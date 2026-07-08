Родственники жениха оплатили девушке долги за ЖКХ, чтобы она смогла уехать на собственную свадьбу в Кыргызстан

Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

34-летняя жительница Кургана несколько лет не платила за коммунальные услуги и накопила долг в 154 тысячи рублей. Из-за этого судебные приставы запретили женщине выезд за пределы России. Однако он ей срочно понадобился. Она планировала выйти замуж за гражданина Кыргызстана, а свадьбу сыграть на его родине.

Как пишет медиахолдинг «Область 45», женщину развернули на границе из-за неоплаченных счетов. Тогда родственники жениха решили помочь: перевели невесте деньги в качестве свадебного подарка, и она полностью погасила задолженность.

После этого приставы сняли запрет на выезд, и женщина благополучно уехала в Кыргызстан, где состоялась свадьба. В пресс-службе регионального УФССП отметили, что такой способ решения коммунальных проблем стал не только необычным, но и очень эффективным.

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