Алексей Текслер в павильоне Челябинской области на «Иннопроме-2026». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Накануне, 7 июля, завершилась работа официальной делегации Челябинской области на международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Южноуральский павильон был одним из крупнейших в «Екатеринбург-ЭКСПО»: на площади 440 кв. метров были представлены 22 компании, также область была представлена собственными стендами крупных промышленных компаний, таких, как «КОНАР», АЗ «Урал» или СКБ «Турбина».

Итоги работы челябинской делегации на «Иннопроме-2026»

Итоги работы челябинской делегации подвел губернатор Алексей Текслер:

— Наш стенд в этом году посвящен технологиям, которыми регион по-настоящему гордится — он по праву привлек внимание первых лиц. Мы провели десятки переговоров, подписали больше сорока соглашений. Уверен, что каждое из них даст новый импульс развитию промышленности региона.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Эффективность проводимой регионом промышленной политики высоко оценил Минпромторг РФ, поставив Челябинскую область на восьмое место в федеральном рейтинге. Как отметил Алексей Текслер, регион закрепился в числе лидеров благодаря коллаборации науки и производства, быстрому пути инженерной идеи до практической реализации. По завершении работы на «Иннопроме» стоит задача превратить каждую договоренность в готовую продукцию и новые предприятия, резюмировал губернатор.

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