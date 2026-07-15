«Многие помогают, просто этого не замечают»: 14-летнего школьника из Челябинска наградили за помощь СВО на форуме «Все для Победы»

Фото: кадр с видео ОНФ

14-летний школьник из Челябинска Егор Заика делает дроны-камикадзе для СВО. Его вклад в помощь военным оценили на высоком уровне: подростка наградили на форуме ОНФ «Все для Победы», в котором принимал участие президент России Владимир Путин.

Свои эмоции юный волонтер выразил коротко:

– Гордость и счастье.

За этими словами – около трех лет работы, которую подросток скромно считает обычным делом. Мальчик работает вместе с отцом Иваном, руководителем областного союза ветеранов спецназа ГРУ. Помимо сборки дронов, он помогает переделывать старые автомобили и вездеходы в военные багги. Почти все свободное время парень проводит в мастерской.

Никто его не заставляет

Егор начал помогать с переоборудованием автомобилей этой зимой, занимается сваркой. Интерес появился сам собой. Когда-то дедушка Егора, профессиональный сварщик, показал внуку основы работы.

– Ему понравилось. Потом ребята, которые у нас занимаются переоборудованием машин, тоже стали привлекать его. Когда приезжает на выходные, берет сварочный аппарат и работает. Никто его не заставляет. Ему самому это интересно, – рассказал отец.

Папа работает вместе с мальчиком. А курирует всех ребят обычный мужчина Геннадий Сидельников в сельском гараже.

– Папа просто помогает, так скажем. И это самое главное. Без него я бы какую-нибудь фигню наделал, – рассказал Егор.

Старые автомобили превращают в машины повышенной необходимости: усиливают конструкции, сваривают защитные каркасы и готовят технику к эксплуатации. По данным регионального отделения Народного фронта, отец и сын уже изготовили больше 10 таких машин.

Четыре дрона в день

Еще одно направление, которым занимается школьник, – сборка беспилотников. Когда конструкция была проще и использовались готовые детали, за день удавалось собрать около восьми дронов.

– Это был мой максимум. Может быть, даже десять было, но точно не скажу. Сейчас дроны стали сложнее, ведь прогресс не стоит на месте: они становятся умнее и сильнее. Сегодня максимум – четыре в день. Теперь многое делается с нуля, поэтому времени уходит больше, – объяснил Егор.

Как рассказали в правительстве Челябинской области, отец и сын уже передали бойцам больше 300 беспилотников.

«Это награда – не только его»

Каникулы, выходные, свободное время – практически все это время Егор проводит за работой. На вопрос, почему он выбрал именно автомобили и беспилотники, парень отвечает:

– Это самое нужное на фронте.

У Егора даже есть позывной «Вспышка» – его присвоили после учебных сборов в военно- патриотическом объединении «Воин» имени Героя России Перова, где занимается школьник.

Отец мальчика уверен: награда Егора – это награда всех его сверстников, которые помогают фронту.

– Девочки вместе с мамами и бабушками плетут маскировочные сети. Есть 20-летние студенты, которые перегоняют машины в зону СВО. Вот, например, Данил М. С ним как-то Егор ехал штурманом. По радиостанции читали стихи, чтобы не заснуть.

— Очень много ребят помогают, просто этого не замечают. Я хочу, чтобы это показывали, — добавил Егор.

По словам Ивана, подобных историй значительно больше, чем принято думать. Именно поэтому семья согласилась на участие в награждении.

– Мы пошли на это, чтобы показать пример. Может быть, кто-то из его сверстников увидит и тоже захочет помогать – каждый по-своему.

Заслуги Егора отметил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

– Президент Владимир Путин сказал о том, что впереди нас обязательно ждет Победа. И когда видишь юношу, который так помогает фронту, сомнений не остается. Гордимся! – подчеркнул глава региона в своем канале в «Максе».

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