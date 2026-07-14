«Ты слишком красивая, чтобы залететь»: преподаватель подарил студентке презервативы с подтекстом

Студентка не обрадовалась неожиданному подарку. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возрастной преподаватель удивил студентку одного из челябинских колледжей. После занятий он вручил ей необычный подарок: два презерватива и календарь для отслеживания дней цикла. Конечно же, сюрприз был с подтекстом.

– Ты слишком красивая, чтобы залететь, – сказал преподаватель несовершеннолетней студентке. По крайней мере так написано в решении Советского районного суда города Челябинска.

Похоже мужчина надеялся, что девушка сохранит все в тайне. Но она настолько испугалась, что обратилась в следственный комитет. Правда, после доследственной проверки уголовное дело возбуждать все-таки не стали.

Зато горе-просветителем заинтересовалось руководство колледжа. Специальная комиссия провела проверку, и нарушителя душевного спокойствия студентки уволили. Тем более вскрылась и другая история, когда он ударил другую свою ученицу. За это он даже заплатил штраф в размере 10 тысяч рублей, но приговор пытался обжаловать – дошел даже до кассационного суда.

Видимо, он обижал студентов не по одному, а сразу группами. Ведь однажды он заложил муляж взрывного устройства… Тогда административное дело возбуждать тоже не стали.

При всем этом он пытался вернуться на работу в колледж – даже подавал в суд. У него ничего не вышло.

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