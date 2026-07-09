Алексей Татищев — действующий чемпион TITAN Wrestling. Фото: TITAN Wrestling / vk.com

«Дикие драки в театральных костюмах», «постанова» и «цирк» — мнение о рестлинге у российского зрителя неоднозначное. У каждого бойца свой образ, сюжетная история, а некоторые летают с канатов прямо на своего оппонента. Так что же это: спорт, театр или шоу акробатов? Разбираемся вместе с действующим чемпионом TITAN Wrestling Алексеем Татищевым, что скрывается за каждым шоу и почему это настоящий труд, а не просто игры.

— Если бы люди, незнакомые с рестлингом, спросили у тебя, что это такое, какой бы ответ ты дал?

— Лично для меня рестлинг — это, в первую очередь, спорт. Во вторую — шоу. Это смесь развлечения и спорта, в котором ты должен быть физически подкован и уметь работать с публикой, вести себя на камеру просто перед толпой, аудиторией.

— Чем он отличается от обычных боев по твоему мнению?

— В первую очередь, это красиво. Рестлинг — немного другое, нежели настоящее единоборство. В других боевых искусствах два человека показывают предел своих человеческих возможностей до крови и потери пульса. Рестлинг в этом плане похож, но мы все-таки стараемся не травмировать человека, пытаемся больше работать на публику, нежели на победу. В этом, соответственно, есть театральная составляющая самого рестлинга.

— Как и почему ты начал заниматься рестлингом?

— Очень-очень давно я начал заниматься греко-римской борьбой, и в целом тогда я влюбился в практически любые виды единоборств, кроме бесконтактного боя и прочих приколов. Выступал на региональном, всероссийском уровнях, занимался дзюдо, самбо, даже национальными видами спорта, такими как кореш — это поясная борьба татарская. Тогда друг показал мне рестлинг. Он очень удивил меня тем, что происходит на ринге. Мне стало сразу интересно. Первое время я особо не понимал, что происходит, как, наверное, любой человек, который впервые видит рестлинг. Начал я с американского рестлинга — это по большей части именно шоу. Существует так же японский, где люди не так сильно углубляются в сюжеты и прочую часть, но максимально сосредоточены на том, чтобы показать жесткий и красивый матч. Есть мексиканский рестлинг — бегают лучадоры в масках туда-сюда.

У нас есть уральская школа рестлинга, которая берет понемногу отовсюду: есть лучадоры летающие, жесткие споты из японского рестлинга и крутое шоу.

Фото: TITAN Wrestling / vk.com

Я с самого детства был не самым маленьким и сразу попал в тяжелые весовые категории. Многие тяжеловесы просто забирают баллы, потолкавшись туда-сюда. Мне всегда нравилось заходить на какой-нибудь даже самый базовый прогиб, просто красиво оторвать человека от земли и кинуть на маты, чтобы было туше, чистая победа, пять баллов. Этим мне и полюбился рестлинг: там я могу полностью показать все свои отточенные навыки в борьбе. Я знал, что буду делать, когда туда пришел и прекрасно понимал, что будут чувствовать мои оппоненты. Так что, да, это крутая тема.

— Как близкие реагируют на твое увлечение? Смотрели ли они твои самые жесткие матчи?

— Папа вообще исправно ходит на каждое мое шоу. Он постоянно смотрит на все это дело. Первоначально, конечно, многие смотрели с осторожностью. Но потом, когда они все увидели вживую, поняли, что это очень даже впечатляет. Когда я стал чемпионом TITAN Wrestling, первым человеком, который поздравил меня, это был мой отец: «Ну что, поздравляю тебя, чемпион!». Я был очень рад, надеюсь, что отец мной гордится.

Фото: TITAN Wrestling / vk.com

— Какие вообще ощущения, когда ты выходишь на ринг? Возможно, ты что-то замечаешь для себя, смотришь на зрителей, чувствуешь счастье или, наоборот, страх?

— Есть разные телепередачи в той же Америке, «Обратная сторона ринга», например, или WWE Unreal, это для прошаренных фанатов. Известная рестлерша Рия Рипли говорила, мол, я в жизни вообще просто обычный человек и всего этого дела боюсь, но как только начинает играть моя музыкальная тема, я просто перещелкиваюсь, и во мне проявляются какие-то даже, животные инстинкты.

Когда играет моя музыкальная тема, я резко включаюсь и понимаю, что у меня нет права облажаться. Страха перед матчами у меня как такового нет. Когда занимался борьбой, постоянно были выезды в другие города, где я прошел сотни схваток. Когда выходишь на ковер, то же самое ощущение: ты просто полностью сфокусирован на своем сопернике и очень-очень много думаешь, что должен сделать в следующую миллисекунду. Здесь примерно те же самые эмоции.

— Помнишь ли ты свой самый первый матч?

—Это был 2021 год. Тогда это было, в принципе, первое рестлинг-выступление в Екатеринбурге. Никогда такого не было до этого. Пришли люди в «Радугу Парк», собралось очень много народу, все посмотрели. В тот день я провел сразу три матча, и все из них удосужился выиграть.

Фото: TITAN Wrestling / vk.com

— Много ли травм у тебя было?

— Лично у меня травм не было. Были легкие всякие растяжения и ссадины, ничего сверхъестественного. Были люди, которые ломали себе конечности и сейчас ходят с титановыми руками, как настоящие терминаторы. Меня, слава богу, это все обошло. И надеюсь, что я никогда не столкнусь с этим. Единственное, что у меня было, но не связанное с рестлингом — перелом ребра, но это «базовая настройка» у всех борцов. Перелом уха и перелом ребра — у всех одно и то же.

— Какие стереотипы, связанные с рестлингом ты слышишь от других людей и как к этому относишься?

— Слышу, что рестлинг — это фуфло, это все постанова, цирк, эти клоуны бегают, прыгают, ничего из себя не представляют. Как я к этому отношусь? С юмором всегда, очень смешно.

— С какими трудностями, связанными с реслингом, ты сталкиваешься?

— Рестлинг занимает довольно много времени. Как минимум, почти всегда пропадают все выходные, потому что нужно готовиться к шоу, матчу, а подготовка идет задолго до самого шоу. Например, следующее будет уже 19 июля в Екатеринбурге, в концерт холле «Свобода» (возрастная категория 12+. — Прим. ред.). Очень много времени занимает… особенно, последняя неделя перед шоу, потому что постоянно нужно решать какие-то вопросы, все узнавать. Как минимум за сутки до шоу нужно разобраться с рингом, перенести его, поставить и так далее.

—Ты любимчик уральской публики, как думаешь, с чем это связано? Чем ты зацепил?

— Потому что я как минимум не веду себя как нелицеприятное лицо. Я считаю, что есть люди, которые просто становятся антиподом меня, они пытаются как-то насолить человеку за спиной, и это не вызывает абсолютно никакого уважения. Людям нравятся такие моменты, когда человек является человеком, скажем так.

—Тебе не кажется, что уральской аудитории больше заходят фейсы (добрые и позитивные персонажи), чем хилы (злодеи)?

— Кстати, не думал об этом. Если так прокрутить в голове, какие есть у меня воспоминания, связанные с толпой и их реакцией на фейсов и на хилов, то, наверное, все-таки… фейсы людям больше приглянулись по одной простой причине. Фейсы добрые и хорошие, хилы плохие. Я думаю, что это нормально. Так и должно быть в рестлинге, что фейсов должны поддерживать, хилов должны не любить. В этом есть суть рестлинга. Всегда должен быть положительный и отрицательный персонаж.

— Не хотелось ли тебе самому стать хилом?

— Пойти всех разорвать я могу и фейсом, и людям даже это понравится по большей части. Зачем мне становиться худшей версией себя?

Фото: TITAN Wrestling / vk.com

— С кем бы ты хотел сразиться? Кто твой самый желанный оппонент?

— Если брать людей из российского рестлинга, для меня мой оппонент мечты — это мой следующий соперник. Изучение человека, с которым у тебя будет дальше матч, это очень даже интересно. Если брать людей из зарубежья, я думаю, что был бы очень крутой, динамичный, веселый матч у нас с каким-нибудь Рэем Мистерио или Пентой, с какими-нибудь лучадорами, которые вокруг меня будут бегать, летать, а я только пытаться их поймать за шкирку. Или наоборот, берем совсем столкновение двух гигантов. Брок Леснар, который показал себя не только в рестлинге, но и в других видах единоборств, которыми он занимался. Человек вообще легенда просто живая. То, что он все еще выступает (Броку Леснару 48 лет. — Прим. ред.) и может показать себя в лучшей форме, для меня это только респект.

—А в жизни ты такой же, как и на ринге?

— В жизни я, наверное, поспокойнее, если честно. Но в целом, да, по большей части многие моменты моего гиммика (сценического образа. — Прим. ред.) все-таки берутся из моей реальной жизни. Мое поведение чаще всего обусловлено тем, что я действую так же, как бы поступил и в реальной жизни.

— Есть ли у тебя какие-нибудь хобби еще?

— Прям таковых хобби нет особо больше. Ну, допустим, видеоигры. Вот, работаю я, даже удивительно, по специальности. Я — инженер отдела автоматизации. Это шкафы управления, всякие насосные станции, программы.

— По твоему мнению, в чем феномен именно уральского рестлинга? Чем он отличается от всех остальных?

— Отличается он тем, что мы работаем в матчах довольно жестко, но не настолько, чтобы это переходило грань. Нужно ловить тот самый момент, чтобы человек поверил, что тебе больно, чтобы он увидел, как сейчас вот прилетело, реально «будь здоров». Но чтобы это все не скатывалось в совсем лютую жесть, которая на массового зрителя очень маловероятно, что зайдет. Когда люди в крови с порезами вылазят, многим тяжело на такое смотреть. У нас, я считаю, идеальный баланс, чтобы человек увидел в этом и спорт, и шоу.

— Какие перспективы уральского рестлинга ты видишь?

—Я вижу, что это, как минимум, будет всероссийским продуктом, и об этом будут знать все, кто живет в нашей прекрасной стране. Считаю, что этот уровень нам более чем достижим. Очень хотелось бы съездить в, допустим, Китай и там вступить в матче против какого-нибудь местного крутого фейса, — это было бы невероятно. Когда я только начинал заниматься рестлингом и смотреть его, я даже не думал, что мы могли бы дорасти до такого уровня, но сейчас я могу с уверенностью сказать, что это возможно.

Большой респект, что люди находят время скататься в другой город, чтобы насладиться выступлениями, это круто. По-моему, Екатеринбург — это в России самая восточная точка рестлинга в принципе. Не слышал я никогда о более, так сказать, восточных промоушенах на территории нашей России. Там какой-нибудь Владивосток, Хабаровск и всем такое. Так что да, мы край рестлинга. Дальше некуда. Дальше степи…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Зверев, основатель рестлинг-промоушена на Урале:

— Идея создания первого уральского промоушена была рождена из огромного желания заниматься рестлингом и жить этим делом, по-другому, как я считаю, добиться успеха нереально. Оглядываясь назад, я завидую тем «трудностям», которые уже удалось пройти, потому что с каждым следующим шагом задач и вопросов все больше, а желание сделать все идеально и показать людям рестлинг таким, каким я его вижу, никуда не делось! Но каждая секунда того стоит, в этом я убежден.

Основатель рестлинг-промоушена на Урале Михаил Зверев. Фото: TITAN Wrestling / vk.com

Никогда не скрывал, что я самоучка и черпал вдохновение и новые знания из мирового рестлинга, в каждой стране рестлинг уникален и стоит учиться у всех лучшему.

Уральский рестлинг — это особенные люди, прежде всего. Как рестлеры, так и зрители. И когда мы собираемся на шоу — происходит взрыв эмоций, и каждый выкладывается на полную, не жалея себя. Фанаты болеют, освистывают, рисуют постеры, придумывают кричалки, дают свою энергию рестлерам, а мы, в свою очередь, готовы жертвовать каждой частичкой своего здоровья, чтобы рестлинг захватил большее количество сердец и объединял нас!

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