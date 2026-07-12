Тургояк по цене Египта: турагент объяснила, почему так дорого отдыхать в Челябинской области

Эксперт рассказала, как спланировать отпуск и не разориться. Фото: "КП" Архив.

Сутки в автобусе до Москвы за 6 тысяч, отдых на Тургояке дороже Египта и прямые рейсы на Мальдивы из Новосибирска — челябинцам есть что сравнивать и над чем задуматься перед планированием отпуска. О том, где сэкономить, на что не стоит тратиться и куда лететь осенью, поговорили с директором группы туристических компаний СТТ Марией Кучеренко в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

АВТОБУС ДО МОСКВЫ: СУТКИ В ПУТИ ЗА 6 ТЫСЯЧ

Недавно в Челябинске запустили автобусный рейс до Москвы. Отправление от автовокзала «Центральный» на Синегорье в 9:10, через Екатеринбург, конечная — автовокзал Котельники в столице. Время в пути — почти 22 часа, стоимость билета — около 6 тысяч рублей. Для сравнения: фирменный поезд «Южный Урал» идет чуть больше суток, а самый дешевый билет стоит почти 10 тысяч. Самолеты — отдельная история: билеты могут быть недорогими, но никто не застрахован от переносов и отмен.

Ехать автобусом почти сутки — экстремально, но, как отмечает Мария Кучеренко, найдутся те, кто захочет сэкономить. Впрочем, комфорт такого путешествия остается под вопросом. Закон требует лишь обязательных санитарных остановок и отдыха для водителей (не более 4,5 часов за рулем без перерыва, в сутки — не больше 8–9 часов). А вот наличие туалета в салоне, USB-розеток или удобных откидных кресел — дело перевозчика.

— РЖД — монополист, у них много расходов, поэтому цены на поезда не падают, — пояснила Мария Кучеренко. — Автобусный туризм раньше был популярен: ездили и в Ближнее зарубежье, и в Европу. Сейчас такие путешествия по России скорее для студентов или тех, кто экономит, — это не классический туризм с экскурсиями.

ТУРГОЯК ИЛИ ЕГИПЕТ? ЦЕНЫ СРАВНЯЛИСЬ

По словам Кучеренко, сейчас наметилась тенденция: люди все чаще предпочитают отдых поближе к дому, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но именно внутри региона челябинцев ждут самые неприятные ценовые сюрпризы. В соцсетях жалуются: сутки на Тургояке могут стоить 40 тысяч рублей и выше. Один из туристов рассказывал, что забронировал размещение для четырех человек на пять дней — и сумма перевалила за 200 тысяч.

— Я сама видела такие посты, — подтверждает Мария. — Владельцы баз отвечали: да, цены высокие, но сезон очень короткий. За три летних месяца нужно заработать достаточно, чтобы содержать объект круглый год — платить налоги, зарплаты сотрудникам, отапливать зимой. Это не сверхприбыль, а попытка выжить.

На некоторых курортах Тургояка, особенно новых, цена за сутки отдыха переваливает за 40 тысяч рублей. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Тем не менее, за те же деньги можно купить путевку в Египет с перелетом и питанием «все включено». Турция в этом году дорогая, а вот Египет остается бюджетным вариантом. Эксперт советует считать и сравнивать.

— Базы отдыха у нас сейчас работают в основном через прямые продажи, — добавила Кучеренко. — Через агентов бронируют мало. При этом в будни места часто пустуют, а в выходные — аншлаг. Если есть возможность поехать в середине недели, можно и сэкономить, и избежать толп.

Средняя цена санаторно-курортного отдыха с трехразовым питанием в Челябинской области — около 5–7 тысяч за сутки. Но новоделы на берегу озер просят гораздо больше. И, судя по спросу, люди готовы платить.

ОСЕННИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ЕГИПЕТ, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ… И МАЛЬДИВЫ

В бархатный сезон цены на зарубежные курорты не падают, как многие ошибочно полагают. Сентябрь–октябрь — отличное время для отдыха, но бронировать нужно заранее, чтобы не переплатить.

Из Челябинска ежедневно летают рейсы в Турцию (несколько раз в день), но цены кусаются. Египет экономичнее, хотя в нем жарковато. Из Екатеринбурга популярен Вьетнам (Нячанг) — круглогодичный курорт. Китай (остров Хайнань) тоже доступен, но в августе–сентябре там возможны тайфуны и ливни. Таиланд — тоже не лучший вариант из-за сезона дождей.

Но главная новость — прямые рейсы из Новосибирска на Мальдивы. Раньше такие рейсы были только из Москвы, а столичный аэропорт, как известно, сейчас может внезапно закрыться или изменить расписание.

Египет остается одним из бюджетных мест отдыха. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— Новосибирск — более спокойный хаб, — объясняет Мария Кучеренко. — Из Челябинска туда легко долететь и стыковаться. И что важно: Мальдивы в этом году по стоимости выигрывают у Турции. Поэтому осенью стоит обязательно посчитать — возможно, выгоднее улететь в райский уголок, чем платить за Тургояк или турецкий отель.

Туроператоры уже присматриваются к Новосибирску как к новому узловому аэропорту для дальних направлений. Так что мальдивский вариант — не экзотика, а реальная альтернатива для челябинцев, которые хотят и отдохнуть, и не разориться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.