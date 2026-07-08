«Может, мне выйти и домой поехать?»: в Челябинске парализовало движение на Копейском шоссе

Челябинцы выходят из автобусов и пытаются обойти мега-пробку пешком. Фото: Читатель КП

Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта застряли на Копейском шоссе в Челябинске утром 8 июля. На дороге выстроилась титаническая пробка. Она тянется от самого Фатеевского кладбища до автодороги Меридиан. Парализовано движение на Меридиане и соседних улицах: Игуменке, Енисейской, Рождественского. Проезд заблокирован даже на части проспекта Ленина.

— Я вот уже думаю, может, выйти и назад домой поехать? — задается вопросом читательница КП, которая пыталась на автобусе добраться до места работы.

Фото: Читатель КП

По сообщениям водителей, на Копейском шоссе произошло сразу два ДТП.

Многие пассажиры отчаялись дождаться того момента, когда автобусы сдвинутся с места. Челябинцы выходят из общественного транспорта и идут пешком.

— От ЧКПЗ до Алмаза все стоит намертво, — призналась горожанка. — Я час уже в пробке. В итоге вышла из автобуса и пошла до «Алмаза» пешком. Если пробка рассосется, запрыгну на автобус, но пока ничего не движется ни на миллиметр.

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