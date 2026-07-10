Челябинцы жалуются на сыпь после купания в озерах Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Летний отдых у воды в Челябинской области в этом году для многих туристов оборачивается неприятным сюрпризом. После купания в популярных озерах жители жалуются на красные пятна, волдыри и нестерпимый зуд. Впрочем, церкариоз мучает и другие регионы России. Как минимум в восьми регионах зафиксированы такие случаи. В социальных сетях десятки подобных историй с пугающими фотографиями.

Один из туристов, недавно отдохнувший на озере Тургояк, рассказал, что тело начало зудеть на второй день после купания.

– В выходные были на любимом озере Тургояк. Как обычно, уехали на противоположную сторону городского пляжа, – поделился в социальных сетях Андрей. – На второй день после купания стало сильно чесаться тело. Мы быстро собрали вещи и выехали в город. Принял душ, выпил антигистаминные. Наутро проснулся вот такой.

Сыпь у челябинца появилась после купания. Фото: личная страница Андрея Лежавы в соцсетях

В комментариях под его постом множество похожих историй.

– Мы сейчас всей семьей с этим «зудом купальщика». За всю жизнь такое впервые. Мало приятного, зудит невозможно.

– Каждый год такое на протяжении уже шести лет. Дочь как-то просто у берега походила. Там немного водорослей было. Ноги обсыпало так, что живого места не осталось, чесалось все. С тех пор каждое лето такое повторяется.

Церкариоз после купания в озерах Челябинской области: что такое «зуд купальщика»

Действительно, проблема не новая. О сыпи после купания на озере Тургояк отдыхающие говорят уже минимум на протяжении девяти лет. Ранее специалисты Роспотребнадзора даже брали пробы воды на анализы, чтобы выяснить, в чем причина. Она соответствовала всем гигиеническим нормам. Однако причиной появления сыпи на коже называется церкарии – личинки, которые живут в стоячей или слабо проточной воде с моллюсками и птицами. Звучит страшно, но на самом деле не так опасно для человека, хоть и вызывает массу неприятных ощущений.

Как объясняет главный дерматовенеролог Челябинской области, заведующий кафедрой дерматовенерологии ЮУГМУ Олег Зиганшин, церкариоз или «зуд купальщика» – острое воспалительное заболевание кожи, которое возникает при контакте с личинками паразитов во время купания.

– Они обитают в прудах, заболоченных, стоячих или медленно текущих пресных водоемах и обычно паразитируют у водоплавающих птиц и некоторых млекопитающих. Человек для паразита является случайным хозяином: личинки, проникая в кожу, дальше развиваться не могут, и быстро погибают.

Заболевание не приводит к поражению внутренних органов и не передается от человека к человеку. Заразиться от больного церкариозом невозможно.

Симптомы церкариоза после купания в озерах Челябинской области

Как рассказал Олег Зиганшин, основные симптомы церкариоза связаны с аллергической реакцией кожи.

– Это проявляется зудом, жжением или покалыванием кожи, красными пятнами и папулами. Обычно заболевание проходит само. Симптомы исчезают в течение одной-двух недель без каких-либо последствий для здоровья. Но из-за сильного зуда человек может расчесывать кожу, что иногда приводит к присоединению инфекции и развитию гнойничков.

Как лечить церкариоз после купания в озерах Челябинской области

Специального лечения от неприятного заболевания, по словам Олега Зиганшина, не требуется. Все дело в том, что церкарии не могут жить в организме человека и быстро погибают.

– Лечение направлено на уменьшение симптомов — зуда и воспаления кожи. Для этого могут использоваться прохладные компрессы на пораженные участки, наружные противозудные средства, обработка ран в местах расчесов с помощью антисептика, а также более сильные препараты, назначаемые по рекомендации врача.

Заведующий кафедрой дерматовенерологии ЮУГМУ категорически не рекомендует заниматься самолечением, использовать спиртовые растворы и раздражающие средства, самостоятельно «назначать» себе противопаразитарные препараты.

Кто в группе риска церкариоза

Как отметил Олег Зиганшин, заразиться церкариозом на самом деле может любой человек, купающийся в зараженном водоеме. Однако все же существует особая группа населения, подверженная этому заболеванию. В основном это дети, которые чаще играют на мелководье, любители длительного отдыха в воде, а также рыбаки.

– Особенно опасные локации – мелководье у берега, заросли водной растительности, места скопления водоплавающих птиц, водоемы, где уже регистрировались случаи церкариоза. На территории Российской Федерации этим летом случаи церкариоза уже зарегистрировали в 8 областях — Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.

Как защититься от церкариоза после купания в озерах Челябинской области

В Роспотребнадзоре Челябинской области рассказали, что профилактика заболеваний во многом зависит от правильного поведения в воде и после выхода из воды. Важно купаться только в официально разрешенных водоемах, у которых есть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии всем нормам. Не стоит заходить в воду с открытыми ранами и ссадинами, глотать воду.

После купания обязательно примите душ с моющими средствами, уделяя особое внимание кожи под купальником, складкам и участкам с возможными микротравмами. Хорошо промойте лицо и глаза чистой водой.

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