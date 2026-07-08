Южный Урал — место, где сохраняются традиции: как в Челябинской области прошли Расулевские чтения и Сабантуй

Губернатор Алексей Текслер на открытии юбилейного Сабантуя в деревне Норкино Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

С большим размахом отпраздновали на Южном Урале 70-й по счету Сабантуй. Тысячи человек приехали в деревню Норкино, чтобы отметить традиционный день окончания полевых работ, угощать друг друга национальными лакомствами, узнавать и рассказывать о своей культуре и традициях. Еще одно яркое событие с национальным, философским и религиозным колоритом — это традиционные Расулевские чтения в Троицке, которые тоже были юбилейными — в этом году они состоялись в 15-й раз.

В России 2026 год объявлен указом президента Годом народного единства и разные этнические праздники и события, традиционные для нашего региона, в эту концепцию хорошо вписываются. Как Челябинская область работает над сохранением и над примирением межнационального и межконфессионального контекста, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

Дмитрий Семенов. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Выступая на праздновании Сабантуя, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сказал: «Здорово, когда традиции сохраняются и из поколения в поколение передается народный дух — это скрепляет наши народы, значит, Сабантуй будет жить всегда». Давайте поговорим о впечатлениях от праздника и о его роли в сохранении межкультурного согласия у нас в области.

— Десятки тысяч южноуральцев и гостей Челябинской области приходят на Сабантуй. И первое, что я хотел бы сказать нашим радиослушателям, жителям Южного Урала — обязательно приходите на Сабантуй. Можно сто раз услышать от разных экспертов, участников, что такое этот «праздник плуга», но если вы там ни разу не побывали, вы не прочувствуете дух Сабантуя.

Когда ты приходишь на Сабантуй, ты сразу же понимаешь, насколько это огромный праздник гостеприимства. Люди, которые готовят юрты, подворья, какие-то экспозиции, они действительно живут сохранением своих традиций. Они с удовольствием рассказывают о костюмах, об истории, готовят огромное количество угощений.

И это сложная задача — успеть посетить все юрты, попробовать все угощения, так, чтобы в животе еще осталось место. Но именно атмосфера доброжелательности, желание пригласить каждого, угостить каждого — это как раз заряжает огромной силой и уверенностью, что Южный Урал — это то место, где традиции сохраняются. И самое главное, не просто в каком-то таком сундуке, чтобы просто показать это своим потомкам и все. Этот сундук распахивается очень широко: всегда приглашаются гости, чтобы всем рассказать о каждой детали, о каждом узоре, украшении, блюде.

Особенно важно, что Сабантуй, несмотря, что он возник как тюркский праздник, праздник плуга, сейчас имеет и славянское культурное присутствие. У нас почетным гостем был митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, до этого он возглавлял митрополию в Екатеринбурге. И здесь в очередной раз подчеркнуто было единство конфессий и народов на Южном Урале, потому что нас объединяет любовь к Родине, к традициям, и самое главное нас объединяет желание дружелюбно, искренне делиться всем, что мы знаем о своей Родине, о своих предках, и с удовольствием об этом рассказывать.

Что важно, у нас же есть не только областной Сабантуй, они и в районах проводятся, то есть, можно и не покидая Челябинска тоже попасть на этот праздник.

— Почти каждый район старается отпраздновать свой Сабантуй. Есть районы, которые проводят по два, по три Сабантуя, и действительно мы стараемся всегда делать график, и действительно, можно почти полтора месяца посещать праздники, заряжаться этой энергией и уверенностью в будущем нашей страны.

На комитете по проведению Года единства народов России губернатор отметил, что у нас исторически Южный Урал — многонациональная и многоконфессиональная территория. А сколько у нас вообще представлено разных этносов? Как вы считаете, что важнее: сохранение автономности или взаимопроникновение культур?

— Все переписи, которые проводятся в Российской Федерации, насчитывают около 150 национальностей на территории Челябинской области. Это исторически обусловлено, десятилетиями мы были границей империи, именно здесь шло взаимодействие с народами степей, сюда отправляли казаков, причем, и нагайбаков, и башкир служилого сословия. И конечно же мы стали центром переселенческого движения, когда была построена Транссибирская магистраль: десятки тысяч людей в день проходили через Челябинск, миллионы прошли буквально за несколько лет. Конечно же многие из них решали остаться в Челябинске.

И если смотреть еще дальше в века, то конечно же любое переселение народов обязательно затрагивало Южный Урал, и здесь можно найти фактически представителей почти всех народов, которые проживают в Российской Федерации. И когда мы говорим про то, что сейчас идет Год единства народов России, то понимаем, что все наши мероприятия имеют большой потенциал, и мы в них верим, и хотим именно в этот год их развить и показать.

Если мы говорим, в чем правильный выбор — сохранять традиции или объединять народы России, то здесь на самом деле выбора нет. Во многом нам ответ дала Стратегия национальной политики Российской Федерации, принятая в конце прошлого года и действующая до 2036 года. Она звучит очень просто: создание общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия. Очень легко быть гражданином России, но при этом сохранять свои национальные традиции.

Все народы объединяет любовь к нашей Родине, наши традиционные ценности. Если мы посмотрим, эти традиционные ценности в каждом народе, в каждой конфессии одни и те же: это жизнь, достоинство, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным. Мы каждый день занимаемся реализацией этой стратегии, и прекрасно видим, что какой бы народ не сохранял свои традиции, он рад, что он эти традиции сохраняет в Российской Федерации. Потому что Российская Федерация всегда предоставляла возможность развиваться, помогала сохранять традиции, язык. Многие народы только в составе нашей Родины получили алфавит и территориальную идентификацию. Таким образом, все достаточно просто. Мы все — граждане великой России, мы представляем разные национальности, и при этом с удовольствием сохраняем свои традиции, делимся ими со всеми народами Российской Федерации.

Совсем недавно у нас завершились «Расулевские чтения». В Троицк съехался цвет исламской культуры Российской Федерации, но при этом всем, несмотря на важность события, не так много людей о нем знает. Расскажите, это все-таки специализированное событие для богословов, исследователей и последователей исламской культуры или не только?

— «Расулевские чтения» за 15 лет стали уже действительно широкоформатным мероприятием и о них можно говорить много. Если мы говорим об истоках, то в городе Троицке жил и развивал свое медресе, исламское учебное заведение, Зайнула Расулев. Казалось бы, глубинка империи, небольшой город, один-единственный ученый-богослов. Но за несколько десятилетий он воспитал такое количество шакирдов (выпускников), что они потом еще десятилетиями или были муфтиями России или великими творческими деятелями. Например, Мажид Гафури закончил медресе «Расулия». Или были они, соответственно, значительными политическими деятелями. Вся революционная верхушка Башкирской АССР 1918-1919 гг. — выпускники медресе «Расулия».

Мы сейчас, когда представляем учебные заведения, видим высокое стеклянное здание, много корпусов, много классов. А в Троицке это были обыкновенные деревенские дома. И там Расулев каким-то образом умудрился воспитать такое количество шакирдов, что слава о нем шла по всей Российской империи, далеко за границу, к нему приезжали за тысячи километров, чтобы его послушать, он стал шейхом, великим духовным лидером. Даже когда началось время безбожия, была закрыта медресе, власть боролась с суфиями, с ишанами, странствующими богословами, все равно память о нем сохранилась.

И мы, когда начинали проводить «Расулевские чтения», говорили о том, что если вам хочется лучше знать Коран, традиции ваших предков, то не нужно искать каких-то там заграничных великих шейхов — вот, в Челябинской области был свой, уникальный директор медресе. Изучайте его труды: все, что вы хотели найти, вы найдете у него. Самое главное знание о Расулеве — это человек, который говорит, что надо самосовершенствоваться, быть добрее. Уникальность его медресе была еще в том, что оно создавалось в момент противостояния двух религиозных образовательных школ, классической и джередистской. Но Расулев не стал выбирать ни тех, ни других: он посмотрел, где есть хорошие подходы, взял светские предметы, взял специальный подход обучения арабскому языку и чтению Корана, и ушел совершенно от этих споров. Это очень была грамотная и эффективная позиция.

К нам стали приезжать гости из других стран, религиозные деятели, и мы увидели, что чтения становятся площадкой, на которой можно искренне говорить о ценностях, которые объединяют многие страны, особенно, когда этим традиционным ценностям очень многое угрожает. Сейчас, когда к нам приезжают представители 23 стран, мы слышим от наших иностранных коллег слова поддержки: они уверены, что Россия всегда кажется победительницей, и для нас это очень важно.

Важнейший пример: 10 лет к нам приезжал шейх Абдур-Зак Ас-Саиди из Иордании, духовный деятель, глубокий ученый, идеально знает все, что связано с исламской наукой, с Кораном. Он зафиксированный потомок пророка Мухаммеда в 42-м поколении, и в этом году он стал гражданином России. Уверен, что огромное количество арабских и других стран с удовольствием бы увидели его среди своих граждан. Но он увидел в России духовную близость, единство традиций, гостеприимства, взаимоуважения, приезжая к нам и в Казань, и в Уфу, общаясь с жителями разных вероисповеданий. И вот для нас, конечно же, очень важно, что сотрудничество с ним и его коллегами-учеными будет продолжаться.

Выступая на пленарном заседании на «Расулевских чтениях» губернатор Алексей Текслер отметил, что соборная мечеть, которая строится в Челябинске на улице Героев Танкограда, будет носить имя муфтия Габдрахмана Расулева. Давайте расскажем, на какой стадии процесс, и почему было присвоено именно это имя.

— Габдрахман Расулев — это сын Зайнулы Расулева, он стал директором медресе «Расулия» в тот момент, когда шейх сосредоточился на наставничестве и работал с шакирдами. Несмотря на то, что начался советский период, было сложное отношение к религии, в 1936 году Габдрахман Расулев становится верховным муфтием, председателем организации «Центральное духовное управление мусульман».

Именно на долю Габдрахмана Расулева достается начало Великой Отечественной войны. Гитлер идет с лозунгами пропаганды, тысячами разбросанных листовок «Мы идем вас освобождать от комиссаров, мы освободители». И вот в этот тонкий момент, когда наглая фашистская ложь могла запутать людей, в первые дни Великой Отечественной войны Габдрахман Расулев издает фетву, то есть исламский указ, объявляющую священную войну фашизму, не оставляя для представителей ислама пространства для осмысления. То есть, верховный Муфтий объявляет священную войну, и все мусульмане должны его в этом вопросе поддержать.

На этом он не останавливается, он разворачивает огромную работу по сбору гуманитарной помощи. В газете даже было опубликовано его письмо Сталину, что он жертвует свои личные 50 тысяч рублей, это по тем временам большие деньги, людям надо было работать несколько лет, чтобы заработать такую сумму. Он пожертвовал их на формирование танковой колонны и объявил, что собирает всех имамов и ориентирует их на сбор всего необходимого для фронта.

Таким образом, действительно, Габдрахман Расулев — это объединяющая фигура, стоящая не просто в тени своего отца, но ставшая лидером, Верховным Муфтием, который объединил всех мусульман и помог сохранить нашу Родину. И, конечно же, очень важно, что его имя будет носить новая соборная мечеть. Очень символично, что она стоит на улице, названной в честь героев — Героев Танкограда.

По поводу строительства, которое идет уже долго: мы понимаем, что религия отделена от государства, и мы не можем из бюджета Челябинской области взять и выделить средства на постройку этой мечети. Средства собирают те люди, которые хотят в этой мечети молиться, а также не только исповедующие ислам. Сейчас уже три этажа мечети построено. Стройка идет достаточно динамично, но, конечно же, я обращаюсь к тем, кто понимает важность фигуры Габдрахмана Расулева, важность того, чтобы действительно была достойная мечеть в замечательном городе Челябинске.

Это будет не только мечеть, там будут и медресе, курсы, говорящие о традиционных ценностях, о ценностях Корана. Конечно же, если есть возможность, и вам это близко, строительство этой мечети важно поддержать.