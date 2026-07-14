«Они держали меня и кричали на незнакомом языке»: парень доверился другу и получил 125 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

Мама очень хочет вернуть Андрея домой. Кадр с видео: передача "Малахов" / smotrim.ru

Безутешная мама из Челябинска бьет тревогу: ее 21-летний сын ушел к другу и бесследно исчез. Родные объявили его в розыск, мама рыдала каждый день. А через полтора года парень признался, что он попал в тюрьму в Греции, его осудили на 125 лет.

Чтобы вскрыть международную сеть вербовки россиян для перевозки мигрантов на лодках, женщина обратилась на передачу «Малахов». Кто еще попал в эту ловушку и что об этом думают в Следственном комитете?

«Он заревел, его посадили на 125 лет»

В мае 2024 года жительница Копейска Ирина Кайзер отмечала свой день рождения с детьми: 21-летним сыном Андреем и дочкой Татьяной. Девушка признается, посидели хорошо, по-семейному.

– Ничего не предвещало такой грандиозной беды в нашей семье. На утро Андрей сказал, что пойдет к другу. Мы спокойно отреагировали. Он никогда не пропадал, мы его никогда не искали, он никогда не был замечен с плохими компаниями. Два дня он дома не появлялся, тогда уже начались переживания. Мы с мамой начали писать ему: «Андрюша, ты где? Пожалуйста, приди домой, покажи, что ты жив, здоров, и иди дальше гуляй», – вспоминает сестра пропавшего парня Татьяна Кайзер.

Но парнишка признался, что он не может прийти домой, потому что улетел в Москву. Сестра была в шоке, ведь он не взял с собой вещи, не уволился с работы – словно никуда и не собирался. Брат попытался ее успокоить и пообещал вернуться через неделю, когда посмотрит город. При этом не прислал ни одной фотографии с Красной площади или других туристических мест.

Андрей. Кадр с видео: передача "Малахов" / smotrim.ru

– Прошло больше недели, я начала переживать. Когда сказала, что прилечу за ним в Москву, он начал отнекиваться, а следующим утром мне пришло сообщение, что он полетит в Турцию, – вспоминает Татьяна.

И ведь улетел в другую страну, хотя родные подали его в розыск, когда он не выходил на связь три дня. Но через полторы недели после этого Андрей позвонил ей с другого телефона и сказал, что жив. Обещал позвонить, как сможет. А в декабре 2025 года все резко изменилось.

– Жизнь как будто встала на паузу. Однажды он позвонил мне, я сказала, что знаю, что он задержан. Он тут же заревел, сказал, что не понимал и не ожидал, что будет такой срок – 125 лет. Маме мы изначально не говорили. Сколько могли, скрывали от нее, – пересказывает разговор с братом Татьяна.

Но теперь их мама Ирина обо всем знает. И она намерена вернуть сына в Челябинск.

– Мы ждем его домой, одного там не оставим, – настаивает Ирина Кайзер.

Мама очень переживает за сына. Кадр с видео: передача "Малахов" / smotrim.ru

«Я тут нелегально, меня никто не найдет»

В передаче озвучили письмо или показания Андрея. Он честно рассказал все, что произошло с ним за эти два года. Весной 2024 года друг Сергей Б. (неоднократно судимый и намного старше парня) сказал, что его знакомый ищет людей, которые будут работать на него в Турции.

– Он рассказал, что нужно будет пройти обучение, а в дальнейшем катать на яхтах и лодках туристов. Он говорил, что это легальная работа и многие его знакомые уже работают там вахтовым методом, – вспоминает Андрей.

Этот же человек купил билеты, оплатил гостиницу и полностью организовал отъезд парня. Он же запретил называть родным настоящую причину отъезда.

– Когда я рассказал, что сестра хочет выехать за мной в Москву и забрать меня домой – мне сообщили, что утром мы уже вылетаем в Турцию, – добавляет Андрей.

В этой стране парнишка успел заселиться в номер и снял его на видео для сестры. Но никаких подробностей не рассказывал. А потом его позвали в море – якобы для того, чтобы показать, как управлять лодкой. Рюкзак с вещами попросили оставить на берегу. А к суше вернулись, когда уже стемнело, правда совсем в другом месте.

– Когда лодка причалила к берегу из кустов подбежали неизвестные люди. Часть из них удерживала меня и кричала на незнакомом языке, а другие запрыгивали в лодку. Они заявили, что мои документы находятся у них, что я в Турции нелегально и меня никто не найдет. Под угрозой убийства мне приказали немедленно перевезти лодку с людьми на соседний остров, – признается Андрей.

Парень попытался остановить лодку, как только они отошли от берега. Но мужчины-пассажиры были не согласны с этим и поколотили его. Как только причалили к берегу, челябинец сбежал в город – заверяет, что хотел обратиться в полицию. Но в итоге всю ночь он бродил по городу, а утром его задержали сотрудники. Тогда он и узнал, что находится уже в Греции.

Местные и не скрывают, что в том месте постоянно ловят мигрантов по ночам на лодках и кораблях. А для их перевозки бандиты используют парнишек из разных стран – не только из России.

– Меня посадили на 125 лет за то, чего я вообще не хотел совершать. Тут по 15-20 человек на камеру. Ночью спать вообще почти невозможно, сильно жарко, душно. Тут вентиляция плохая. На улице 40 с лишним градусов. Нет воздуха вообще дышать. На кухне крысы бегают большие часто по ночам. В кровати клопы, чешешься, спать невозможно. Сейчас я жду апелляцию, но пока дату не назначили. Ждать ее тут можно годами – есть люди, которые по 2-3 года ждут сидят. Пожалуйста, помогите мне. Я боюсь, что никогда больше не увижу свою семью и никогда не вернусь в Россию, – с горечью просит Андрей.

«Не менее 40 россиян были завербованы»

Вместе с Андреем в Турцию прилетел еще один челябинец – Владимир Котельников. Его арестовали и приговорили к 118 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч евро. Его тоже заманил за границу Сергей Б.

– Они работали в одной организации несколько лет. Он предлагал моему супругу пройти обучение и поехать в Турцию, обещал даже загранпаспорт сделать ему в Москве. Владимир сначала отказывался, а потом, в мае 2024, у него был отпуск и он решил съездить в Москву и узнать, что это за работа. 26 мая он улетел в Москву, написал, что как заселят, позвонит. Но, к сожалению, больше он на связь не выходил, – с болью рассказывает его жена Светлана Котельникова.

Владимир и Светлана Котельниковы. Кадр с видео: передача "Малахов" / smotrim.ru

Дома любимого папу все это время ждет сынишка. Целый год ему говорили, что отец в командировке. Но перед тем, как решили рассказать эту историю журналистам, во всем признались мальчику – так он и узнал, что папа в тюрьме.

Только представьте, сколько всего таких историй – люди едут на заработки, а в итоге навсегда прощаются с семьями и родиной. Сейчас этой проблемой активно занимается Иван Мельников – вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом.

– Я писал обращения по поводу необходимости возбуждения уголовного дела – сначала в челябинские Следственный комитет и МВД, а потом руководству – Александру Бастрыкину. По моим данным не менее 40 россиян по похожей схеме были обмануты и завербованы. Их туда отправляют, забирают паспорта и заставляют заниматься этой работой, – уверен Иван Мельников.

После выхода этой программы Следком возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о проделанной работе.

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