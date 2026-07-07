Праздник единства: Алексей Текслер принял участие в юбилейном 70-м областном Сабантуе в Аргаяшском округе

На Сабантуе собрались жители со всего Южного Урала. Фото: пресс-служба губернатора.

В 70-й раз в Челябинской области отмечают праздник плуга. Эта традиция татарского и башкирского народа — встречаться на Сабантуй, угощать гостей, проводить национальные состязания и скачки — полюбилась всем южноуральцам. В этом году в деревню Норкино Аргаяшского округа, где проходит областной праздник, приехали около 70 тысяч гостей. Это абсолютный рекорд за все годы. С окончанием весенних полевых работ жителей поздравил губернатор Алексей Текслер.

— В Год единства народов России такой размах лучше любых слов показывает: мы — одна большая семья, — сказал глава региона. — Это здорово, когда традиции сохраняются, а крепкий народный дух передается из поколения в поколение. Сабантуй кипит жизнью: зрелищные конные скачки, честная борьба «Корэш», народные ремесла и угощения. Изначально Сабантуй — это праздник плуга. Но сейчас его смысл стал гораздо шире. Это день нашего многонационального единства. Как справедливо говорили наши предки: пока мы едины, мы непобедимы. В наше время эти слова звучат по-особому.

На праздник съехались гости со всего региона, а также делегации из Татарстана и Башкортостана. Вокруг концертной сцены развернулись торговые ряды, ремесленные мастерские, национальные подворья, спортивные и детские площадки. Гостей угощали традиционными блюдами, выступали творческие коллективы.

Алексей Текслер посетил юрты и подворья, пообщался с участниками и гостями, ознакомился с зоной национальной борьбы «Корэш», с работой интерактивных и ремесленных площадок.

Свою площадку развернуло Региональное духовное управление мусульман Челябинской области. Юрта встречает гостей национальными угощениями: плов, шурпа, чай. Особые гости — участники Расулевских чтений из Троицка.

— Мы должны знать свои традиции, свою веру, — рассказывает Кария Зиннурова. — У нас есть Курбан-байрам, Рамазан-байрам, пятничный байрам. Этот год — Год единства народов: мы уважаем вашу религию, а вы — нашу. Так и дружим.

На Сабантуй приезжают представители разных культур, людям просто интересно узнать о яркой традиции, попробовать национальные блюда. Александр Поблагуев и Ольга Пятышева из Копейска приехали в Норкино впервые именно с такой целью.

— В каждой семье есть немножко разных национальностей, — рассказывает пара. — Захотелось посмотреть, как живут другие народы, окунуться в колорит. Часто бываем на Бажовке, но здесь по-другому. Россия — это леса, горы, реки, разнообразие ремесел. Здесь видно, что для кочевых народов праздник в украшениях, угощениях, скачках.

Неотъемлемая часть Сабантуя — национальная борьба «Корэш». Алексей Текслер встретился с победительницей первенства мира и России по борьбе на поясах Софьей Романцовой и ее тренером Александром Аккуиным.