Стабильность на десятилетия вперед

Алексей Лошкин проверил, как идут работы на объектах «Большого ремонта 74» в Металлургическом районе. Фото: Алексей Тимошенко

Глава Челябинска Алексей Лошкин провел инспекцию объектов коммунальной инфраструктуры в Металлургическом районе, где реализуется масштабная программа обновления теплосетей «Большой ремонт 74». Инициатива, запущенная по решению губернатора Алексея Текслера, направлена на кардинальное улучшение состояния инженерных коммуникаций и повышение качества коммунальных услуг для жителей города.

Первым объектом осмотра стал участок теплотрассы на улице Богдана Хмельницкого. Здесь трубы не менялись более тридцати лет, что приводило к частым перебоям с теплоснабжением для жителей района. Теперь ситуация меняется коренным образом: вместо постоянных аварийных ремонтов ведется полная замена сетей. Работы выполняет МУП «ЧКТС». Главный инженер компании-подрядчика ООО «Монтажник» Дмитрий Котомкин рассказал о деталях проекта:

— От этой тепловой сети питаются шестнадцать многоквартирных домов и два социальных учреждения. Это порядка двух тысяч жителей. Состояние трассы плачевное: износ достиг критических 80%. Протяженность заменяемого участка — 165 метров. Мы приступили к ремонту 25 июня и планируем завершить основные работы 27 июля. С 1 августа начнем восстановление благоустройства.

Далее Алексей Лошкин осмотрел теплотрассу на улице 50-летия ВЛКСМ. Этот участок является для района стратегически важным — он обеспечивает теплом 12 тысяч человек. Реконструкцию проводит АО «УСТЭК-Челябинск». Работы разбиты на три этапа, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

— Первый этап — это 781 метр сетей диаметром 500 и 400 миллиметров. За прошлый отопительный сезон на этом участке было зафиксировано восемь повреждений. Общая протяженность всех трех этапов составит 2 километра 400 метров. Полностью ввести объект в эксплуатацию с восстановленным благоустройством планируем в сентябре. Важно, что на время ремонта жители не испытывают неудобств: горячая вода подается по резервным схемам, — уточнил технический директор АО «УСТЭК-Челябинск» Виктор Крылов.

Особое внимание в будущем уделят и комплексному благоустройству прилегающей территории. В 2027 году на улице 50-летия ВЛКСМ планируется масштабная реконструкция по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На пешеходной зоне площадью 10 тысяч квадратных метров заменят асфальт, установят малые архитектурные формы, смонтируют наружное освещение и камеры видеонаблюдения. Также эту территорию ждет новое озеленение.

Алексей Лошкин подчеркнул, что приоритетом для Челябинска остается системный подход к обновлению инженерных сетей.

— Город нуждается в масштабном обновлении инженерных сетей. Благодаря поддержке губернатора мы сохраним высокий темп работ, чтобы обеспечить стабильность системы тепло- и водоснабжения Челябинска на десятилетия вперед, — говорит градоначальник.

Системное обновление коммунальной инфраструктуры — приоритет Народной программы партии «Единая Россия» и главная цель программы «Большой ремонт 74», направленной на повышение качества услуг ЖКХ для всех южноуральцев и жителей Челябинска в том числе.