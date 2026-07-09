«Вокруг темно, еды и воды нет»: мужчина исчез при странных обстоятельствах в Катав-Ивановске. Что он сказал волонтерам

Виктор пропал в понедельник, 6 июля. Фото: администрация Катав-Ивановского района / ВКонтакте.

При странных обстоятельствах пропал мужчина в городе Катав-Ивановске. Он ответил на звонок волонтеров и рассказал им, что находится в темном месте без еды и воды. Выбраться не может, рассказать, где его искать – тоже. Как будто в жизнь воплотился самый жуткий ночной кошмар.

34-летний Виктор вышел из дома вечером 6 июля. Планировал прогуляться неподалеку и вскоре вернуться. Он шел по привычной тропинке под знойным летним солнцем и внезапно… исчез. Мужчина словно растворился в воздухе – никто не заметил, куда он пропал.

Мама Виктора сразу обратилась к волонтерам. Но куда же мог подеваться мужчина? Рядом река, пруд, леса, горы… Но случилось чудо – на следующий день добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» дозвонились до самого пропавшего, ведь с собой у него был телефон.

– Но Виктор, в силу проблем с памятью и ориентацией в пространстве, не смог даже примерно описать, где находится. Только отчаяние и просьбы найти его, – рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Челябинской области.

Казалось бы, отследить человека по современному телефону очень просто. В детективных фильмах это делают буквально за минуту, но в жизни все не так просто. В таких случаях сотовый оператор не передает данные даже по запросу полиции.

– И вот уже третий день где-то гибнет без еды, воды и медицинской помощи исчезнувший человек, от которого остался только голос в трубке… И тот скоро исчезнет навсегда. А мы пока продолжаем пытаться делать все, чтобы спасти Виктора, несмотря ни на что, и надеяться на чудо, – признались в областном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / ВКонтакте.

Волонтеры просят подключиться к поискам жителей Катав-Ивановска и ближайших поселков и городов. Нужно всего лишь выйти на улицу и проверить ближайшие заброшенные гаражи и сараи, подвалы, ямы и котлованы, недострои и нежилые дома. А если встретите этого человека на улице, сразу позвоните по номерам 112 или 8-800-700-54-52.

– При обнаружении человека не приближайтесь к нему самостоятельно, а сразу сообщите по указанным телефонам, – добавили волонтеры.

В администрации Катав-Ивановского района добавили, что на следующий день после исчезновения его видели на улице. Но он может быть дезориентирован.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одежда: черно-красная футболка-поло, серые джинсы, черные кроссовки, серая кепка.

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