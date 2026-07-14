«Курчатов фест» навстречу культурной столице

«Курчатов фест» прошел в Челябинске уже в четвертый раз. Пятый фестиваль город примет уже как «Культурная столица года России». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» состоялся в Челябинске. На сцену на площади Науки у памятника знаменитому академику 9 и 10 июля вышли звезды российской театральной сцены.

В первый день фестиваля, 9 июля, состоялась премьера музыкально-литературной композиции по мотивам комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» на музыку Мендельсона. Главные роли исполнили Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Аккомпанировал артистам Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением дирижера Алексея Рубина. Он отметил, что постановка получилась весьма символичной:

—Это уникальное событие, потому что действия пьесы происходят в лесу с эльфами, а мы как раз рядом с городским бором. Спектакль превозносит любовь, все заканчивается светом и торжеством свадьбы, а накануне как раз был День семьи, любви и верности, так что на сцене произошло настоящее волшебство!

Евгений Миронов признался, что в ходе работы возникла необходимость значительно сократить оригинальный текст комедии. Однако постановка все равно вышла весьма насыщенной:

— Мы оставили только сюиты для влюбленных пар. Моей партнерше, чудесной Александре Урсуляк, пришлось перевоплотиться в разных персонажей. Очень люблю такие сложносочиненные и непростые форматы, в театре я такое никогда не попробовал бы!

10 июля на сцену «Курчатов феста» вышли оперная певица Ольга Перетятько и солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов. Во второй день фестиваля они исполнили шедевры оперной классики: произведения Бизе, Пуччини, Верди и других композиторов.

В этом году «Курчатов фест» прошел под девизом «Навстречу культурной столице». Евгений Миронов и Алексей Рубин были удостоены почетного титула амбассадоровпроекта «Челябинск – культурная столица 2027 года». Губернатор Алексей Текслер поблагодарил артистов за вклад в развитие культурной жизни Южного Урала и заслуги в продвижении регионального искусства на всероссийском уровне.

Губернатор Алексей Текслер на сцене «Курчатов феста». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

— Мы все получили огромное удовольствие от того, что увидели и услышали на этой сцене. Проведение таких событий, как «Курчатов Фест», дало Челябинску возможность претендовать на титул «Культурной столицы 2027 года» и в итоге завоевать его в жесткой конкуренции среди других городов России. — сказал Алексей Текслер. — «Курчатов Фест» прочно вошел в культурную традицию Челябинской области. Будем встречать пятый фестиваль!