит их представитель. Это необходимо для того, чтобы контролировать, где сейчас идут вагоны с топливом, нет ли каких-то проблем с тем, чтобы доставить вагоны на территорию Челябинской области, чтобы дальше распределять это топливо по нефтяным базам и конкретно по заправкам.

А что говорят сами крупные нефтяные компании — «Лукойл», «Газпром», «Башнефть», какие факторы с их точки зрения повлияли на текущую ситуацию на рынке?

— Коллеги из вертикально интегрированных нефтяных компаний принимают участие в каждом штабе. У нас каждый штаб начинается с того, что мы с коллегами обсуждаем текущую ситуацию. Каждого опрашиваем, что с запасами, проверяем, что есть запасы топлива, что они не снижаются. Уточняем, какая возникает проблематика у них. Безусловно, учитывая спрос, который возник в целом по Российской Федерации, у них у самих меняется логистика поставок в Челябинскую область и внутри региона. Когда мы говорим о том, что выросла стоимость топлива на бирже, это не просто слова, это потребитель сразу видит, что на заправке независимого поставщика стоимость топлива значительно выше, чем на заправке вертикально интегрированной нефтяной компании.

И тут, конечно, все голосуют рублем, переходят заправляться на АЗС крупных поставщиков, там сразу увеличивается спрос. У нас в отдельные дни получалось, что спрос в 5 раз вырастал на отдельных заправках. То есть нужно перестраивать график поставки топлива: тот, который раньше был утвержден, уже не действует. Им нужно подстраиваться под новый спрос, причем спрос ситуативный. Он не возникает постоянно на одной и той же заправке, а исходя из того, что какая обстановка в том числе и у других поставщиков.

Поэтому, конечно, возникали технологические перерывы, в том числе и длительные, чтобы дозаправить. Но в каждом случае, который мы разбирали, он как раз был связан с тем, что сразу разбор топлива происходит, поступает сигнал в диспетчерскую, дается задание на то, чтобы снова заправить АЗС. Ну и, конечно, чтобы перестроить эту логистику, уходит время.

Хотя сейчас коллеги нам гарантировали, что все равно будут подстраиваться под вновь изменяющийся спрос и что ситуация будет нормализовываться. Сейчас уже видно, по многим заправкам, что действительно так происходит.

По словам губернатора Алексея Текслера, ситуация в регионе с точки зрения присутствия АЗС разных компаний отличается. Это влияет на доступность топлива. Как эта структура рынка влияет на доступность топлива в целом и ценовую политику? Есть ли случаи необоснованного роста цен на ваш взгляд?

— Топливо, конечно, рыночный товар. Но учитывая такую ситуацию, цены сейчас подлежат особому контролю и на федеральном, и на региональном уровне. Конечно, ценообразование крупных компаний отличается от независимых поставщиков. Потому что в рамках крупной компании и производство, и логистика, и сбыт — все связано в единую цепочку. В том числе это предполагает и оптимизацию общих затрат. Поэтому и топливо стоит гораздо дешевле у крупного поставщика. Но есть и плюс — это в большинстве случаях топливо, которое производится на НПЗ, которые относятся к этим же компаниям.

То есть они сами субсидировать могут?

— Конечно. Но есть и субсидирование между разными видами потребителей или продаж. А если говорить про независимого поставщика, то он приобретает топливо или на бирже, или через нефтетрейдеров. Это дополнительные посредники, плюс добавляется логистика. Безусловно, у них другое ценообразование. Наверное, очень сложно им конкурировать в этих условиях по цене с крупными производителями топлива. Потому что сейчас есть определенные признаки злоупотребления со стороны нефтетрейдеров, которые видят, что есть повышенный спрос. Конечно, есть и признаки завышения цен.

Чтобы эту ситуацию исключить, Федеральная антимонопольная служба обратилась ко всем объединениям и ассоциациям поставщиков топлива и донесла необходимость добросовестного ценообразования. Коллеги пошли по пути, чтобы этот вопрос профилактировать, но одновременно и запустили проверочную деятельность в отношении независимых поставщиков, прежде всего тех, которые поставляют топливо в чувствительные зоны, например, сельхозтоваропроизводителям, для которых это значительная доля в их себестоимости. Учитывая, что сейчас такой сезон, это очень важно для всех.

Но и на региональном уровне необходимо отметить, что полномочия по проверке обоснованности цен осуществляет управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. Коллеги являются активными участниками нашего оперативного штаба и все случаи, всю информацию о завышениях цен, конечно, будут рассматривать. В том числе есть возможность привлекать правоохранительные органы, прокуратуру. Для нас очень важны сигналы о завышениях цен или других нарушениях, которые сейчас происходят на рынке. Потому что, к сожалению, повышенный спрос порождает, в том числе и возможные злоупотребления.

Удается ли все-таки сдерживать рост по независимым АЗС?

— Что касается крупных компаний, то мы видим, что динамика роста все-таки соответствует тому, что происходит на бирже с топливом. Рост незначительный есть, но он колеблется в районе 1-2% в неделю. Если говорить про независимых поставщиков, то там сложнее ситуация, потому что все зависит от того, сколько стоит входящее топливо.

И, как мы уже обсуждали, что здесь также влияют действия трейдеров, которые продают по завышенной цене топливо независимым поставщикам. Поэтому очень важно исключить сговор между нефтетрейдерами, учитывая ажиотажный спрос. Сообщения о злоупотреблениях со стороны трейдеров также будут рассматриваться Федеральной антимонопольной службой.

Но пока таких случаев в рассмотрении нет?

— Пока таких случаев нет. Расскажу из практики, чтобы было понятно, как формируется цена у независимого поставщика. Один из поставщиков говорит: я доставляю топливо из Белоруссии, входящая цена уже 95 рублей. На нее накладывается еще логистика по всей территории Российской Федерации, плюс отпуск с АЗС. Тут сама себестоимость этого топлива другая, но хотелось бы обратить внимание, что у нас при этом достаточная обеспеченность крупными поставщиками топлива, есть выбор, где купить это топливо, по какой цене.

Я и мои коллеги следим за текущей ситуацией, за тем, что происходит на заправках в Челябинске и по области. Работают крупные АЗС, и если на прошлой неделе были очереди по 10 машин, например, то сейчас мы видим очередь максимум в 5 машин. И на трассе М-5 точно такая же ситуация. Если посмотреть, то заправки и «Лукойл», и «Газпромнефть», и «Башнефть» работают устойчиво.

Тенденция к улучшению заметна?

— Мы постоянно ситуацию мониторим, но учитывая то, что есть сезонность, связанная с отпусками, проведением сельхозработ, спрос все равно остается повышенным, поэтому важно продолжать ситуацию мониторить, контролировать наличие запасов, чтобы была возможность пополнять АЗС.

Сам регион что-то предпринимает, чтобы обеспечить устойчивое топливообеспечение населения?

— Самое главное — это взаимодействие с этими компаниями, чтобы оперативно мониторить ситуацию, выявлять те проблемы, которые возникают, оперативно организовывать взаимодействие муниципалитетов и поставщиков топлива. Очень важно, чтобы была обеспеченность государственных и муниципальных нужд — это основной приоритет обеспечения жизнедеятельности: скорая помощь, дорожные службы, коммунальные службы, экстренные службы, общественный транспорт. Это все также на контроле.

Как организовано их бесперебойное снабжение топливом в нынешней ситуации?

— На федеральном уровне определен приоритет снабжения этих служб топливом. Были совещания на уровне правительства Российской Федерации, где всем регионам рекомендовали обеспечить такой приоритет: прежде всего у нас снабжаются топливом государственные заказчики, муниципальные заказчики, МЧС, силовые ведомства. Все, кто обеспечивает жизнедеятельность. Я думаю, что в этом заинтересованы все жители нашего региона, но это производится не в ущерб другим потребителям.

И даже где бывают отклонения на территории некоторых муниципальных образований, то оперативный штаб точечно отрабатывает с коллегами, дает разъяснения поставщикам топлива все-таки о том, что нужно ориентироваться на эти службы. Недопустимо, чтобы они, например, стояли в общей очереди. Понятно, что бывает такое, что каждый торопится, но мы все должны понимать, что приоритет отдается скорым, пожарным и т. д.

Как могут жители сами оперативно передать информацию о резком скачке цен на топливо, о перебоях в той или иной местности?

— Обратная связь с жителями — это самое главное, потому что мы можем получить подтвержденную информацию только непосредственно от жителей. Она должна быть подтверждена для того, чтобы была возможность организовать проверочные мероприятия. Для этого создан отдельный электронный почтовый адрес для таких заявлений. У нас, например, за эти выходные пришло 24 обращения. Из них 17 связаны с ростом цен. Информация была передана в управление Федеральной антимонопольной службы, чтобы была возможность провести проверки.

Это прежде всего касалось независимых поставщиков топлива. Мы понимаем, что там цена все-таки отличается от крупных поставщиков, и действительно для жителей это чувствительно. Еще 7 вопросов касались нарушений в деятельности АЗС: где-то станция была закрыта, где-то были перерывы. Это тоже рассматривается, потому что, когда, например, жалуются на то, что АЗС закрыта, мы начинаем общаться с поставщиком. Поставщик или оптимизирует деятельность АЗС, или увеличивает технологический перерыв. Это, конечно, чувствительно: люди привыкли заправляться на той или иной АЗС, приезжают туда, видят, что она закрыта, и ищут топливо в другом месте, что доставляет определенное неудобство.

Думаю, что эта ситуация все равно сейчас будет преодолеваться. Будут использоваться приложения крупных поставщиков, в которых видно, где сейчас есть топливо, по какой цене. Все эти механизмы нужно использовать. Мы это тоже всем разъясняем. И хотелось бы обратить внимание, что для того, чтобы мы могли оперативно на проблему отреагировать, связаться с поставщиками топлива. Нам нужно знать, где это сейчас происходит, чтобы задать соответствующие вопросы, отреагировать на ситуацию с завышением цены и с другими нарушениями.

Как составить обращение и куда его отправить?

— Электронный адрес — Info@tarif74.ru Необходимо, если это касается АЗС, адрес заправки и фотография или чека с ценой, или стелы, на которой напечатана стоимость бензина, сделанная так, чтобы можно было ее идентифицировать, что она находится по этому адресу, и далее проводить проверочные мероприятия, ну и оставить свои обратные координаты, чтобы мы знали, в интересах какого заявителя осуществляется проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.