«Теперь точно не разлей вода»: обрушившийся на Челябинск ливень застал горожан на праздновании Дня семьи

Люди прятались под дождем как могли Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Вечером в среду, 8 июля, на Челябинск обрушился сильный ливень с грозой. Непогода застала горожан в парке Гагарина. Там проходил праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

— Вот и искупалась! Никакого озера не надо! — шутят горожане.

— Теперь точно можно сказать, что мы не разлей вода.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня ночью ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза +17,+19.

Ближайшие три дня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, средняя температура воздуха +27..+31.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

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