В гости к роботам: Мишустин и Пашинян посетили челябинский павильон на «Иннопроме»

Никол Пашинян, Алексей Текслер и Михаил Мишустин в павильоне Челябинской области на «Иннопроме». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» сегодня, 6 июля, работают главы правительств пяти государств. В их числе — председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Объединенная делегация глав правительств обошла с экскурсией выставочные павильоны регионов-участников. Не исключение — и Челябинская область: премьеров встретил губернатор Алексей Текслер.

Челябинский павильон посетили премьеры РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Наибольший интерес высокие гости проявили к выдающемуся потенциалу Челябинской области в сфере роботостроения. На стенде «Завода Роботов» им показали промышленные манипуляторы и образовательные модели для школ, а также продемонстрировали процесс сборки роботов с помощью действующих манипуляторов и работу дельта-робот для перемещения легких грузов, способного выполнять до 200 операций в минуту.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Кроме того, Михаилу Мишустину и коллегам показали автоматизированные решения в сфере упаковки от челябинской компании «Рэди Робот» и бульдозер «ДСТ-Урал» с автономным управлением.

В ходе пленарного заседания главной стратегической сессии «Иннопрома-2026» на тему «Индустрия 360: производство без границ» Михаил Мишустин обратил особое внимание на необходимость промышленной трансформации с автоматизацией производств

— Важно действовать на опережение, больше усилий уделять построению гибких производственных линий – с внедрением автоматизированных систем, применением преимуществ искусственного интеллекта. Такие новации находят воплощение в девяти национальных проектах технологического лидерства, которые были запущены в ключевых отраслях экономики, — сказал премьер-министр РФ.

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