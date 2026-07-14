Жара сменилась стеной воды: Челябинск накрыл мощный ливень

Фото: читатели КП

Во вторник, 14 июля, мощный летний ливень практически парализовал движение в центре Челябинска. Сильный дождь обрушился на город во второй половине дня, мгновенно заполнив улицы водой.

Челябинцы массово сообщают о подтоплениях. На участке возле Театра оперы и балета имени М. И. Глинки потоки воды скрыли трамвайные рельсы. Пешеходы вынуждены обходить огромные лужи по проезжей части или перебираться через воду вброд. Также жителям приходится внимательно следить за проезжающими машинами - потоки воды из под колес могут окатить с ног до головы.

Вместе со стихией пришел и резкий рост цен на услуги агрегаторов. Читатели жалуются, что стоимость поездок взлетела до небес: коэффициент спроса достиг максимальных значений.

По данным Гидрометцентра, днем температура воздуха в городе держалась на отметке +23 градуса при сильном северо-восточном ветре. Синоптики предупреждали о возможности гроз и града, однако интенсивность осадков оказалась выше прогнозируемой. К вечеру ветер начал стихать, но вода с улиц уходит медленно.

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