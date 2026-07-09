«Мы ломаем стереотипы о нашем регионе»: как Челябинская область готовится к «Году Культурной столицы»

Визуальный код Культурной столицы уже заметен в городе. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В Челябинске прошло очередное заседание оргкомитета проекта «Челябинск — культурная столица 2027» под председательством губернатора Алексея Текслера и главы федерального оргкомитета конкурса «Культурная столица года», депутата Госдумы Николая Новичкова. На встрече обсудили подготовку региона к статусному году, ключевые культурные события и вовлечение муниципалитетов в проект.

Алексей Текслер заявил, что присвоение Челябинской области статуса культурной столицы имеет значение не только для сферы культуры, но и для развития региона в целом.

— Получение статуса культурной столицы — это высокая честь для региона. Это инструмент реализации государственной политики в сфере культуры на более мощном уровне. Это импульс для развития экономики, туризма и раскрытия творческого потенциала наших жителей, — подчеркнул губернатор. — Всем известны стереотипы о нашем регионе. Мы их ломаем, в том числе проводя мероприятия года культурной столицы, и становимся более открытыми и понятными для всей страны в том, какие мы есть на самом деле.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Глава региона напомнил, что 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице», а область уже использует опыт Омска, Нижнего Новгорода и Грозного. Программа строится на сочетании известных культурных брендов и новых проектов. В нее входят фестивали: как Ильменский, Бажовский, «Русское поле» и «Курчатов Фест», а также новые форматы. Проект охватывает всю область: в конкурсе «Малая культурная столица» участвуют 33 муниципалитета.

Николай Новичков назвал этот опыт значимым для всей страны и связал подготовку к 2027 году с Годом единства народов России. Новичков также отметил высокую вовлеченность жителей региона и активность местного отделения «Движения Первых», которое, по его словам, может стать серьезным партнером проекта.

— Наш проект призван собирать, как пазл, культурную палитру всей нашей страны. Мы большая и, может быть, самая культурная цивилизация в мире. Мы все разные, но делаем общее дело и создаем величие нашей страны», — сказал депутат.

Замгубернатора Вадим Евдокимов сообщил, что для проекта уже разработан фирменный стиль, ведутся рекламные и информационные кампании, налажено сотрудничество с Омском, формируется пул резидентов и команда амбассадоров.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал о ключевых мероприятиях, приуроченных к «Году Культурной столицы»:

— В программу войдут наши ежегодные крупнейшие мероприятия областного, всероссийского и международного уровней. В общей сложности афиша насчитает более 10 000 событий, включая муниципальные, которые пройдут под брендом «Культурная столица-2027».

Как отметила министр архитектуры и градостроительства региона Ольга Никитина, в 2027 году в Челябинске будет построена вторая очередь мультимедийного фонтана в виде четырех фигур верблюдов и новый участок набережной реки Миасс. Получит развитие проект «Друзья с Южного Урала»: бетонные антропоморфные скульптуры со светящимся «сердцем». Их планируется разместить не только в Челябинске и городах области, но и в других регионах России.

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