В Кургане включили сирены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Зауральцев просят соблюдать осторожность и укрыться в зданиях.

Режим беспилотной опасности в Кургане 8 июля 2026

О введении режима беспилотной опасности в Курганской области объявили в 11:30 8 июля. В Кургане зазвучали сирены массового оповещения.

— Работают дежурные службы и силовые ведомства, — сообщили в правительстве Зауралья.

Жителям порекомендовали спрятаться в капитальном строении с бетонными стенами. О подозрительных объектах, замеченных в небе, просят сообщать по номеру 112.

Почему ввели режим беспилотной опасности в Кургане 8 июля 2026

Особый режим вводят, когда замечают БПЛА недалеко от границ региона. Ранее тревогу объявили в соседней Челябинской области, а до того – в Оренбурге и Уфе.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Кургане 8 июля 2026

Невозможно заранее точно спрогнозировать, сколько продлится тревога. В прошлый раз режим беспилотной опасности в Курганской области объявляли 6 июля в 11:48. Отменили его лишь в 19:49. В областном правительстве тогда сообщали, что зафиксировали пролет БПЛА над территорией Зауралья со стороны Челябинской области.

Обновлено: Режим беспилотной опасности отменили в 14:40.

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