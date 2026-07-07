Челябинск в движении: Алексей Текслер оценил ход дорожных работ на ключевых магистралях

На путепроводе в Новосинеглазово открыли техническое движение. Фото: пресс-служба губернатора.

По всей Челябинской области в этот дорожный сезон планируется отремонтировать 700 км дорог. Это крупные магистрали, а также дороги, которые соединяют города региона, проезды в сельской местности. Отдельная программа разработана по Челябинску — город с оживленным движением, большим количеством развязок и новыми микрорайонами требует оперативного решения и дорожного вопроса.

Губернатор Алексей Текслер оценил, как идут работы по реконструкции мостов, и обсудил с главой Челябинска Алексеем Лошкиным и подрядчиками начавшийся сезон ремонтов.

— У Челябинска большие планы по дорожным работам на 2026 год, — рассказал глава региона. — Сегодня в реализации более 35 километров дорог. Причем речь идет не только о ремонте магистралей, но и о внутриквартальных проездах, на которые также предусмотрены средства по каждому району. Отдельное внимание уделяем освещению — в городе появится более 600 новых светильников. Все эти проекты взаимосвязаны с развитием Челябинска, новых жилых районов, социальной и образовательной инфраструктуры.

Без пробок в Новосинеглазово

Новый путепровод, который сейчас достраивается, связывает Челябинск и поселок в черте города - Новосинеглазово. Строительство началось в 2024 году и продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Это единственная дорога, которая связывает поселок с Челябинском, и она, очевидно, не справлялась с автомобильным трафиком — перед закрытым железнодорожным переездом возникали пробки.

— Я помню, как этот проект начинался. Во время объезда я заехал в Новосинеглазово, и жители обратили внимание на дорогу, — сказал Алексей Текслер. — Этот вопрос был включен в соответствующие региональные программы, в народную программу партии «Единая Россия». И сегодня движение открыто. В прошлом году также в Новосинеглазово в рамках комплексных решений были проведены ремонты дорог и тротуаров.

Пока на путепроводе открыли техническое движение. Теперь рабочие демонтируют временную дорогу, укрепят откосы и конусы насыпи, доделают освещение и благоустроят территорию.

Мост через Миасс

Еще один крупный объект — мост через реку Миасс на въезде в Металлургический район по улице Черкасской. Он был построен почти 80 лет назад. Помимо автомобилей, по нему ходят трамваи, а также проложены газовые сети.

— Мост планируется сдать по контракту в 2027 году, но работы идут с опережением, поэтому рассчитываем, что движение откроется уже к концу этого года, — прокомментировал ситуацию на месте Алексей Текслер. — Также сейчас с руководством города и подрядчиком эти планы обсудили.

На мосту будут организованы три полосы движения, сделаны тротуары, освещение, барьерные ограждения. Строительные конструкции моста на данный момент возведены, дорожникам осталось уложить асфальт. Выполнены и все работы по коммуникациям.

Где идут работы

Дорожный фонд Челябинска на 2026 год составил 2,85 млрд рублей. Это федеральные, областные и муниципальные средства.

Второй год продолжается ремонт улицы Братьев Кашириных. Город должен обеспечить движение в растущем студенческом городке.

— Проект взаимосвязан с вводом в эксплуатацию второй очереди кампуса, — уточнил губернатор. — В начале сентября мы откроем гостиницы, в новом кампусе будут жить около 3000 человек.

Также ремонтируются проспект Победы, улица Кузнецова, Копейское шоссе. Работы идут на улицах Генерала Костицына, Изумрудной, Набережной в поселке Западном, Харлова, Агалакова, Пионерской, Смирных, Ловина, Марченко, Плеханова, Энгельса, Академика Королева, Краснознаменной, Электростальской и других. В микрорайоне Парковом строится дорога по улице Клайна.

Частью Челябинска теперь являются поселки Западный и Пригородный. Это одно из самых загруженных направлений. Поэтому в этом году расширят кольцо у дамбы Шершневского водохранилища. А в 2027 году продлят улицу Братьев Кашириных в этом направлении.