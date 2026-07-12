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Туризм12 июля 2026 3:00

Тургояк по цене Египта: турагент объяснила, почему так дорого отдыхать в Челябинской области

Отдых на Тургояке в Челябинской области стал дороже, чем в Египте
Авторы (2):
Лидия АНДРЕЕВА
Анна ВОЛКОВА
Эксперт рассказала, как спланировать отпуск и не разориться.

Эксперт рассказала, как спланировать отпуск и не разориться.

Фото: "КП" Архив.

Сутки в автобусе до Москвы за 6 тысяч, отдых на Тургояке дороже Египта и прямые рейсы на Мальдивы из Новосибирска — челябинцам есть что сравнивать и над чем задуматься перед планированием отпуска. О том, где сэкономить, на что не стоит тратиться и куда лететь осенью, поговорили с директором группы туристических компаний СТТ Марией Кучеренко в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

АВТОБУС ДО МОСКВЫ: СУТКИ В ПУТИ ЗА 6 ТЫСЯЧ

Недавно в Челябинске запустили автобусный рейс до Москвы. Отправление от автовокзала «Центральный» на Синегорье в 9:10, через Екатеринбург, конечная — автовокзал Котельники в столице. Время в пути — почти 22 часа, стоимость билета — около 6 тысяч рублей. Для сравнения: фирменный поезд «Южный Урал» идет чуть больше суток, а самый дешевый билет стоит почти 10 тысяч. Самолеты — отдельная история: билеты могут быть недорогими, но никто не застрахован от переносов и отмен.

Ехать автобусом почти сутки — экстремально, но, как отмечает Мария Кучеренко, найдутся те, кто захочет сэкономить. Впрочем, комфорт такого путешествия остается под вопросом. Закон требует лишь обязательных санитарных остановок и отдыха для водителей (не более 4,5 часов за рулем без перерыва, в сутки — не больше 8–9 часов). А вот наличие туалета в салоне, USB-розеток или удобных откидных кресел — дело перевозчика.

— РЖД — монополист, у них много расходов, поэтому цены на поезда не падают, — пояснила Мария Кучеренко. — Автобусный туризм раньше был популярен: ездили и в Ближнее зарубежье, и в Европу. Сейчас такие путешествия по России скорее для студентов или тех, кто экономит, — это не классический туризм с экскурсиями.

ТУРГОЯК ИЛИ ЕГИПЕТ? ЦЕНЫ СРАВНЯЛИСЬ

По словам Кучеренко, сейчас наметилась тенденция: люди все чаще предпочитают отдых поближе к дому, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но именно внутри региона челябинцев ждут самые неприятные ценовые сюрпризы. В соцсетях жалуются: сутки на Тургояке могут стоить 40 тысяч рублей и выше. Один из туристов рассказывал, что забронировал размещение для четырех человек на пять дней — и сумма перевалила за 200 тысяч.

— Я сама видела такие посты, — подтверждает Мария. — Владельцы баз отвечали: да, цены высокие, но сезон очень короткий. За три летних месяца нужно заработать достаточно, чтобы содержать объект круглый год — платить налоги, зарплаты сотрудникам, отапливать зимой. Это не сверхприбыль, а попытка выжить.

На некоторых курортах Тургояка, особенно новых, цена за сутки отдыха переваливает за 40 тысяч рублей.

На некоторых курортах Тургояка, особенно новых, цена за сутки отдыха переваливает за 40 тысяч рублей.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Тем не менее, за те же деньги можно купить путевку в Египет с перелетом и питанием «все включено». Турция в этом году дорогая, а вот Египет остается бюджетным вариантом. Эксперт советует считать и сравнивать.

— Базы отдыха у нас сейчас работают в основном через прямые продажи, — добавила Кучеренко. — Через агентов бронируют мало. При этом в будни места часто пустуют, а в выходные — аншлаг. Если есть возможность поехать в середине недели, можно и сэкономить, и избежать толп.

Средняя цена санаторно-курортного отдыха с трехразовым питанием в Челябинской области — около 5–7 тысяч за сутки. Но новоделы на берегу озер просят гораздо больше. И, судя по спросу, люди готовы платить.

ОСЕННИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ЕГИПЕТ, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ… И МАЛЬДИВЫ

В бархатный сезон цены на зарубежные курорты не падают, как многие ошибочно полагают. Сентябрь–октябрь — отличное время для отдыха, но бронировать нужно заранее, чтобы не переплатить.

Из Челябинска ежедневно летают рейсы в Турцию (несколько раз в день), но цены кусаются. Египет экономичнее, хотя в нем жарковато. Из Екатеринбурга популярен Вьетнам (Нячанг) — круглогодичный курорт. Китай (остров Хайнань) тоже доступен, но в августе–сентябре там возможны тайфуны и ливни. Таиланд — тоже не лучший вариант из-за сезона дождей.

Но главная новость — прямые рейсы из Новосибирска на Мальдивы. Раньше такие рейсы были только из Москвы, а столичный аэропорт, как известно, сейчас может внезапно закрыться или изменить расписание.

Египет остается одним из бюджетных мест отдыха.

Египет остается одним из бюджетных мест отдыха.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— Новосибирск — более спокойный хаб, — объясняет Мария Кучеренко. — Из Челябинска туда легко долететь и стыковаться. И что важно: Мальдивы в этом году по стоимости выигрывают у Турции. Поэтому осенью стоит обязательно посчитать — возможно, выгоднее улететь в райский уголок, чем платить за Тургояк или турецкий отель.

Туроператоры уже присматриваются к Новосибирску как к новому узловому аэропорту для дальних направлений. Так что мальдивский вариант — не экзотика, а реальная альтернатива для челябинцев, которые хотят и отдохнуть, и не разориться.

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