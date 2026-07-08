«Я работаю с ними как с живыми»: исповедь молодой девушки, которая возвращает умершим их облик и помогает близким проститься достойно

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
– Поднимай.
– Нет, – ответила девушка. – Я боюсь.
– Я еще раз повторяю: поднимай, – даже не посмотрев в ее сторону, отрезала наставница.
На металлическом столе лежала пожилая женщина. Нужно было привести в порядок лицо и аккуратно поднять голову, чтобы завязать платок. Для профессионала это дело привычное, но Виктория не могла заставить себя сделать первый шаг. За несколько минут до этого она впервые в жизни переступила порог морга. До этого смерть для нее существовала только в кино, книгах и новостных лентах.
– Я понимала, что выбора нет. Подняла голову и вдруг почувствовала, что страх исчез. Просто пропал. До сих пор не могу объяснить почему, – признается она.
Так начался путь девушки в профессии, название которой обычно приходится переспрашивать. Танатопрактик – специалист по «последнему макияжу». Тот, кто возвращает лицо даже тем, от кого, казалось бы, ничего не осталось.
Танатопрактик приводит в порядок человека перед прощанием: делает макияж, укладывает волосы, скрывает следы, которые оставляет время после ухода. При необходимости может даже восстановить черты лица, например, реконструировать нос. Удивительно, но медицинское образование для такой работы не требуется.
– Многие уверены, что это какая-то жуткая профессия, – рассказывает Виктория Ахмарова. – На самом деле все иначе. Мне кажется, смерть не должна быть запретной темой. Она ведь касается каждого.
Окружающие реагируют по-разному на такой выбор профессии. От Вики, например, отвернулись некоторые клиенты по маникюру – признались, что им не по себе от мысли, что утром она делает ноготочки живым, а вечером работает с теми, кого уже нет на этом свете. Зато бабушки Вики, которым она с опаской сообщила новость, отреагировали неожиданно спокойно. Посмотрели на нее и сказали: «Отлично! Можно умирать не боясь – ты нас красиво накрасишь».
– Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать. Я думала, они будут охать и ахать. А они так спокойно. Но вообще, чем бы ты ни занимался, люди всегда будут делиться на два лагеря.
Откуда такой интерес у молодой девушки из закрытого Снежинска? Еще в подростковом возрасте Вика спокойно воспринимала то, от чего многие люди пугаются и стараются быстрее отвернуться: в сети ей попадались ужасные кадры с мест аварий и других трагедий без прикрас. Но врачом она при этом себя никогда не видела, вообще никаким.
После школы девушка выучилась на токаря, но по профессии не пошла - стала мастером маникюра и педикюра. Полтора года делала красивые ногти женщинам. Но однажды в ленте ей попались фотографии работ танатопрактика, который позаботился о последнем макияже погибшей. Тогда она в шутку сказала мужу: «Может, выучиться?». Он отмахнулся: «Этого нам еще не хватало». Тема ушла на второй план. А через полгода снова в ленте появились те же фотографии…
– Думаю: «Блин, не просто так». Я примерно год это все мониторила: смотрела интервью, читала статьи будущих коллег. Очень загорелась. Каждый день об этом читала, думала. Потом сказала мужу уже серьезно. Он ответил: «Давай, если хочешь, езжай. Я помогу».
В этой профессии не учат на манекенах. Обучение в России можно пройти всего в нескольких городах – Самаре, Оренбурге и Новосибирске. Вика выбрала Оренбург, ближайший город. В первый же день девушку повели туда, куда обычно не спешат попадать.
– У меня был страх именно дотронуться. Одно дело – работаешь с живыми, трогаешь их. А тут – человек, которого уже нет.
Пока наставница хлопотала, Вика оглядывалась по сторонам, привыкала к атмосфере. А потом ей сразу дали первое задание – аккуратно поднять голову пожилой женщине и завязать ей платок.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
С той первой бабушкой нужно нужно было выполнить стандартную подготовку: привести в порядок лицо, закрыть глаза и нанести макияж. У возрастных женщин он, как правило, сдержанный. Но если родственники просят, например, яркую помаду - то, пожалуйста, хотя в обычных моргах такие детали делают не всегда.
Сначала осматривают тело. Если есть нежелательная растительность на лице, ее убирают. Затем тампонируют ватой нос, уши. После этого проводится подготовка области рта с помощью специальных инструментов. В ход идет игла. Только потом замешивается тон, который мягко вбивается в кожу. Сверху – пудра. Всем без исключения оформляют брови и ресницы. Женщинам можно добавить стрелки и подкрасить губы.
В рабочем чемодане Виктории среди тональных средств и спонжей лежит обычная зажигалка. На самом деле это главный инструмент реставрации. С ее помощью разогревают танатовоск – специальную глину, которая помогает вернуть человеку его привычный облик, каким его помнят близкие. Разогретый состав наносят на поврежденные участки, придают форму, а затем перекрывают тоном.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
– Мы не волшебники. Бывают случаи, когда мы бессильны, и гроб нужно просто закрывать. Например, после серьезного ДТП. Но если что-то можно сохранить – я сделаю. С помощью воска или глины реально слепить подбородок или даже нос.
Легкий макияж занимает минут пятнадцать-двадцать. Если требуется реставрация – от часа и больше. Некоторые коллеги работают по два дня.
С запахами у Виктории отношения сложились сразу. Когда она зашла в морг в первый раз, там стоял сладковатый запах ладана - он воспринимался нормально. Но как-то девушке довелось оказаться на вскрытии.
– Чувствую запах вареной куриной грудки. Говорю санитару: «Ну, курицей же пахнет?» Он кивает. Курицу после этого я есть не перестала. Просто теперь знаю, как пахнет тело. Ничего страшного. Если где-то чувствую запах курицы, просто отмечаю для себя. Я как-то спокойна к запахам.
Некоторые коллеги не завтракают перед сменой. Вика – спокойно. Однако есть вещи, к которым девушка так и не смогла привыкнуть. Больше всего ей сложно принять отношение к некоторым деталям ухода за усопшими. Особенно это касается волос. Часто сушат лишь ту часть, которая будет видна из-под платка.
Однажды Вике нужно было помыть голову женщине. Волосы были не длинные, но девушка подошла к процессу так, будто моет голову себе: тщательно промыла виски, за ушами, макушку и пробор.
– Я работаю с ними как с живыми. Я очень педантична. Помыть голову усопшему – это как себе. Все смыла, начинаю сушить. И слышу, санитарка мне: «Че ты ей там сушишь?» Типа, хватит уже. А я не могу иначе. Я сушу все насухо, до последней пряди. У меня не пойдет в работе, чтобы я высушила только макушку, которая видна из платка. Уважение к ушедшим – это и сухие волосы тоже. Чтобы люди могли достойно проститься.
В работе с мертвыми не бывает одинаковых тел. Однажды привезли женщину весом за сто двадцать килограммов.
– Крупные люди разлагаются быстрее. С ними всегда трудно. А тут еще гроб, в который она еле поместилась.
Но главная проблема ждала с гримом. У женщины была очень большая грудь. Когда тело лежит на спине, такая масса смещается вверх, к горлу.
– Она буквально душила ее лицо. И мне приходилось постоянно отодвигать эту тяжесть, чтобы добраться до кожи. Это жутко тормозило всю работу. Но в конце, конечно, я справилась.
Грань между «натурально» и «клоунада» Вика чувствует очень тонко. Она всегда ориентируется на фотографию человека при жизни, которую присылают родственники.
– Если заказчик говорит: «Хочу смоки айс» – ну, какой смоки айс? Я сделаю, но как это будет выглядеть? У нас нет права на ошибку. Нужно сделать и оставить вот так. Можно подправить, но если очень осторожно. Мужчинам – максимум тени в цвет губ и ресниц, и то такие, чтобы прямо в цвет-в-цвет. Никакой раскраски. Бабушкам – классика, у них в основном макияж одинаковый.
Однажды Виктория интуитивно подобрала розовый цвет помады для женщины. Сын заказчицы начал возмущаться: «Это не та помада! Она такой никогда не красилась!». Девушка вежливо предложила переделать, а он отказался. Позже, посмотрев на старые семейные фото, сын покойной отправил Вике извинения: «Это был тот самый цвет».
Вика старается отключать эмоции во время работы. Но когда узнает причину смерти, особенно если это молодая красивая женщина, внутри что-то ломается.
– Однажды я узнала, что человек ушел из жизни сам. Я долго от этого отходила. Не могу рассказывать подробности, но когда вижу женщину красивую, молодую и узнаю, из-за чего все произошло, то становится грустно. Тяжело, когда понимаешь, что родственники знали, неоднократно были разговоры, но они не придали значения. Могли оградить человека. А теперь я крашу ее... Я выхожу из зала прощания и думаю: а что, если бы она не пошла на это?
С детьми Вика пока не работала. Говорит, если когда-то придется, готова делать это бесплатно – как и многие ее коллеги. Но за такую работу берутся не все специалисты.
– Трудно. У кого есть свои дети, часто вообще не могут через это переступить. Они почему-то сразу это все на себя переносят, будто представляют, что это их близкий. Некоторые специалисты не работают с детьми категорически.
У Вики насыщенная жизнь: большая семья, каждые выходные и праздники вместе, тренировки трижды в неделю, громкая музыка. Она в шутку говорит, что соседи скоро ее выселят. От выгорания спасается без психолога – просто живет. Но, конечно, такая работа заставляет иной раз задумываться и о своей смерти. С мамой говорить об этой теме не получается до сих пор. Когда Вика предлагает обсудить детали собственных похорон, та машет руками.
– Я могу сказать: «Мам, ну вот похороните меня так-то». Ну кто знает, когда моя очередь? А она: «Ой, Вика, ну давай не будем об этом». Не могут они так. А мне кажется, нужно.
Сама Вика верит, что там есть жизнь. Что душа перерождается, а близкие, которых уже нет, все равно видят нас и остаются где-то рядом. Она рассказывает, как однажды в трудный период поехала на кладбище к дедушке и мысленно попросила его помочь. А ночью ей приснился сон: она снова оказалась на кладбище, где на каменной плите ее ждал дедушка. Во сне он сказал ей: «Ложись рядом, будем разговаривать». Она легла напротив, рассказала ему о своих тревогах, а он дал советы, как их решить.
– Я сделала так, как он сказал, и все – жизнь пошла. У меня больше не было таких неприятностей, от которых руки опускались.
О своей собственной смерти она говорит спокойно. Мечтает, чтобы ее похоронили в гробу и посадили справа елочку.
Цена последнего макияжа начинается от трех с половиной тысяч. Это дешевле, чем ее стандартный комплекс маникюра с педикюром за пять. Вика признается – если видит, что у пенсионеров совсем нет денег, может сделать скидку или помочь бесплатно. Иногда, если есть время и человек не заказывал макияж, она может сделать его просто так.
В месяц у нее бывает и тридцать заказов, и шестьдесят. Определенного места работы нет. Она может красить и в морге, и в катафалке, и в прощальном зале. После завершения работы старается не пересекаться с родственниками. Уходит сразу.
Новых клиентов Виктории приводит в основном «сарафанное радио». Люди, которые знают о ее работе, обращаются в ритуальные компании с просьбой пригласить именно этого специалиста – например, если хотят определенный макияж или просят переделать подготовку, выполненную санитарами.
– Они для меня клиенты, и я должна сделать все. Мне не важно, какой образ жизни вел человек. Моя миссия – сделать его вид достойным, чтобы с ним так же достойно попрощались.
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