Все зависит от вас: какие места благоустраивают в Ленинском районе по просьбе жителей

Алексей Лошкин проверил ход работ лично. Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Запущенные территории превращают в уютные скверы, во дворах заменяют советские детские площадки на новые, а в парках делают спортивные пространства. Все это о благоустройстве, которое проходит сейчас в Ленинском районе Челябинска в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и инициативного бюджетирования. Люди сами решают, что они хотят изменить, и голосуют.

– Мы меняем облик нашего города системно и планово, каждый год создавая в нем новые точки притяжения, – подчеркнул глава Челябинска Алексей Лошкин.

«Это будет небольшое уютное место»

Новый современный сквер появляется на месте заросшей зоны перед домом №122 на улице Новороссийской. Благоустройство происходит вокруг скульптурной композиции с ящеркой, которая называется «Урал – каменное сердце России».

– Мы решили провести здесь благоустройство, потому что жители многоквартирного дома и гости нашего района просили благоустроить эту часть вдоль улицы Новороссийской. Это будет небольшое, красивое, уютное место для отдыха недалеко от нашей излюбленной набережной озера Смолино, – рассказывает глава Ленинского района Челябинска Ольга Гущина.

Благоустройство идет вокруг скульптурной композиции «Урал – каменное сердце России». Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

К благоустройству приступили в начале апреля. Вывезли старые деревья и очистили территорию. Заканчивают укладывать основание под плитку и готовятся обустраивать газоны.

– Сейчас производятся работы по монтажу опор электроосвещения – оно будет современное и красивое. Скоро тут появятся новые деревья, кустарники, вазоны с цветами, а также красивые и удобные скамейки разного размера, – описывает будущий сквер директор компании-подрядчика Василий Винокуров.

Глава Челябинска Алексей Лошкин изучил новый проект, осмотрел ход работ и предложил уделить внимание и парковке перед домом. Она должна соответствовать облику сквера и быть удобной для жителей.

Работы здесь должны закончить до 31 июля. Но рабочие заверяют: успеют раньше. Этим летом жители Ленинского района смогут оценить новое современное пространство.

Благоустройство сквера выполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также по нему уже несколько лет меняется в лучшую сторону парк Плодушка.

Уличные тренажеры для всех

Монастырская заимка, а ныне парк Плодушка внушительной площади – около 30 га. Поэтому его преображают постепенно – начали еще в 2019 году, и это место становится все более современным и притягательным для челябинцев.

– В этом году масштабное благоустройство мы завершаем строительством спортивного ядра. Здесь будут уличные тренажеры, на которых смогут заниматься жители. Подъезжая сюда, мы обратили внимание, как много людей занимаются бегом, катаются на велосипедах. Поэтому пространство будет актуальным для жителей Ленинского района, – подчеркнул Алексей Лошкин.

Новая спортивная зона разместится у ДК «Энергетик». Здесь появятся небольшое футбольное поле и несколько площадок с тренажерами, турниками для воркаута и многим другим. При этом тренироваться здесь смогут и маломобильные люди – часть оборудования будет инклюзивным.

Для тех, кому по душе более спокойный отдых, тоже все предусмотрели. Комфортные лавочки будут «умными», от них можно будет заряжать телефоны. А за порядком будут следить камеры видеонаблюдения – на благоустроенных участках парка они уже есть.

– К озеленению подрядчик тоже подошел индивидуально. Мы первые в Челябинске применили технологию вертикальной установки плитки. Таким образом у нас получилось отделить зеленые насаждения от пешеходным тропинок, сделать эти зоны на разных уровнях, что позволит сохранить деревья, – объясняет глава Ленинского района Челябинска Ольга Гущина.

Работы на спортивной площадке Плодушки должны закончить к концу июля.

«Двор был запустелый, а теперь…»

Меняются в лучшую сторону не только общественные пространства, но и обычные дворы. Они стали частью Народной программы «Единая Россия» и обновляются по инициативному бюджетированию.

Таким образом полностью изменили двор дома №107 на улице Дзержинского. Здесь появились большая современная детская площадка, зона с уличными тренажерами. По решению жителей во дворе появились тротуары и парковочные места, был расширен проезд.

– Двор был совершенно запустелый, неухоженный, а сегодня мы видим прекрасное пространство: расширили проезжую часть, оборудовали ее парковочными карманами, появилось спортивное ядро, – подчеркивает глава Челябинска после осмотра благоустроенной территории.

Теперь детская площадка выглядит современно и безопасно. Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители признаются: раньше детская площадка выглядела непрезентабельной. Зато теперь двор превратился в сказку. Дети с радостью бегут на улицу. Но Алексей Лошкин увидел, что еще можно доработать – двору не хватает новых деревьев и кустарников. Также градоначальник сказал представителям управляющей компании быть максимально внимательными к пожеланиям жителей дома, слышать их замечания по ходу благоустройства и оперативно устранять все недочеты.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин:

– В Челябинске в 2026 году будет построено и благоустроенно 19 общественных пространств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования в Челябинске в этом году мы обновляем 62 территории, 11 из которых – общественные пространства, оставшиеся – дворовые территории, за которые также проголосовали жители.

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