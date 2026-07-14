«Мы увидели совсем другой город»: создатели «Челябинского раджи» рассказали о съемках сериала

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Долгое время Челябинск считался суровым промышленным городом, но скоро все поменяется. Уже на этой неделе в городе стартуют съемки сериала «Челябинский раджа», который покажут на телеканале ТНТ. Здесь будут индийские танцы, семейные ссоры, погони и герой, который ищет счастье между Уралом и далекой Индией. Перед началом работы съемочная группа встретилась с журналистами и впервые подробно рассказала, почему действие развернется именно здесь, какие локации попадут в кадр, почему вместо Станислава Ярушина главную роль получил Дмитрий Брекоткин и как губернатор Алексей Текслер лично правил сценарий.

Накануне съемок продюсерская группа встретилась с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В разговоре участвовали генеральный продюсер Константин Обухов, креативный продюсер Владимир Порубаев, ведущий продюсер Матвей Зубалевич, режиссер Радик Рахимов и директор по общественно-политическим проектам «Газпром-Медиа Холдинга» Екатерина Тишкина.

– Наш город достоин того, чтобы здесь снимали интересные проекты. Поэтому хочу вас поблагодарить за это решение. Уверен, что этот фильм понравится зрителям во всей стране и даст толчок другим проектам, которые мы будем реализовывать в Челябинской области, – отметил Алексей Текслер.

«Мы видим своей задачей – знакомить зрителя со своей страной»

Создатели сериала признались, что хотят не просто снять интересный сериал, а изменить представление о городе. По словам Екатерины Тишкиной, на федеральном уровне Челябинск до сих пор воспринимают через старые стереотипы.

– Исторически сложилось так, что Челябинск считают исключительно промышленным, суровым, серым городом, со сложной экологией, – рассказала она. – Но вся наша команда увидела совершенно другой город зеленый, чистый и солнечный. Меня лично поразило количество озер и водоемов в городе и области.

Директор по общественно-политическим проектам «Газпром-Медиа Холдинга» Екатерина Тишкина Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

По словам Екатерины Тишкиной, кино обладает огромной силой. Оно не только рассказывает историю, но и знакомит зрителей с городами, куда после просмотра хочется приехать самому.

– Мы видим своей задачей – знакомить зрителя со своей страной, показывать территории, где многие никогда не были. Через экран мы демонстрируем регион таким, какой он есть. Кино может сделать город узнаваемым, создать интерес, влюбить. Нам хочется, чтобы зрители сначала увидели Челябинск на экране, а потом захотели приехать сюда – путешествовать, работать, жить.

Съемочная команда надеется, что после выхода сериала Челябинск перестанут воспринимать только как промышленный центр.

Вася – авантюрист, мечтатель, очень добрый человек

Создатели сериала говорят, что главным символом Челябинска в истории станет не памятник, не завод и даже не городские виды, а сам главный герой – Вася Лебедев. По словам Владимира Порубаева, именно через него зритель должен воспринимать город.

– Важно, чтобы Челябинск ассоциировался с главным героем. Вася – авантюрист, мечтатель, очень добрый человек. Он любящий отец, местами сентиментальный, иногда ошибается, не всегда оказывается хорошим мужем, но всегда пытается все исправить.

Авторы сознательно отказались от большого количества местных словечек и шуток, понятных только горожанам.

– Мы снимаем сериал не только для жителей Челябинска. Если начнем разговаривать исключительно местными выражениями, остальная страна нас просто не поймет. Поэтому где-то мы специально убрали слишком локальные детали, чтобы эту историю смогла полюбить вся Россия.

Урал - середина России

Интересно, что изначально главный герой должен был отправиться вовсе не в Индию.

– Изначально это вообще был дубайский проект. Потом приняли решение, что это все-таки будет Индия. Нам показалось, что так история складывается гораздо интереснее, – рассказал Константин Обухов.

С Индией разобрались. А почему Челябинск? Этот вопрос больше всего волновал горожан.

– Потому что это середина России, – ответил Владимир Порубаев.

Креативный продюсер Владимир Порубаев Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Он объяснил, что Москва для такой истории выглядела бы слишком привычно, а Челябинск оказался тем самым городом, через который можно показать жизнь обычной России.

– Мы многонациональная страна, у каждого региона есть свои особенности. Нам хотелось попасть именно в ядро. Для меня Урал – это и есть середина России. Москва бы здесь потерялась. А вот Челябинск и наше немного сказочное телевизионное представление об Индии очень хорошо сочетаются.

До приезда в Челябинск съемочная группа успела поработать в Индии. Радик Рахимов признался, что ожидания и реальность сильно разошлись.

– Когда мы поехали на съемки сначала в Индию, а потом в Челябинск, внутри группы обсуждали одну вещь: Челябинск выглядит образцом чистоты и красоты.

В Индии пришлось отказаться от части первоначальных задумок.

– Мы хотели снимать больше перебивок с улиц. Но там пришлось многое менять и уходить на съемки с воздуха. А Челябинск сейчас выглядит отлично.

Режиссер вспомнил, что уже приезжал сюда в 2015 году. В этот раз, отмечает Радик Рахимов, атмосфера города изменилась.

– Пока ждал встречу, два часа сидел на Кировке и просто смотрел на людей. Очень много молодежи, все стильно одеты. Есть ощущение, что город живет.

Режиссер уверен, что на экране Челябинск не потеряется даже рядом с 25 миллионным индийским мегаполисом. Он также отметил, что если во многих российских городах молодежь только и мечтает уехать в Москву, то здесь такого нет.

– Наоборот, чувствуется, что люди хотят жить здесь, строить здесь, работать здесь. Это очень классное ощущение!

Режиссер Радик Рахимов Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В сериале покажут аэропорт и Кировку

Создатели сразу предупредили, что они не собираются снимать туристический ролик о Челябинске.

– Мы не делаем агитку про самые красивые места города. Нам хочется показать настоящий Челябинск, – объяснил Радик Рахимов.

При этом зрители увидят сразу несколько узнаваемых мест. В кадре появятся новая набережная, улица Кирова, Ледовая арена «Трактор». Почти половина серий пройдет в аэропорту имени Курчатова.

– Обычно, если в кино показывают аэропорт, это на самом деле торговый центр, где просто повесили нужные вывески. Настоящий аэропорт – это очень дорого и очень сложно. А у нас все будет по-настоящему.

А стартует сериал с панорамы города. Самые первые кадры снимут с дрона вдоль высоток.

Почему Брекоткин, а не челябинец Ярушин?

Станислав Ярушин прочно ассоциируется с Челябинском и многое делает для города, но для этой роли, по словам Константина Обухова, категорически не подошел.

– Герой взрослый, а Стас при всей нашей любви еще не постарел, – с улыбкой объяснил продюсер и тут же записал Ярушину видеообращение, пообещав передать привет от всего Челябинска.

Генеральный продюсер Константин Обухов Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Станислав Ярушин не заставил себя ждать и тоже записал кружочек для Константина Обухова:

– Кость, я хочу сказать, что челябинские журналисты абсолютно правы - они понимают и знают, кто бы круче всех сыграл в сериале «Челябинский раджа».

Владимир Порубаев добавил, что Брекоткин, напротив, оказался точным портретом, который ложится в определение «Челябинск», а его собственный жизненный опыт, отцовство, умение признавать ошибки и исправлять их, во многом совпал с характером героя.

– Дима иногда признается на площадке, что вот это сильно похоже на него из жизни, – заметил креативный продюсер.

Для канала ТНТ Брекоткин, по оценке продюсеров, идеальный уральский герой.

Сценарий правил сам губернатор

Продюсеры отдельно поблагодарили правительство Челябинской области за помощь в подготовке проекта. По их словам, губернатор Алексей Текслер не просто познакомился со сценарием, а подробно изучил все 12 серий и предложил уточнить исторические детали и местные особенности.

Накануне съемок продюсерская группа встретилась с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

– Мы привыкли, что обычно говорят: «Да, сценарий прочитали». А здесь Алексей Леонидович цитировал серии и подсказывал детали, связанные с регионом. Такой вовлеченности мы раньше не встречали, – признался Владимир Порубаев.

Создатели говорят, что теперь приводят опыт сотрудничества с Челябинской областью в пример другим регионам России.

Челябинцев ждут хоккей и танцы

Создатели заинтриговали и ближайшими съемками. 16 и 17 числа группа будет работать в Ледовом дворце, снимая финальный матч «Трактора» с «Авангардом».

– Приходите все, – обратился к журналистам и горожанам Порубаев. – Нам чем больше людей в кадре, тем правдивее. Берите амуницию и приходите.

Также в сериале обязательно прозвучит хит «Мадонна» Александра Серова. Полностью уходить в историческое звучание команда не стала, сохранив баланс между локальными музыкальными символами и трендами канала ТНТ.

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