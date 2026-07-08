«Ее организм истощен, начались провалы в памяти»: женщина ослепла за пару месяцев, но врачи не могут найти причину

Инна - активная и жизнерадостная женщина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В настоящий ад превратилась жизнь активной красавицы Инны из Миасса. За несколько месяцев она полностью ослепла, потеряла сон и возможность заботиться о себе. Одни врачи пичкают ее гормональными уколами и разными препаратами, а другие – разводят руками и назначают все новые и новые анализы. Но пока все это не дает результата.

50-летняя Инна путешествует и ведет активный образ жизни. По крайней мере так было раньше – за последние полгода все изменилось: теперь женщина даже не может выйти одна из дома.

Вероятно, все началось в декабре 2025 года. Тогда женщина тяжело заболела ОРВИ или гриппом. Признается, что так плохо ей не было давно. Но тогда она не придала этому особого значения. А уже в конце февраля начались постоянные боли и потеря зрения.

– В один день она позвонила мне и сказала, что начала как-то странно видеть – словно мушки перед глазами или пелена. После моих настоятельных рекомендаций она посетила врача, там ей в срочном порядке порекомендовали лечь в больницу, – рассказывает старшая дочь Инны Валерия в своих социальных сетях.

Женщину отправили в одну из больниц Челябинска. Там она провела 2,5 месяца. И похоже это было просто ужасно. За все это время ей поставили 18 неподтвержденных диагнозов. Лечили от всего и сразу.

– Без четкой постановки диагноза ей кололи уколы в глаза, серьезные гормоны, капельницы. Нужны были разные капли, часть из которых ей приходилось покупать самой несмотря на то, что на эту терапию не было никакого положительного отклика. Но мы доверяли врачам, – объясняет Валерия.

В больнице Инна и потеряла зрение окончательно. В какой-то момент все стало совсем плохо – она не могла даже выйти из палаты без помощи. Казалось бы, куда хуже. Но беспомощную Инну отправили домой.

– Больница просто поставила нас перед фактом. Сказали, что ее выписывают из-за того, что якобы превышено количество койко-дней.

В выписке значится, что ее состояние удовлетворительное. А Инна к тому моменту почти полностью ослепла, не могла себя обслуживать. При этом у нее постоянно держалась температура. Тогда родные отвезли Инну в областную больницу. Там онколог и офтальмолог сразу отмели часть диагнозов, которые были под вопросом.

– За эти полдня в областной больнице появилось больше ясности, чем за 2,5 месяца в той, – признается Валерия.

Дочка была постоянно на связи с мамой и пыталась помочь ей, как могла, хотя и живет в другом городе. За эти долгие месяцы Инна обошла множество больниц и десятки врачей. Предполагали онкологию, клещевой боррелиоз, вирус герпеса и многое другое. Но окончательный никто так и не поставил.

Жизнь Инны превратилась в настоящий ужас. Врачи не знают, что с ней, а дома она не может даже спать – из-за лечения и тяжелого эмоционального состояния.

– Ее организм колоссально истощен. А с недавних пор начались провалы в памяти. Самое страшное – проснуться однажды и понять, что ты больше никогда не сможешь увидеть лица своих детей и солнечный свет, не сможешь самостоятельно выйти из дома, найти нужную вещь, приготовить себе еду, попросту обслужить себя на базовом уровне, – со слезами на глазах рассказывает о жизни своей мамы Валерия.

Семья хочет помочь Инне вернуть зрение. Но сделать это без помощи врачей невозможно. Сейчас женщине оформляют первую, самую тяжелую, группу инвалидности. А дочь женщины обратилась с просьбой к своим подписчикам в социальных сетях.

– Я записываю это видео не ради жалости и не для сбора средств. Я прошу о помощи: если кто-то из вас знает опытных неврологов, офтальмологов, иммунологов или специалистов, которые разбираются в редких заболеваниях головного мозга, напишите мне, – признается Валерия.

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