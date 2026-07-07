Место духовной силы

Алексей Текслер и Апти Алаудинов вручили орден родственникам бойца: мусульмане и православные вместе защищают Родину на спецоперации. Фото: пресс-служба губернатора.

«Расулевские чтения» в Троицке стали событием международного масштаба. В этом году научно-практическая конференция прошла в 15-й раз и собрала участников из 23 стран и 15 регионов России.

На пленарном заседании выступили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа Высокопреосвященнейший Викентий, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов.

— Для Южного Урала важным местом силы стал Троицк, — сказал Алексей Текслер. — Здесь великий духовный наставник и просветитель исламского мира Зайнулла Расулев основал медресе «Расулия». И здесь мы проводим уже в пятнадцатый раз «Расулевские чтения». Особое значение это событие обретает в Год единства народов России. Это важное напоминание о том, что величие и сила нашей страны формируются благодаря вкладу каждого народа и нашему общему историческому пути.

Губернатор также акцентировал важность преемственности духовных традиций, напомнив о решении Верховного муфтия присвоить соборной мечети в Челябинске имя муфтия Габдрахмана Расулева. Сын Зайнуллы Расулева в годы Великой Отечественной войны призвал мусульман встать на защиту Родины и объединил людей в помощи фронту.

Глава ЦДУМ России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин стал уже постоянным гостем «Расулевских чтений».

— Бог один и Родина одна, а Родина — это огромнейший дар, который дал нам Всевышний, Господь, — отметил Верховый муфтий. — Единство нужно нам для того, чтобы были мир и спокойствие.

«В Челябинской области живут настоящие патриоты»

В этом году на «Расулевских чтениях» выступил Командир отряда спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, Герой России, генерал-майор Апти Алаудинов.

— В Челябинской области живут настоящие патриоты, герои, защитники нашего Отечества. — отметил Апти Алаудинов. — Этот регион выдал огромное количество людей, которые пошли на фронт, часть из них отдали свои жизни за нашу великую страну, другие получили ранения, увечья и до сих пор продолжают идти на фронт.

Алексей Текслер и командир «Ахмата» передали семье уроженца Троицка Замира Мурзабаева орден Мужества. Высокая награда была присвоена военнослужащему посмертно.

— Свои герои есть в каждом регионе, и наш священный долг помнить их подвиги, чтить их память, — сказал Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор вручил дипломы 36 выпускникам медресе «Расулия», а также вручил знак отличия Челябинской области «За смелость и отвагу» участнику спецоперации Руслану Ибрагимову.

— Когда русский православный губернатор вручает дипломы мусульманам, которые окончили мусульманское учебное заведение, это говорит о том, насколько Россия великая страна, — сказал Герой России Апти Алаудинов. — Мы и дальше будем делать все, чтобы мы были едины. В окопах, поверьте, никто не делит никого на христиан и мусульман. Там мы все едины.

Научно-практическая конференция длилась три дня. Участники обсудили межрелигиозные и межэтнические отношения, феномен Зайнуллы ишана и медресе «Расулия», ислам и христианство между Европой и Азией, отдельно работала молодежная секция.