«Купил билет в одну сторону и не знаю, где буду спать»: челябинец проехал полмира ради автографа вратаря Возиньи, прославившегося на ЧМ-2026

Алексей Петрух совершил почти невозможное - добрался до Кабо-Верде и взял автограф у вратаря национальной сборной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

На что вы готовы ради своей мечты? Челябинец Алексей Петрух пошел на безумный марафон: рванул через полконтинента, преодолел около 6 тысяч километров, несколько дней блуждал по незнакомым улицам и расспрашивал местных ради автографа вратаря сборной небольшой африканской страны Кабо-Верде. Целую неделю мужчина искал легендарного футболиста, чтобы передать ему привет и выразить свое признание. О своих приключениях Алексей рассказывал практически в онлайн-режиме в социальных сетях.

Сам Алексей – директор строительной компании, но душой – настоящий авантюрист, у него есть небольшой канал, где он рассказывает о путешествиях и приключениях. Летний отпуск он планировал провести вместе с женой на турецком побережье. По вечерам ходил в спортивные бары, смотрел трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Именно один из них и изменил все. Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла на чемпионат и сразу добралась до плей-офф, почти на равных сыграв с Испанией и Аргентиной. Команда мгновенно стала любимицей болельщиков по всему миру, а ее вратарь Возинья сразу же набрал десятки миллионов подписчиков в социальных сетях. История африканской команды настолько вдохновила Алексея, в голове родилась безумная идея – взять у футболиста автограф.

– Кабо-Верде, вы красавчики. Я ваш фанат из России. Хочу посетить Кабо-Верде, попробую отпроситься у жены. Интересно, отпустит ли она меня и какой шанс у меня получить автограф Возинья и всей команды, – рассказывал Алексей на своей страничке в соцсети перед поездкой.

Удивительно, но жена мужчины оказалась не против. Время на раздумья было мало, за 2,5 часа до вылета домой он сдал билет и купил новый, в Кабо-Верде. Ситуация разворачивалась стремительно.

– Мне сильно повезло с моей женой. Лучше человека не было и не будет в моей жизни. Она не просто золотая, а целый бриллиант. Надеюсь, жалеть она не будет, что меня отпустила. Но я чувствую себя виноватым. Купил билет в одну сторону за 72 тысячи рублей, потому что денег хватило только на это. Не знаю, где я там буду спать и что делать.

Без трудностей не обошлось уже в Стамбуле. Проводив семью на самолет, Алексей настолько ушел в себя и комментарии подписчиков, что … проскочил мимо паспортного контроля и оказался задержан. Пришлось объясняться около часа. А затем он случайно сел не в свое такси.

Тем не менее, добраться до Кабо-Верде ему удалось. Там Алексею начали помогать подписчики и россияне, которые живут там. Кто-то подсказывал маршруты, искали контакты игроков, сопровождали по острову и даже помогли с жильем. Привлечь внимание сборной Кабо-Верде помогали всем интернетом. Футболисту передали, что его ищет фанат из России, но выйти на связь сразу не удалось. Начался настоящий квест. Алексей отслеживал соцсети спортсмена, ездил по разным локациям и расспрашивал местных.

– Связались с Возинью через общего знакомого. Он в курсе, что я его ищу. Ему передали, что человек из России к нему приехал. Но он уже устал от своей славы, ему не до меня. Он занят и хочет отдохнуть перед вылетом.

Алексей даже добрался до отеля, где, как ему сказали местные, должен был жить вратарь сборной. И, действительно, футболист там был, но с Алексеем они разминулись по времени. В итоге несколько дней тщательных поисков привели мужчину в частный сектор на одном из островов. Найти спортсмена удалось благодаря видео в социальной сети, которым поделилась одна из соотечественниц. По нему удалось вычислить примерное место. И удача! Возинья действительно оказался там.

– Мы попали в дом чудом. Там была куча его родственников и друзей. Нас вообще не хотели туда пускать, но мы объяснили, что хотим пожать руку. Они минуту помялись и впустили. Он сначала вообще был в шоке, не знал, что мы зайдем. Может, он прятался, когда информация дошла, что я его ищу, – рассказывал Алексей. – Он такой уставший был. Мы не стали наглеть.

Возинья расписался на футболке и мячах, сделал фото на память.

– Он самый популярный вратарь в мире, за него клубы сейчас дерутся. Взять автограф у него был минимальный шанс, – поделился после случившегося Алексей.

В Россию мужчина собирается вернуться 17 июля. Пока что в его планах попытаться встретиться с главным тренером национальной сборной.

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