На площади перед памятником Курчатову развернулось представление по шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь». Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Челябинск как будущая культурная столица России 2027 года уже сегодня представляет музыкально-театральные мультижанровые проекты высочайшего художественного уровня. Одним из таких стал «Курчатов фест», где сегодня состоялась премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира.

Евгений Миронов и Александра Урсуляк на сцене «Курчатов феста». Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Алексей Текслер с супругой Ириной и глава федерального оргкомитета конкурса «Культурная столица года», депутат Госдумы Николай Новичков. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Курчатов был великим ученым, его энергией пропитан весь Урал. Мы исследуем энергию творчества, — рассказал художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин. — Замысел премьеры созревал около года, мы беседовали с Евгением Мироновым на разных спектаклях. Это уникальное событие, потому что действия пьесы происходят в лесу с эльфами, а мы как раз рядом с городским бором. Спектакль превозносит любовь, все заканчивается светом и торжеством свадьбы, а накануне как раз был День семьи, любви и верности. Так что сегодня произойдет волшебство.

Алексей Рубин. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Гениальную музыку к этому спектаклю написал Феликс Мендельсон-Бартольди, причем создавалась она в два этапа. В 1826 году семнадцатилетний Феликс жил недалеко от Берлина, в отцовском доме, окруженном роскошным тернистым садом. Там он зачитывался недавно переведенным на немецкий язык Шекспиром, который сразу стал его любимым автором. В том возрасте юношу не сильно волновали трагедии с их накалом кровавых страстей, его впечатлил «Сон в летнюю ночь». Всего за месяц Мендельсон написал концертную увертюру, которая, по сути, открыла новый музыкальный жанр — программную романтическую увертюру. А спустя шестнадцать лет, уже будучи признанным дирижером и композитором, он снова обратился к комедии, дополнив юношескую увертюру новыми номерами и инструментальными эпизодами. Именно эту расширенную версию представит «Курчатов фест».

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Особенную магию создают костюмы, созданные Викторией Севрюковой: белые, словно шелковые, с крылышками за спиной. Огромную кропотливую работу по подготовке текста и режиссуре спектакля проделала Марина Брусникина. В главных ролях — мастера сцены Евгений Миронов и Александра Урсуляк.

Евгений Миронов. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Сложность была в том, что эта прекрасная комедия достаточно большая по объему. Мы оставили только сюиты для влюбленных пар, — делится Евгений Миронов. — Моей партнерше, чудесной Александре Урсуляк, пришлось перевоплотиться в разных персонажей. Очень люблю такие сложносочиненные и непростые форматы, в театре я такое никогда не попробовал бы.

Евгений Миронов. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Особую трогательность премьере придал детский хор с юными исполнителями эльфов.

— В Челябинске я в первый раз, — делится Александра Урсуляк. — Вчера была возможность погулять. Видно, что в городе бурлит жизнь, красивая набережная, молодежь повсюду, много парков и площадок. Кайфанула очень. Благодарна, что Евгений Витальевич не в первый раз доверяет мне партнерство с ним, это ответственная работа.

Александра Урсуляк. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

А уже завтра «Курчатов фест» продолжит радовать оперными композициями: в 20:00 будут выступать звезды мировой сцены — Ольга Перетятько и Иван Гынгазов (возрастная категория 6+).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.