ОСАГО закручивают гайки: ремонт ограничат 400 тысячами, виновник ДТП останется крайним

Новый закон уже одобрили в первом чтении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще немного, и в законе об ОСАГО появится важная поправка. Депутаты уже одобрили ее в первом чтении, а Минфин и Центробанк дали «зеленый свет». Так что скоро она станет реальностью. И если вы думали, что страховка хоть как-то защитит вас от бешеных цен на запчасти, приготовьтесь разочароваться. Об этом поговорили в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) с автоюристом Юрием Панченко.

ЧТО ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ

Сейчас максимальная сумма, которую страховая обязана заплатить за ремонт вашей машины по ОСАГО, — 400 тысяч рублей. Этот лимит действует уже больше 10десяти лет. Но до сих пор у водителей была лазейка: если страховщик отправлял вас на СТО, а там отказывались чинить (или тянули резину), вы могли отремонтироваться за свой счет, а потом через суд взыскать со страховой полную стоимость — безо всяких ограничений. И суды вставали на сторону автовладельцев.

Теперь эту лазейку хотят закрыть наглухо. После принятия поправок суды больше не смогут взыскивать со страховщиков суммы сверх 400 тысяч, даже если ремонт реально стоил миллион.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Идею продавили страховые компании. Они жалуются на «потребительский экстремизм» — мол, водители специально ищут повод, чтобы сорвать куш. Один из громких случаев дошел до Конституционного суда. Одна из страховых компаний проиграла все инстанции, судебные тяжбы длились с 2023 года. Но потом она обратилась в Конституционного суда, и в мае 2026 года тот встал на сторону страховщиков, заявив: лимит есть лимит, сверх него платить нельзя. Теперь это хотят закрепить законодательно.

— Сейчас устоялась практика, когда страховщик направляет пострадавшего водителя на ремонт автомобиля, а организация, которая обязана была проводить ремонт, отказывается это делать, — объясняет Панченко. — Тогда водитель ремонтирует машину за свой счет, а потом все потраченные деньги взыскивает со страховой компании, причем без лимита. То есть обошелся ремонт, скажем, в один миллион рублей, он приходит в страховую и говорит: «Вы мне заплатили 400 тысяч, а ремонт встал в миллион, и все из-за того, что организация, которая обязана была отремонтировать мою машину, свои обязанности не выполнила. Давайте выплачивайте мой миллион». И суды начали идти навстречу водителям и взыскивать со страховых компаний сумму сверх лимита.

СТРАШНАЯ ЦИФРА: 45 ТЫСЯЧ ЗА ПОЛИС ДЛЯ НОВИЧКА

Но самое обидное — при лимите 400 тысяч сами полисы ОСАГО для молодых водителей стоят почти как десятая часть этой суммы. Панченко привел пример:

— Когда моя дочь получала права, я хотел записать ее в полис ОСАГО, мне выкатили 38 тысяч — это было еще в 2020 году. Сейчас для новичков младше 22 лет с нулевым стажем это порядка 43–45 тысяч. Это уже почти КАСКО на бюджетную машину.

А если случится серьезное ДТП, ремонт легко перекроет 400 тысяч, и разницу придется выбивать из виновника.

А ВИНОВНИК — БАНКРОТ: И ЧТО ТОГДА?

Вот тут и начинается главная боль. Если вы попали в аварию, и страховая заплатила только 400 тысяч рублей, а ремонт встал в 800 — оставшуюся сумму вы можете требовать с виновника. Но на практике это почти бесполезно.

— Если у виновника нет имущества, он получает зарплату «в конверте», а единственная квартира оформлена на жену, — поясняет Панченко, — приставы просто разведут руками и через пару лет закроют дело за невозможностью взыскания. Можно попытаться оспорить дарственные или сделки, совершенные перед ДТП, но это огромная морока, и шансов мало. Вряд ли судебные приставы на все это пойдут, им проще закрыть дело — нет имущества и нет.

МОЖЕТ, ВЫРАСТЕТ КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ?

Один из слушателей в эфире задал риторический вопрос: «Может, просто поднять культуру вождения?» Панченко заметил, что даже правила не всегда спасают:

— Что такое культура вождения? Иногда единственный способ избежать аварии — нарушить скорость, это международно признанная норма.

Но если новый закон примут, каждый водитель будет знать: за серьезную аварию, где ущерб перевалит за 400 тысяч, ему придется отвечать не только по страховке, но и своим кошельком. Возможно, это действительно заставит ездить аккуратнее.

— ОСАГО относится к социальным выплатам, — резюмирует Панченко. — Если сейчас поднимать тарифы, это может вызвать социальный взрыв. Поэтому предел в 400 тысяч существует уже больше 10 лет, и поднимать выплаты, а соответственно, и цену полиса, сейчас никто не пойдет.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЮ?

Пока поправки не вступили в силу, старайтесь не попадать в ДТП с дорогими иномарками. Если же авария неизбежна — готовьтесь, что максимум, на что вы можете рассчитывать по ОСАГО, — это 400 тысяч. Все остальное — только через суд с виновником, и то не факт, что получите. Страховые компании, скорее всего, вздохнут с облегчением, а водители — начнут активнее покупать КАСКО или ездить осторожнее.

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