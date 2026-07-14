Хвостатый критик: в курганской библиотеке дети будут читать вслух собачкам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает медиахолдинг «Область 45», Центральная детская модельная библиотека им. Н. Островского 21 июля откроет необычный сезон чтения. В 15:00 здесь стартует социальный проект «Истории с хвостиком», где главными слушателями для юных книголюбов станут специально обученные собаки.

Организаторы отмечают, что такой формат помогает детям преодолеть психологические барьеры. Отсутствие критики и оценки со стороны животного позволяет ребятам расслабиться, снять страх перед публичными выступлениями и превратить чтение из обязанности в увлекательную игру. Специалисты подчеркивают, что благодаря этому даже те школьники, которые раньше стеснялись читать вслух, постепенно улучшают свои навыки дикции и выразительности.

Проект несет и важную воспитательную функцию. Участники узнают о гуманном отношении к животным и способах помощи приютам. Таким образом, инициатива объединяет развитие читательских компетенций с формированием у детей чуткости и ответственности.

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