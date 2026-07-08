«Они сами провоцируют»: почему подростки объединяются в криминальные группы и угоняют машины

Иногда владельцы машин сами оставляют ключи внутри. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В подростковой криминальной среде появился новый незаконный тренд – подростки-хулиганы объединяются в группы и угоняют машины. Так они развлекаются: вскрывают, заводят, немного проезжают и бросают чужую машину. Почему это происходит и как часто, обсудили на пресс-конференции в chel.aif.ru.

Далеко не уехал – преступления не было?

Уголовная ответственность за угон автомобиля наступает только с 14 лет. Именно о тех, кто уже получил паспорт мы и поговорим, а о ребятах помладше – позже.

В 2025 году было возбуждено и передано в суд 16 уголовных дел в отношении подростков, которые угоняли машины. Почти во всех случаях для этого они объединялись в компании.

За первую половину 2026 года в суд направили уже 10 таких уголовных дел. Соответственно, мы можем понять, что в этом году таких случаев может быть больше.

– Мы предполагаем, что идет тренд к увеличению. Это связано с тем, что в летний период времени подростки менее подвержены контролю со стороны учебных учреждений и родителей. Они самостоятельно организовывают свой досуг, объединяются в группы, – рассказывает Егор Родичев – старший инспектор первого контрольно-следственного отдела СУ СК по Челябинской области.

А мающимся от безделья подросткам в голову могут прийти совсем разные идеи. Тем более некоторые из них не понимают, что можно считать преступлением. Мол, да, сели в чужую машину и немного проехали. Разве это преступление?

– Некоторые преступления совершаются из-за незнания закона. Если они завладели транспортным средством и проехали хотя бы один сантиметр, мы квалифицируем это как угон. А они считают, что, если далеко не уехали, значит преступление не совершили, – объясняет Егор Родичев.

«Главная цель – не наказание»

Но независимо от того, достиг ли юный угонщик возраста уголовной ответственности, его в любом случае ждет постановка на учет. А это значит, что потом с ним будут проводить профилактическую работу.

– В данном случае возникает возможность направления в суд иска о помещении его в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток. Главная цель помещения подростка в ЦВСНП – не наказание, а выявление причин и условий, послуживших совершению данного преступления, – рассказывает Дина Чиняева – старший инспектор по особым поручениям Отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД Челябинской области.

Юный автоугонщик мог вступить на криминальную дорожку из-за своей ведомости, постоянных ссор с родителями, негативной социальной среды и огромного количества других причин. Еще одну, совсем уж необычную, причину выявили во время анализа угонов.

– К сожалению, и сами автовладельцы часто провоцируют на совершение данных форм преступления: оставляют двери своих авто открытыми, ключи находятся в свободном доступе, оставляют транспортное средство во дворе без длительного присмотра. Это все побуждает подростков совершить преступление, – заверяет Дина Чиняева.

Сотрудница полиции напомнила, что ответственность за машину несет ее владелец. Именно он и должен думать о ее безопасности.

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