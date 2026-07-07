Законодатели расширили поддержку многодетных семей и участников спецоперации

Заседание областного парламента практически полностью было посвящено социальным законам. Фото: Олег Татаркин/zs74.ru

Летнее заседание Законодательного Собрания Челябинской области стало плодотворным на социальные законы. Очередные поправки приняты по мерам поддержки участников спецоперации, расширены льготы по жилищно-коммунальным услугам, многодетным семьям теперь не придется платить налог за большой автомобиль. Также приняты поправки в административное законодательство: родителей теперь будут наказывать за купание детей без присмотра. Важные поправки одобрены в областной бюджет.

Средства на кампус и здоровье

Челябинская область получила дополнительные средства из федерального бюджета в размере 5,6 млрд рублей.

Большая часть поступлений, порядка 5,3 миллиарда рублей, пойдут на строительство и оснащение межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». Шесть его гостиниц будут сданы и заселены к сентябрю этого года, окончание всего строительства вместе с учебно-научным комплексом запланировано на 2027 год.

— В законе о бюджете мы отразили участие региона в строительстве кампуса, — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Олег Гербер. — 278 миллионов рублей — это необходимая часть софинансирования от региона. В таком соотношении вклада федеральных и региональных денег и есть основной плюс участия в больших проектах. Регион получает и значимый объект, и хорошую финансовую помощь от федерации в его реализации.

Также федеральные деньги будут направлены на сферу здравоохранения: около 153 млн рублей пойдут на информатизацию системы, почти 137 млн рублей - на обеспечение беременных женщин и детей с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы.

Выплаты для бойцов СВО упростили

Депутаты Заксобрания одобрили изменения в региональный закон о социальной поддержке граждан в связи с проведением специальной военной операции. Инициатива принадлежит губернатору Алексею Текслеру.

Поправки касаются двух категорий. Первая — граждане, поступившие в добровольческие формирования или заключившие контракт с Росгвардией. Для них отменяется обязательное требование о наличии регистрации именно на территории Челябинской области.

— Теперь граждане, поступившие в добровольческие формирования или заключившие контракт с Росгвардией, смогут получать единовременную выплату в случае, если они проживают на территории Челябинской области в течение двух лет, — пояснила председатель комитета по социальной политике Наталья Лощинина. — Причем регистрация их может быть в любом субъекте Российской Федерации, но проживание в Челябинской области необходимо установить судебным решением. Право на единовременную выплату получают также дети таких добровольцев.

Вторая категория — военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны РФ не ранее 1 июля 2026 года для прохождения службы в войсках беспилотных систем Вооруженных сил России. Размер единовременной выплаты для них будет определен региональным правительством.

Уточнены условия выплаты детского пособия

На заседании Заксобрания приняты изменения в закон о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Поправки приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным и уточняют правила назначения универсального пособия для детей до 17 лет.

С 1 января 2026 года многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут сохранить право на пособие еще на один период. Это условие будет оцениваться на основании данных за последний месяц выплаты либо в течение трех следующих месяцев.

С 1 апреля 2027 года вводится дополнительное требование: для назначения пособия необходимо постоянное проживание на территории России в статусе гражданина РФ не менее пяти лет. Как уточнила министр социальных отношений Наталья Лугачева, требование не распространяется на граждан, которые приобрели российское гражданство по рождению или в результате признания, а также на участников СВО, ветеранов боевых действий, членов их семей и участников программы переселения соотечественников.

Назначением и выплатой занимается отделение Социального фонда России по Челябинской области.

Транспортный налог: новые возможности для многодетных

Еще одно изменение в законодательстве для многодетных семей касается транспортного налога. Поправки, которые одобрены депутатами, расширяют меры поддержки этой категории граждан.

— Мощность легкового автомобиля, по которой предоставляется льгота по транспортному налогу, увеличена со 180 до 250 лошадиных сил включительно, — рассказал спикер областного парламента Олег Гербер. — При этом подчеркну, что льгота сохраняется только в отношении одного транспортного средства при условии, что транспортное средство признается объектом налогообложения в соответствии с налоговым законодательством.

Изменения связаны с тем, что многодетные семьи чаще всего покупают вместительные машины: минивэны и внедорожники, мощность которых достигает 186-250 лошадиных сил.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Штраф за купание детей без присмотра

Теперь для родителей, которые оставили детей у воды, предусмотрен штраф. Изменения в закон об административных правонарушениях приняли депутаты областного парламента. Инициатива внесена прокуратурой региона.

Согласно действующим правилам безопасности на водных объектах, запрещается оставлять детей на берегу, в воде или на льду без надзора. Кроме того, купание детей младше семи лет разрешено только в жилетах или нагрудниках.

Теперь за нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. Нахождение или купание несовершеннолетних до 14 лет без присмотра, а также купание детей до 7 лет без спасательных средств влечет предупреждение или штраф: для граждан - от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей. Составлением протоколов займутся административные комиссии муниципалитетов.

— Вопросы охраны здоровья и жизни детей — приоритет для органов власти всех уровней, - отметил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. — По итогам летнего сезона посмотрим, как будет применяться закон. При необходимости внесем корректировки.

Субсидию на ЖКХ расширили

Еще одно изменение касается людей, которые пользуются льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

— Закон внесен прокурором Челябинской области, — рассказала Наталья Лощинина. — Он предполагает включение оплаты за ТКО в перечень коммунальных услуг для расчета адресной субсидии. Теперь граждане смогут получать данную субсидию с учетом всех своих коммунальных расходов.

Ранее при определении размера субсидии учитывались холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (за исключением расходов на приобретение бытового газа в баллонах), отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления). Теперь к ним добавилась услуга по вывозу мусора.

Газовикам дали налоговую льготу

Депутаты Заксобрания приняли изменения в закон о налоге на имущество организаций. Они направлены на поддержку газораспределительных компаний, которые участвуют в программе догазификации населенных пунктов региона.

Новая льгота освобождает от уплаты налога на имущество объекты газораспределительных сетей, построенные по данной программе после 1 января 2022 года. Льгота действует с 2026 года по 31 декабря 2028 года включительно.

— Это фактически инвестиции: чем быстрее и интенсивнее идет процесс догазификации населенных пунктов, тем комфортнее условия и для жителей, и для развития экономики региона в целом, — прокомментировал Олег Гербер. — Важно отметить, что решения, которые ведут к упрощению, облегчению налоговых режимов для бизнеса и граждан, вступают в силу уже фактически сейчас с января этого года.

По планам четырех газораспределительных организаций — АО «Челябинскгоргаз», АО «Газпром газораспределение Челябинск», МУП «Магнитогорские газовые сети», АО «Трансэнерго» — за этот период предполагается газифицировать более 24 тысяч домовладений, включая 14,5 тысяч на садоводческих территориях. Общий объем инвестиций составит 8,9 миллиарда рублей.