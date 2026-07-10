Тысячи сердец в одной колонне

Многие семьи пришли в необычных костюмах Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

IV Парад семьи вновь собрал в Челябинске тысячи участников. Несмотря на погоду, горожане прошли праздничной колонной по проспекту Ленина до парка Гагарина, где для них подготовили концерт и творческие площадки.

Еще до начала шествия у памятника Курчатову начали собираться целыми семьями. Родители поправляли детям праздничные ленты, кто-то катил коляску, кто-то нес ребенка на руках. Многие участники приходили не только ради самого мероприятия, но и ради возможности провести этот день вместе с близкими.

В IV Параде семьи поучаствовал глава Челябинска Алексей Лошкин. Фото: Алексей Тимошенко

Парад семьи в Челябинске проходит уже четвертый год подряд. Один из его организаторов, руководитель секретариата Челябинского отделения Всемирного Народного Собора Илья Филонин, рассказал, что главная идея шествия неизменна: показать единство жителей города.

– Мы собираемся здесь уже в четвертый раз. Сегодня здесь семьи, все, кто за любовь, за семейные ценности. Мы идем одной колонной, потому что мы едины, мы как одна большая многонациональная семья, – рассказал Илья Филонин.

Маршрут праздничной колонны пролегал от памятника Курчатову по проспекту Ленина до парка Гагарина. По пути к участникам присоединялись новые люди. По словам организатора, с каждым годом число участников растет. В этом году на праздник пришли более трех тысяч человек.

– Мы из года в год подтягиваем организацию, смотрим, где есть слабые моменты, исправляем их. И самое главное – у нас увеличивается количество участников. Это хорошая статистика, и дальше будет больше.

«Мы не сахарные, не боимся никаких преград»

К шествию присоединились не только жители Челябинска, но и семьи из других районов области. Прийти мог любой желающий, у парада не было ограничений по возрасту или статусу.

Среди участников шествия был и глава Челябинска Алексей Лошкин. Он отметил, что День семьи, любви и верности связан не только с государственным праздником, но и с православной традицией – днем памяти святых Петра и Февронии Муромских.

– Семья, любовь и верность – три важных составляющих. Семья – это то, где все зарождается. Здесь человек получает воспитание, заботу, внимание и поддержку в трудные моменты, – сказал Алексей Лошкин.

Глава города отдельно остановился на семьях участников специальной военной операции. По его словам, именно близкие становятся для бойцов источником поддержки и сил.

– Мы их ждем, мы в них верим, мы о них заботимся.

Парад семьи в Челябинске проходит уже четвертый год подряд Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Алексей Лошкин признался, что особенно его впечатлило, как горожане отреагировали на погоду. Дождь, который обещали синоптики, закончился как раз к началу шествия.

– Вы видели, весь день в прогнозах стоял дождь, туча приближалась к Челябинску. Но в момент прохождения праздничной колонны дождь прекратился. Люди шли с детьми, с колясками, пели песни, кто-то танцевал. Настроение было именно таким, каким и должно быть на таком празднике.

Среди участников IV Парада семьи была и семья Батулиных. Николай и Евгения пришли на праздник вместе со своими шестью детьми - пятью дочерьми и сыном. Для них этот день стал еще одной возможностью провести время вместе. Семейных традиций у них много, но одна из главных - проводить время друг с другом. А это не просто. Их все-таки восемь человек.

– В современном обществе часто говорят: «Два ребенка – и хватит». А Бог дал нам шестерых, и мы счастливы, – рассказала Евгения Батулина.

Для семьи День любви и верности – не просто праздник. В первую очередь он связан с памятью святых Петра и Февронии, которых считают покровителями семьи.

– Для нас сегодняшний день очень важен. Мы понимаем, что сейчас страна переживает непростую демографическую ситуацию. Нас становится меньше, а хочется, чтобы тенденция была обратной. Поэтому мы здесь, – отметил Николай Батулин.

К празднику присоединился и главный врач детской поликлиники №8 имени Александра Невского Антон Рыжий. Он пришел с семьей. У него шестеро детей, скоро родится еще один ребенок. Антон Рыжий отметил, что главная традиция в его доме не связана с большими событиями.

– Наш любимый обычай – это вечерний ужин с детьми за большим семейным столом. Для нас это очень важно, потому что именно в такие моменты мы общаемся друг с другом.

По его словам, ему понравилось, что даже дождливая погода не стала причиной остаться дома. Большое количество участников, пришедших на праздник, показало, что семейные мероприятия по-прежнему объединяют людей.

– Мы не сахарные, не боимся никаких преград. По пути встречаем знакомых, обнимаемся, общаемся, и это создает настоящее праздничное настроение, – отметил главный врач.

«Семья – это великий дар Божий»

Праздник продолжился в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. На главной сцене поздравили молодые пары, а также супругов, которые прожили вместе 50 лет и больше. Их истории стали примером того, что любовь и верность проходят проверку временем.

На главной сцене поздравили супругов, которые прожили вместе 50 лет и больше Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

О духовной стороне праздника рассказал настоятель храмам Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов. По его словам, семья остается основой жизни человека, а сегодня особенно важно сохранять уважение, заботу и ответственность друг за друга.

– Семья – это великий дар Божий, пространство любви и взаимной поддержки. Лучше этих слов невозможно сказать, – отметил священник, процитировав обращение Святейшего Патриарха.

К вечеру парк Гагарина постепенно наполнялся огнями, но участники не спешили расходиться. Дети развлекались на тематических площадках, родители фотографировались на память, семьи поздравляли друг друга с праздником.

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