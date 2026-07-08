«Может, мне выйти и домой поехать?»: в Челябинске парализовало движение на Копейском шоссе

Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта застряли на Копейском шоссе в Челябинске утром 8 июля. На дороге выстроилась титаническая пробка. Она тянется от самого Фатеевского кладбища до автодороги Меридиан. Парализовано движение на Меридиане и соседних улицах: Игуменке, Енисейской, Рождественского. Проезд заблокирован даже на части проспекта Ленина.
— Я вот уже думаю, может, выйти и назад домой поехать? — задается вопросом читательница КП, которая пыталась на автобусе добраться до места работы.
По сообщениям водителей, на Копейском шоссе произошло сразу два ДТП.
Многие пассажиры отчаялись дождаться того момента, когда автобусы сдвинутся с места. Челябинцы выходят из общественного транспорта и идут пешком.
— От ЧКПЗ до Алмаза все стоит намертво, — призналась горожанка. — Я час уже в пробке. В итоге вышла из автобуса и пошла до «Алмаза» пешком. Если пробка рассосется, запрыгну на автобус, но пока ничего не движется ни на миллиметр.
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