«Наш Афон»: греческий фотохудожник привез в Челябинск проект о духовном наследии Святой Горы

На открытий присутствовал митрополит Челябинский и Миасский Алексий Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске, в Выставочном зале Союза художников, открылся фотохудожественный проект «Наш Афон». Экспозиция посвящена духовному наследию Святой Горы и истории русского монашества. На открытие приехал автор работ, фотохудожник и представитель русского Свято-Пантелеимонова монастыря Костас Асимис.

Проект «Наш Афон» Асимис он ведет с 1984 года. На сегодняшний день его коллекция насчитывает свыше пяти тысяч редких фотографии. Выставка побывала в десятках стран и считается одним из крупнейших современных фотохудожественных проектов, посвященных православному наследию Святой Горы. Но сам автор признается, что до сих пор не оцифрован огромный пленочный архив, снятый до 2000 года. Не хватает времени.

Современную фотолабораторию на Афоне Асимис построил сам Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

«Ну что, ты еще долго сидеть будешь? Заходи»

Костас Асимис попал на Афон в 1984 году. Свое знакомство с Паисием Святогорцем он описывает как поворотный момент, после которой он понял для себя важность терпения.

– Я приходил к нему весь такой крутой: «Старец, я пришел». Он терпел какое-то время, потом говорит: «В следующий раз, когда придешь, сядешь вон за загородкой на скамеечку, я тебя позову». Пришел, сижу полчаса – тишина. Еще полчаса – ничего. Подходят другие люди, хотят зайти, я говорю: «Нельзя, он сказал ждать». Я уже час ждал. Потом слышу: «Ну что, ты еще долго сидеть будешь? Заходи». Терпение и смирение. Вот так он потихонечку меня ставил, – вспоминает Асимис.

Главное правило, которое фотохудожник вынес из общения со старцем, звучит так: «Сделай и забудь, зла не делай. Зло вернется в десять раз больше».

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

«Вот этот маленький бесенок, он самый безобразный»

Асимис рассказал историю о почившем ныне монахе отце Иоанне, который жил на Старом Руссике. Он приехал к нему со съемками и остался на вечернюю службу.

– Я там как могу подпеваю на старославянском. Вдруг он говорит: «Не трогай свечу». Я на него посмотрел – думаю, старенький, может, мерещится. Опять читаем, он снова: «Не бегай около подсвечника».

И тут, по словам фотохудожника, две свечи падают на пол. Не было ветра, помещение закрыто. Архимандрит Иоанн закрывает книгу и начинает причитать, что не нужно было трогать свечи.

– Я ему: «Батя, ты чего?» А он ответил: «Вот этот маленький бесенок, он самый безобразный. А те, которые рядом с тобой сидят, нормальные». Он их видел, – рассказал фотохудожник.

По его словам, подобных случаев за годы жизни на Афоне было много.

– Хорошо, что вы туда не попадаете, – добавил он без тени шутки.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Как спасали стеклянный архив

Отдельная часть экспозиции – черно-белые снимки, отпечатанные со стеклянных негативов из монастырского архива. В 1985 году Асимис впервые зашел в фотолабораторию монастыря и увидел, как негативы выбрасывают и топчут. Он решил спасать архив. Три месяца учился обращению со стеклом, чтобы не повредить его еще сильнее. Промыл все дистиллированной водой, завернул каждый негатив в специальную бумагу, уложил в металлические ящики из нержавеющей стали и поставил в непромокаемые несгораемые шкафы.

– Сегодня у меня самый богатый архив – 5000 этих стекол. Теперь еще тысячу лет они будут стоять. Может, придут люди, которые понимают, и начнут что-то делать, – говорит Асимис.

Современную фотолабораторию на Афоне он построил сам – самую большую и оснащенную. Но преемника нет. Пленочный архив до сих пор ждет оцифровки.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Именно эти черно-белые исторические кадры привлекли внимание гостей экспозиции. Они отметили, что видеть, как жил монастырь больше ста лет назад, – это «за гранью восприятия». Привозить такие выставки особенно важно сейчас, когда поездки на Афон стали труднодоступными для большинства верующих.

Черно-белые снимки, отпечатанные со стеклянных негативов из монастырского архива Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Почему Афон закрыт для женщин?

Костас Асимис объяснил, почему Святая Гора остается закрытой для женщин. Согласно преданию, Богородица плыла на Кипр с апостолом Павлом, когда корабль попал в шторм и прибился к Афону. Увидев это место, она попросила его у своего сына и получила ответ: «Да будет место сие твое». Афон считается уделом Богородицы, и она – единственная женщина, которая там присутствует.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– Почему никто не возмущается Ватиканом? Это государство. Никто не возмущается буддистскими городами в Малой Азии, куда не пускают даже мужчин. А то, что касается Афона, всем в глаз бьет. Почему? Это монашеская республика, удел Богородицы, – говорит Асимис.

Царица Екатерина попыталась ступить на афонскую землю. Она прошла десять метров, но явившаяся ей Богородица сказала: «Ты царица там, а здесь я царица». Екатерина поклонилась и вернулась на корабль.

Благодать передается через фотографию

Настоятель храма святого Александра Невского Борис Кривоногов ездит на Афон 24 года. Последний раз он был там в июне 2026 года. Игумен Свято-Пантелеимонова монастыря, уроженец Челябинской области, попросил его привезти выставку на родину.

Протоиерей Борис Кривоногов Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– Отец Евлогий сильно просил: «Ну это же моя родина, попроси земляков». И вот он просто упросил Царицу Небесную, и совершилось чудо, – сказал отец Борис.

По его убеждению, благодать Святой Горы передается даже через фотографию. Он призвал всех, кто придет на выставку до 1 августа, отнестись к этому визиту серьезно.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– Человек, который посетит эту выставку, получит благодать. Благословение Божьей Матери будет с каждым, кто придет, – отметил настоятель храма Александра Невского.

Такие проекты важны не только как культурное событие. По словам организаторов, они дают дух и силу, в том числе бойцам в зоне специальной военной операции. Они отдельно призвали девушек, которым путь на Святую Гору закрыт, прийти и прикоснуться к святыне через эти снимки.

Выставка «Наш Афон» работает в Выставочном зале Союза художников до 1 августа. Вход свободный. Это единственная возможность для тех, кто не может попасть на Святую Гору, увидеть детали жизни монахов. Костас Асимис специально строил экспозицию так, чтобы показать не только богослужения и архитектуру, но и повседневный быт – как пекут хлеб, как молятся, как работают.

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